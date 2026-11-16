Puternicul „El Jefe de Jefes" a murit. Cunoscut din serialul Narcos, baronul drogurilor controla traficul de la granița cu SUA

Puternicul baron mexican al drogurilor Miguel Ángel Félix Gallardo, supranumit „El Jefe de Jefes", a decedat duminică, la vârsta de 80 de ani, la spital, au anunțat autoritățile, potrivit AFP.

Cunoscut publicului larg datorită serialului „Narcos" de pe Netflix, Félix Gallardo ispășea o pedeapsă cu închisoarea din 1989 și fusese transferat din închisoare cu două zile înainte pentru a primi îngrijiri medicale de urgență.

Considerat unul dintre cei mai puternici lideri ai traficului de droguri și o figură-cheie în apariția marilor carteluri din Mexic, acesta ispășea două pedepse care însumau 77 de ani de închisoare.

Conform unui comunicat, traficantul de droguri prezenta, după internare, „o oxigenare scăzută, o alterare a stării de conștiență și dezorientare".

„După ce a rămas sub observație, cu un prognostic rezervat, acesta a decedat în 15 noiembrie în cadrul unității spitalicești", a precizat instituția. „A suferit o insuficiență multiviscerală, care a dus la decesul său în jurul orei 14:00" (20:00 GMT).

La sfârșitul anilor 1970, a fost unul dintre fondatorii cartelului din Guadalajara, considerat prima mare organizație criminală din țară și care a pus bazele modului de operare al bandelor actuale.

Fost polițist

Félix Gallardo era originar din statul Sinaloa, unde s-a născut la 8 ianuarie 1946. A intrat în lumea crimei în paralel cu cariera sa în poliția statală, apoi în poliția federală.

A fost chiar gardă de corp a unui guvernator din Sinaloa, ceea ce, potrivit specialiștilor, l-ar fi ajutat să beneficieze de complicitatea și protecția unor politicieni importanți.

Baronul drogurilor a fost partenerul unui alt traficant de droguri, Rafael Caro Quintero, alături de care, împreună cu alți șefi ai lumii interlope, a unit bandele dedicate traficului către Statele Unite și a creat cartelul din Guadalajara.

Acest cartel a reprezentat un „model hegemonic" și a pus „bazele aproape tuturor activităților actuale de trafic de droguri", precizează site-ul specializat Insight Crime.

Félix Gallardo „s-a asociat cu traficanți columbieni precum Pablo Escobar" și el era cel care controla traficul de droguri „la granița cu Statele Unite", adaugă site-ul.

Banda din Guadalajara controla lumea interlopă din țară, astfel încât Félix Gallardo a fost numit și „Nașul".

Căderea

Acest cartel a fost responsabil de răpirea, torturarea și asasinarea, în februarie 1985, a agentului sub acoperire al Agenției Antidrog a Statelor Unite (DEA), Enrique Camarena Salazar.

Washingtonul a exercitat presiuni asupra Mexicului pentru a-i captura pe cei responsabili. Rafael Caro Quintero, celălalt șef al cartelului din Guadalajara, a fost arestat în 1985. El se află în detenție în Statele Unite, fiind acuzat de crimă și trafic de droguri.

Félix Gallardo a fost capturat în 1989 și condamnat la 37 de ani de închisoare pentru asasinarea agentului. El ispășea o altă pedeapsă de 40 de ani pentru trafic de droguri.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ din cauza a aproximativ douăzeci de afecțiuni, printre care hipertensiunea, diabetul și surditatea.

În 2022, președintele de atunci, Andrés Manuel López Obrador, a declarat că acesta se simțea „foarte rău".

Un judecător a recomandat plasarea sa în arest la domiciliu, dar problemele tehnice legate de dispozitivul de supraveghere electronică au împiedicat transferul său.

Își ispășea pedeapsa la penitenciarul Puente Grande, din statul Jalisco.

Cartelul din Guadalajara s-a destrămat în anii 1990, iar liderii săi locali au format carteluri regionale, printre care cel din Sinaloa, condus de Joaquín „El Chapo" Guzmán și Ismael „El Mayo" Zambada, condamnați la închisoare pe viață în Statele Unite.