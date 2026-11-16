Orașul cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor ar urma să devină comună, în urma reformei administrativ-teritoriale. Primarul compară localitatea cu Monaco și Luxemburg

Pragul de 10.000 de locuitori ar putea pune sub semnul întrebării statutul de oraș al Ghimbavului, dacă scenariul de reformă administrativ-teritorială discutat la nivel național va deveni realitate. Primarul Ionel Fliundra respinge retrogradarea la rang de comună și susține că dezvoltarea economică și populația reală a localității justifică păstrarea statutului actual.

Unul dintre scenariile prezentate de europarlamentarul PSD Dragoș Benea prevede comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Pentru orașele care nu ajung la 10.000 de locuitori, variantele discutate sunt comasarea sau trecerea la statutul de comună. În județul Brașov, patru orașe se află sub acest prag, potrivit datelor recensământului din 2021: Ghimbav, cu 8.776 de locuitori, Victoria, cu 7.847, Rupea, cu 5.716, și Predeal, cu 4.428, scrie Newsbv.ro.

Ionel Fliundra invocă informații primite de la Prefectura Brașov, potrivit cărora Ghimbavul avea 8.846 de locuitori la 1 ianuarie 2026. Edilul consideră însă că cifra nu cuprinde întreaga populație a orașului. „Nu sunt luați în calcul copiii născuți la Brașov, dar pentru care nu au fost întocmite acte de identitate pe orașul Ghimbav. Estimarea noastră este că numărul acestora este de aproximativ 1.000", a explicat el. Primarul spune că există autorizații pentru aproximativ 400 de locuințe, iar pentru alte 300 de spații locative se lucrează la un Plan Urbanistic Zonal. Pe baza acestor proiecte, estimează că localitatea ar putea depăși relativ repede pragul de 10.000 de locuitori.

Dincolo de argumentul demografic, Fliundra consideră că o eventuală retrogradare ar ignora forța economică a Ghimbavului, dezvoltarea sa industrială și investițiile în pregătire. „Fără falsă modestie, spun că Ghimbavul este orașul cu cel mai mare PIB per cap de locuitor din România", a declarat primarul. Localitatea are fabrici importante, mai ales în domeniul mașinilor și al aviației, plus Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Calculele administrației locale estimează un PIB pe locuitor de aproximativ 123.000 de dolari pentru Ghimbav, echivalentul a circa 115.500 de euro. Estimarea aduce orașul în discuție alături de Luxemburg și Monaco, aflate în clasamentele internaționale ale celor mai ridicate valori ale acestui indicator. Potrivit Băncii Mondiale, PIB-ul pe locuitor al Principatului Monaco a fost de aproximativ 288.000 de dolari în 2024, în timp ce Luxemburgul a înregistrat circa 137.800 de dolari. În cazul Monaco, institutul național de statistică utilizează și o metodologie distinctă, care ia în calcul inclusiv angajații nerezidenți care lucrează în principat. Comparația rămâne orientativă, în condițiile în care Primăria nu a publicat metodologia de calcul și nu există date independente care să confirme estimarea.

Administrația locală invocă și investițiile în infrastructură, alături de proiecte aflate în diferite stadii, precum o policlinică modernă și un campus școlar. Fliundra cere ca evaluarea localității să țină seama și de acestea, nu doar de numărul locuitorilor. Primarul avertizează că, odată trecut la rang de comună, Ghimbavul ar putea reveni extrem de greu la statutul de oraș. El exclude și unirea administrativă cu municipiul Brașov, invocând diferențe între modul de lucru al celor două primării. Susține că administrația din Ghimbav soluționează documentațiile de urbanism în termenul legal de 30 de zile, în timp ce la Brașov solicitanții ar putea aștepta mai multe luni.