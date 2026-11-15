Noul documentar al realizatorilor "Plandemic" a apărut pe Youtube - "Bad Medicine" VIDEO

Realizatorii documentarului Plandemic revin cu un nou film despre crimele din timpul farsei Covid. „Bad Medicine” readuce în memorie grotescul pacienților legați de pat, uciși în spital de protocolul dictat în mai multe țări de OMS, cu ventilatoarele mecanice și medicamentele experimentale ca Remdesivir.

E amintită isteria creată de pacienții fără simptome scoși la iveală de sinistrele teste PCR și explicat mecanismul economic prin care spitalele din SUA au fost constrânse să parcicipe, după ce au fost golite pentru toate celelalte boli (când se filmau dansuri sincron pe Jerusalema), pentru a rezerva secții întregi pentru valurile iminente ale molimei.

Au fost cazuri concrete de pacienți maltratați în spitale, un caz în care se dispusese deshumarea și prezenta urme de violență. În schimb, era tragi-comic efortul de umflare a statisticilor cu „cazuri” cu așa zise „comorbidități”.

Peste toate s-a așternut uitarea și anchetele au fost îngropate după atâția ani. Mai dezolant de atât e că încă mai sunt oameni pentru care nicio undă de îndoială despre versiunea oficială nu le-a luminat mintea, ba chiar au rămas blocați în aceeași aroganță la adresa celor care încercau să oprească tot acel circ macabru.