A murit la doar 23 de ani în timp ce escalada El Capitan din parcul Yosemite. Căderea în gol de la 700 de metri a americanului Balin Miller a fost transmisă live pe Tik Tok
Postat la: 04.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână, în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite, transmite News.ro.
El ajunsese în ultima porţiune a urcuşului când rucsacul său s-ar fi blocat. S-ar fi coborât atunci în rapel de-a lungul frânghiei până la capătul acesteia pentru a-şi elibera echipamentul, dar ar fi căzut în gol aproximativ 730 de metri. Circumstanţele tragediei rămân de clarificat. Serviciile parcului naţional american au deschis o anchetă.
„Cu inima îndurerată vă anunţ că fiul meu extraordinar, Balin Miller, a decedat astăzi într-un accident de alpinism. Inima mi-e sfâşiată în mii de bucăţi", a anunţat mama lui, miercuri, pe reţelele de socializare. „Nu ştiu cum voi depăşi această încercare. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coşmar oribil", a adăugat ea.
Un bărbat pe nume Eric, care a dorit să rămână anonim pe site-ul Climbing, a fost martor la scenă. Pasionat de parcul californian, acesta începuse să filmeze ascensiunea tânărului. Cu ajutorul smartphone-ului şi al unei lunete, el a transmis chiar în direct progresul lui Balin Miller, supranumit „Orange Tent Guy" în mediul său.
Încercarea lui Miller, o adevărată atracţie, până la punctul de a fi etichetat uneori ca influencer, a adunat, potrivit lui, 100.000 de curioşi în ultimele zile pe reţeaua socială Tik Tok. „Toţi îl încurajam şi voiam să-l vedem ajungând în vârf", a declarat sursa pentru site-ul web care a transmis teribila cădere. 500 de persoane erau conectate în acel moment. „Toată lumea este şocată", a concluzionat el.
Balin Miller este a treia persoană care a murit în celebrul parc american în acest an. În iunie, un tânăr texan de 18 ani a murit, urmat de un drumeţ de 29 de ani, care s-a lovit cu capul de o ramură groasă.
Născut în Alaska, el a început să scrie istorie în sportul său, realizând în ultimele luni mai multe ascensiuni impresionante. În iunie, a cucerit traseul Slovak Direct, pe versantul muntelui Denali din Alaska. O încercare solitară salutată de întreaga comunitate alpinistă.
În cursul anului, acest american care pescuieşte crabi în Alaska sau conduce un excavator de zăpadă în Montana, s-a deplasat în Patagonia şi în Munţii Stâncoşi canadieni pentru a-şi completa palmaresul. Aceste călătorii i-au permis să adauge la lista sa de realizări trasee de renume, precum Californiana pe Cerro Chaltén, apoi Virtual Reality şi Reality Bath, în Canada. Un triptic pe care tânărul l-a realizat machiindu-şi obrajii cu sclipici. „Este ca un războinic care se machiază înainte de a pleca la luptă... ştim că ne pregătim să înfruntăm o încercare", spunea el cu umor.
Membru al prestigioasei echipe Millet, alpinistul născut în Anchorage a fost crescut încă din copilărie cu alpinismul de iarnă într-un mediu ideal pentru această practică. Lui îi plăcea riscul. „Toată lumea ar trebui, la un moment dat, să simtă o teamă reală şi să se confrunte cu pericolul, iar muntele este un loc ideal pentru asta. Cred că acest lucru ar ajuta multe persoane să relativizeze anumite probleme cotidiene", declara el pe site-ul sponsorului său, înainte de a da definiţia sa pentru necunoscut. „Este angajamentul faţă de incertitudinea a ceea ce ne aşteaptă. Fie că este vorba de a deschide o nouă cale sau de a coborî o faţadă în întuneric, nu ştim niciodată cu siguranţă la ce să ne aşteptăm, dar nu avem întotdeauna posibilitatea de a ne întoarce."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cloud-ul va fi pus inapoi in cer: In viitorul apropiat centrele de date se vor muta în spaţiu si vor functiona nosn-stop cu energie solara
Fondatorul si presedintele executiv al Amazon, Jeff Bezos, a declarat ca in urmatorii 10-20 de ani vor fi construite in ...
-
Cine te despăgubește dacă un pom cade peste mașina ta? Cum poți solicita achitarea daunelor
Proprietarii de mașini distruse de copacii cazuți sau acoperișurile luate de vant pot, in unele cazuri, sa primeasca des ...
-
Wi-Fi pe Lună? NASA pregătește amplasarea primului punct de acces cu semnal full. Cum schimbă asta misiunile viitoare
Un viitor in care oamenii nu doar viziteaza, ci traiesc și lucreaza pe Luna nu mai pare atat de indepartat. Pentru ca ac ...
-
Kremlinul duce un război tăcut și în spațiul cosmic: Rusia vizează săptămânal sateliţii militari britanici
Rusia incearca sa perturbe functionarea satelitilor militari britanici in mod regulat, a anuntat generalul-maior Paul Te ...
-
Ce este fenomenul "Generația blocată" și de ce are România cel mai mare procent de tineri cu blocaj psihologic
Țara noastra se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la capitolul tineri NEET (Not in Employment, Education or Traini ...
-
Apar primele indicii solide despre existența unui univers paralel conectat la al nostru
O echipa de oameni de știința din colaborarea LIGO-Virgo investigheaza un semnal gravitațional de durata extrem de scurt ...
-
Aleksander Dughin: "Omenirea va avea de înfruntat încercări monstruoase. Ele au loc deja, suntem deja în mijlocul lor!"
Un comentariu de Alexander Dugin via Arktosjournal.com Noua ordine mondiala multipolara nu este batuta in cuie și este p ...
-
Cele mai bune jocuri educative de interior pentru copii
Alegerea unor jocuri educative de interior care sa fie atat captivante, cat și benefice pentru dezvoltarea copilului poa ...
-
Cadouri potrivite pentru pasionatele de grădinărit - idei creative
A gasi cadoul potrivit pentru cineva drag nu este intotdeauna o misiune ușoara. Atunci cand persoana respectiva are o pa ...
-
„România care nu mai tace" - Manifest pentru Non-Violență lansat la Biblioteca Națională, după 45 de femei ucise în familie
Romania numara, de la inceputul anului 2025, 45 de femei ucise in propria lor casa, de catre parteneri sau membri ai fam ...
-
Filajul sânilor în Coreea de Nord: femeile cu implanturi mamare vor fi urmărite de agenți sub acoperire și trimise în lagăre de muncă
Regimul de la Phenian a declanșat o campanie agresiva impotriva femeilor suspectate ca și-au facut operații estetice con ...
-
Reglare de conturi cu influenceri: Cunoscut TikTok-er înjunghiat mortal în plină stradă chiar de prietenul său, sub ochii fiului
O crima șocanta a zguduit orașul Cernavoda: un barbat de 48 de ani, cunoscut pe TikTok, a fost injunghiat mortal in plin ...
-
Americanii exploateaza pe mâna englezilor: Acordul pentru minerale rare cu Groenlanda se face în mare secret
Teritoriul autonom danez, ravnit de Donald Trump, deține vaste rezerve de elemente rare. Marea Britanie este pe punctul ...
-
Un diagnostic horror asupra bolii de care suferă Nicușor Dan: A fost ales de servicii pentru că pacientii TOC sunt cel mai ușor de dresat!
Doua citate ne-au atras atentia despre posibilele explicatii ale bolii evidente, grave, de care sufera presedintele Nicu ...
-
Alertă! - ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni: cum va fi vremea până la începutul lunii noiembrie
Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate ...
-
Cică iar vine Covidu' nașpa: În Statele Unite si Marea Britanie au inceput noile sesiuni de vaccinare
Noi variante de Covid, cu simptome neobișnuite, au inceput sa cuprinda SUA pe fondul avertismentului, unul infiorator, c ...
-
Medici cărora li s-a interzis să profeseze în alte țări activează în continuare în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale
Medici care au fost sancționați, in mai multe țari, prin interdicția de a practica aceasta activitate, continua sa lucre ...
-
Când începe furnizarea căldurii în București. Termoenergetica: Incă se fac lucrari stradale si nu se pot umple caloriferele
Potrivit Hotararii nr. 425/1994, furnizarea caldurii ar trebui sa inceapa dupa 3 nopți la rand cu temperaturi medii sub ...
-
Rușii planificau atacuri cu bombă în trei țări europene. Operațiunea, demascată de Polonia: explozibili ascunși în cutii îngropate în cimitire!
Polonia a dejucat un plan de atacuri teroriste pregatite de serviciile militare de informații rusești, GRU. Explozibili ...
-
Dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea: Înalta Curte exclude mai multe probe obţinute de DNA cu SRI pe mandat de siguranţă naţională. Prejudiciu de 20 de milioane de euro
Înalta Curte a exclus mai multe probe obtinute de DNA cu SRI pe mandat de siguranta nationala in dosarul Tel Drum ...
-
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma blocajului bugetar din SUA
Baza americana de la Deveselu a ramas fara finantare in urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul sau militar isi ...
-
Două avioane Bombardier s-au ciocnit pe pista unui aeroport. Unul se pregătea de decolare, iar celălalt ateriza
Doua avioane Bombardier CRJ900 ale Endeavor Air au intrat miercuri seara in coliziune pe pista aeroportului LaGuardia di ...
-
Supraviețuire miraculoasă pentru un parașutist și instructorul său. Parașuta nu s-a deschis după ce au sărit de la peste 3.300 de metri
Un tanar britanic a scapat cu viața ca prin minune dupa ce parașuta nu i s-a deschis in timpul unui salt la peste 3.300 ...
-
Hidroelectrica e in mare dificultate pe bursă. Scad prognoza de profit și veniturile, cresc costurile, implict cresc preturile la curent
Valoarea acțiunilor Hidroelectrica, pe Bursa de Valori București (BVB), a stagnat, dupa ce compania și-a ajustat pe minu ...
-
Bill Gates ridică o întrebare sensibilă și critică alocarea de fonduri pentru înarmare, inclusiv pentru Ucraina: "Este asta ceea ce oamenii vor?"
Suedia reduce bugetul de ajutor și direcționeaza mai mulți bani catre Ucraina și propria aparare, gest considerat o &bdq ...
-
Viața după ochelari: cum îți schimbă chirurgia refractivă rutina zilnică
Daca ai purtat ochelari o mare parte din viața, probabil ai invațat sa-i incluzi in fiecare aspect al rutinei tale. Sa-i ...
-
De ce este colonoscopia cea mai importantă investigație pentru sănătatea colonului după 50 de ani?
Dupa varsta de 50 de ani, corpul nostru incepe sa-și schimbe ritmul, iar organele devin mai sensibile la afecțiuni care, ...
-
Valentin Ceaușescu a dat în judecată statul român: "Are o boală gravă si o singură injectie costa peste 7500 de lei"
Valentin Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, se confrunta cu probleme medicale, dupa ce la inceputul anului ...
-
Fondul Proprietatea schimbă conducerea după o preluare ostilă spectaculoasă
Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din Romania, se afla intr-o perioada ...
-
Aproape 100 de elevi încă prinşi sub dărâmături din beton, la două zile după ce o clădire a unei şcoli s-a prăbuşit, în Indonezia
Cel putin 91 de elevi au ramas prinsi sub daramaturi din beton la aproape doua zile dupa ce o cladire a unei scoli islam ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu