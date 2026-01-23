Aberația din capul lui BoloJAF: Românii cu mașini hibrid noi plătesc mai mult decât cei cu un diesel vechi

Formula de impozitare pentru autovehicule s-a modificat și, pe lângă creșterea impozitului auto, noua formulă de calcul a condus la situații aberante. Cei de la APIA prezintă un tabel comparativ care ne arată faptul că un șofer care a cumpărat recent o mașină hibrid ajunge să plătească mai mult decât un șofer care deține o mașină diesel, dar care este mult mai veche.

Această situație este generată de faptul că nu se mai ține cont de nivelul emisiilor de CO2 și contrazice puternic politica Guvernului de a reduce poluarea prin achiziția de mașini noi, nepoluante. Prezentăm mai jos petiția inițiată de APIA și explicațiile privitoare la modul în care se calculează impozitul auto.

"Formula oficială din 2026 calculează impozitul exclusiv pe baza cilindreei și a normelor Euro, ignorând complet:

Emisiile de CO2 - Normele Euro nu sunt echivalente si nu conțin nivelurile emisiilor de CO2;

Anul de fabricație - O norma euro se poate întinde pe o perioadă variată de timp (ex. Euro 6 este aplicat din 2014 pana în prezent, ceea ce presupune că o mașină produsă în 2025 va plăti același impozit ca o mașină produsă în 2015, pentru aceeași capacitate cilindrică);

Tehnologiile verzi nou introduse - Motorizările hibride, deși au capacitate cilindrică mai mare, consumă și poluează mai puțin decât motorizările vechi, cu combustie internă.

În paralel, formula propusă de APIA și ignorată de Guvern respectă cu adevărat principiul "poluatorul plătește"! Având la bază trei componente strategice, Cilindree + Vechime + Emisii CO2, această formulă ia în considerare:

Bunele practici din celelalte state europene, în concordanță cu obiectivele de mediu ale Comisiei Europene;

Factorul social, asigurând un nivel de impozitare echitabil în raport cu principale2 și vechimea autoturismelor, în detrimentul normei Euro;

Siguranța participanților la trafic, susținând autoturismele "verzi" și moderne care sunt dotate implicit cu tehnologii avansate și sisteme de siguranță devenite standard obligatoriu în UE, începând cu iulie 2024 (GSR 2 - General Safety Regulation UE 2019/2144).

În urma implementării noii formule de calcul, a rezultat creșterea disproporționată și inechitabilă a sarcinii fiscale pentru proprietarii de mașini hibride cu an de fabricație recent, în raport cu cei ce dețin mașini mai vechi, cu motorizări pe benzină / diesel.

Mașinile nu sunt diferențiate în funcție de vechime la plata impozitului, astfel un autoturism Euro 6, fabricat în 2025, va plăti exact aceeași taxă ca un autoturism Euro 6, fabricat în 2015, dacă ambele au aceeași capacitate cilindrică. Diferența de 10 ani între ele implică însă numeroase discrepanțe la nivel tehnologic, al poluării și al siguranței în trafic.", arată cei de la APIA.