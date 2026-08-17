Acțiunile unei companii, creștere uriașă de peste 500%. JPMorgan face un anunț neașteptat legat de viitorul acesteia

O companie din tehnologie, dar care nu face parte din „Cei șapte magnifici" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia și Tesla), a avut o evoluție de răsunet, o adevărată „explozie" pe bursa de la New York. Astfel, acțiunile firmei Sandisk din Statele Unite au avut o creștere uriașă de peste 500% în anul 2026.

Cu toate astea, banca JPMorgan din SUA a făcut un anunț neașteptat, spunând că acțiunile Sandisk mai au loc de creștere din cauza cererii exorbitante de memorie legată de boom-ul inteligenței artificiale, potrivit CNBC.

Banca de investiții a îmbunătățit ratingul firmei de memorie flash de la neutru la overweight. De asemenea, are un preț țintă de 2.250 de dolari pentru acțiuni, ceea ce implică o creștere de 47% față de închiderea de joi, 13 august 2026.

„După o perioadă de restricții asupra Sandisk (SNDK), trecem la un rating OW", a declarat vineri analistul Harlan Sur într-o notă către clienți. „SNDK este, în multe privințe, într-o poziție unică pentru a capta inflexiunea structurală continuă a cererii de NAND, determinată de creșterea rapidă a inferenței AI."

Acțiunile Sandisk au crescut cu 544% de la începutul anului, deoarece o accelerare a adoptării AI a stimulat cererea de memorie și stocare, creând chiar și constrângeri în ceea ce privește oferta.

Sandisk a organizat „Ziua Investitorilor" la New York, oferind actualizări despre cum va valorifica frenezia memoriei. Ca parte a strategiei sale de creștere, Sandisk va adopta un nou model de afaceri care implică mecanisme structurate de stabilire a prețurilor pentru produsele sale și acorduri de plată anticipată cu clienții majori. Este un cadru care ar putea reduce o parte din volatilitatea din afacerea Sandisk, potrivit JPMorgan.

„Cadrul Noului Model de Afaceri (NBM) (sau LTA - acorduri pe termen lung) a resetat structural profilul marjei SNDK la un nivel superior și a redus semnificativ ciclicitatea, cu 8 NBM-uri semnate, reprezentând ~94 miliarde USD în valoare totală a contractului la preț minim și o durată medie ponderată a contractului de peste 4 ani", a scris Sur.

Previziuni de creștere până în 2030

Ratingul JPMorgan este în conformitate cu consensul de pe Wall Street. Dintre cei 25 de analiști care acoperă Sandisk, 22 au un rating de cumpărare sau cumpărare puternică pentru acțiune, în timp ce trei au un rating de menținere pentru aceasta, arată datele LSEG.

Compania de cipuri de memorie tocmai a oferit previziuni de creștere a veniturilor care se întind până la sfârșitul deceniului, iar Sandisk se așteaptă să își mențină profitabilitatea ridicată pe măsură ce trec anii. Sandisk se află în acest moment pe un val major al cererii de memorie, iar conducerea tocmai a oferit Wall Street o foaie de parcurs pentru creștere care se va întinde pe tot restul deceniului, conform MarketWatch.

Pe măsură ce afacerea cu memorii evoluează în următorii ani, conducerea Sandisk anticipează că firma va putea menține o profitabilitate extremă. Previziunile multianuale prevăd că marjele brute, o măsură a profitabilității, se vor „menține" la aproximativ 80% în perioada cuprinsă între anii fiscali 2028 și 2030. Mai mult, conducerea Sandisk a declarat că intenționează să returneze tot surplusul de numerar acționarilor după ce va face investiții în companie.

„Încrederea noastră în sustenabilitatea modelului provine din acordurile noastre NBM multianuale, care se bazează pe relații intime cu clienții noștri și sunt ancorate în inovație și colaborare", a declarat Luis Visoso, director financiar al Sandisk, într-un comunicat, referindu-se la noile acorduri de model de afaceri ale companiei cu clienții, care se întind pe mai mulți ani.

Visoso a declarat pentru MarketWatch că Sandisk dorește ca NBM-urile să fie o practică predominantă, având în vedere că sunt profitabile și mai puțin volatile decât modalitățile anterioare de structurare a tranzacțiilor.

Cunoașterea a ceea ce își doresc clienții pentru o anumită perioadă de timp permite Sandisk să planifice operațiunile și cheltuielile, a spus el. În 2027, Visoso a spus că Sandisk „construiește un mic inventar de siguranță, astfel încât să putem satisface nevoile clienților noștri".