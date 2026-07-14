Acum 150 de ani, un fenomen El Niño de proporții uriașe a ucis 50 de milioane de oameni. Următorul e foarte aproape

În ultimii 150 de ani, omenirea s-a confruntat cu o multitudine de calamități. Prima jumătate a secolului al XX-lea a fost un adevărat coșmar, doar cele două războaie mondiale ucigând peste 100 de milioane de oameni, iar epidemia de gripă din 1918 și 1919 ucigând încă 50 de milioane. Dar înainte ca aceste pierderi masive de vieți omenești să afecteze rasa umană, o catastrofă globală relativ necunoscută a curmat viața a milioane de oameni în doar trei ani. Între 1876 și 1878, o foamete globală a făcut ravagii în Asia, America de Sud și Africa, curmând viețile a aproximativ 50 de milioane de oameni.

„A fost, fără îndoială, cel mai grav dezastru ecologic care a lovit vreodată umanitatea și una dintre cele mai grave calamități de orice fel din ultimii cel puțin 150 de ani", au scris autorii unui articol de cercetare publicat în Journal of Climate. „Într-un sens foarte real, fenomenul El Niño și evenimentele climatice din perioada 1876-1878 au contribuit la crearea inegalităților globale care urmau să fie caracterizate mai târziu drept «lumea întâi» și «lumea a treia»."

Majoritatea oamenilor sunt familiarizați cu mecanismele care stau la baza ciclului El Niño/La Niña din Oceanul Pacific, cunoscut mai formal sub denumirea de El Niño-Oscilația Sudică (ENSO). În mod normal, alizeele din Oceanul Pacific se deplasează de la est la vest, contribuind la acumularea apelor calde în vestul Pacificului. În alți ani, aceste alizee se slăbesc, ceea ce determină oprirea curentului ascendent obișnuit de apă rece din apropierea Americii de Sud. În America de Nord, acest fenomen înseamnă, de obicei, vreme mai caldă în nord-vest și în Midwest, precum și condiții de inundații în sud-vest și până în Florida. La Niña, așa cum v-ați putea aștepta, este opusul - vânturile alizee sunt mai puternice decât de obicei, împingând mai multă apă caldă spre Asia și aducând condiții mai reci și mai umede în nordul SUA, precum și condiții mai uscate și mai calde în sudul țării.

În 1877, lumea a început să se confrunte cu un fenomen El Niño deosebit de puternic. Potrivit Departamentului Resurselor Naturale din Minnesota, statul a înregistrat cea mai caldă iarnă din istorie, cu o temperatură medie de 29 de grade Fahrenheit în Twin Cities - un record care nu a fost depășit decât în 2023 (anul respectiv fiind, de asemenea, influențat de un fenomen El Niño deosebit de puternic). La nivel mondial, țările s-au confruntat cu secete severe care au provocat foamete devastatoare. Însă, deși fenomenul puternic El Niño a fost considerat mult timp principalul vinovat, cercetările mai recente prezintă o imagine mai nuanțată. Cu alte cuvinte, o serie de evenimente nefericite s-au coincis exact la momentul potrivit pentru a crea o catastrofă globală în 1877-1878.

Autorii articolului menționează că anii precedenți, caracterizați de condiții climatice reci în Pacificul tropical, coroborați cu un dipol record de intensitate în Oceanul Indian (un alt fenomen climatic similar cu ENSO) și cu temperaturi de suprafață anormal de ridicate în Oceanul Atlantic, au creat condițiile perfecte pentru un fenomen El Niño puternic. Lipsa de viziune a oamenilor a fost apoi cea care a dat lovitura de grație.

„Factorii declanșatori ai foametei au fost secetele acute, dar factorii politici și economici, în special neglijarea sau distrugerea sistemelor tradiționale de stocare a apei și a cerealelor, au fost responsabili pentru transformarea recoltelor eșuate într-o mortalitate în masă fără precedent", au scris autorii.

Deși ar putea fi tentant să considerăm acest eveniment climatic ca fiind o întâmplare, un studiu din 2020 publicat în același Journal of Climate a constatat că, din punct de vedere statistic, intensitatea fenomenului El Niño din 1877-1878 nu a fost semnificativ mai mare decât cea a altor trei evenimente super-El Niño din 1982-1983, 1997-1998 și 2015-2016. Acum, lumea se pregătește să intre într-o nouă eră El Niño, agravată și mai mult de temperaturile mai ridicate cauzate de schimbările climatice. Din fericire, potrivit The New York Times, agricultura modernă monitorizează aceste schimbări ENSO, iar de data aceasta nimeni nu prevede o foamete pe scară largă. Dar asta nu înseamnă că acest nou El Niño nu prezintă riscuri, iar astăzi, țările din întreaga lume încă trag învățăminte din devastarea globală de acum 150 de ani.

„Ne oferă o idee despre cum să fim mai bine pregătiți", a declarat Vimal Mishra, inginer civil la Institutul Indian de Tehnologie din Gandhinagar, pentru The New York Times, referindu-se la Marea Foamete. „Ne arată că acesta este cel mai rău scenariu posibil."