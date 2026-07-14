Premieră în medicină: Roboți umanoizi au realizat o intervenție chirurgicală pe un pacient viu

Doi roboți umanoizi au participat, pentru prima dată, la o intervenție chirurgicală efectuată pe un pacient viu, într-un experiment considerat o premieră mondială, relatează Forbes. Procedura a constat într-o colecistectomie laparoscopică, operație prin care este îndepărtată vezica biliară.

Intervenția a fost realizată pe un porc viu, iar roboții au fost controlați integral de la distanță de chirurgi specializați. În timpul operației, sistemele robotice au executat mai multe etape esențiale, inclusiv retragerea țesuturilor, disecția, aplicarea clemelor chirurgicale și extragerea vezicii biliare. Experimentul a fost coordonat de o echipă de cercetători de la Universitatea din California, San Diego, care consideră că rezultatul reprezintă un pas important în dezvoltarea chirurgiei asistate de roboți umanoizi.

Pentru realizarea testului nu au fost construite sisteme specializate dedicate intervențiilor medicale. Cercetătorii au utilizat două unități comerciale Unitree G1, modele considerabil mai accesibile ca preț decât roboții chirurgicali utilizați în prezent în spitale. Echipa a modificat roboții pentru a putea manevra instrumente medicale și i-a echipat cu senzori și camere necesare desfășurării procedurii.

Potrivit cercetătorilor, forma umanoidă a acestor sisteme le-ar putea permite să opereze în spitale proiectate pentru personal uman și să utilizeze echipamente medicale standard, fără modificări majore ale infrastructurii existente. Specialiștii consideră că, pe termen lung, această tehnologie ar putea contribui la extinderea accesului la servicii medicale în regiunile care se confruntă cu lipsa chirurgilor, prin efectuarea unor intervenții controlate de la distanță de experți aflați în alte locații.

Cercetătorii subliniază însă că există încă numeroase provocări tehnice care trebuie depășite înainte ca astfel de sisteme să poată fi utilizate pe scară largă în practica medicală. Deocamdată, roboții nu sunt capabili să opereze autonom, însă experimentul demonstrează că sisteme umanoide relativ accesibile pot îndeplini sarcini chirurgicale complexe atunci când sunt supravegheate și controlate de specialiști.