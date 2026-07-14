Elena Udrea: Bruxelles a descoperit că vaca, porcul și găina sunt infrastructură de securitate. Ferească Dumnezeu cu neterminații ăstia

Fost ministru al Turismului, Elena Udrea, în prezent mamă și politician retras din activitate, scriu un text dur prin care critică politicile de la Bruxelles. Vaca, porcul și găina, acuzate în trecut că poluează planeta, au devenit infrastructură critică de securitate, punctează Udrea.

"Pe mâinile cui am încăput! Vă mai amintiți când ni se spunea că vaca o să distrugă planeta cu râgâielile ei? Acum câțiva ani, Bruxelles-ul ne cerea, ca soluție de salvare a omenirii, să omorâm vacile, să distrugem fermele și să renunțăm la carne. În Olanda voiau să cumpere fermele și să le închidă. În Irlanda se discuta sacrificarea a 200.000 de vaci „pentru climă". Fermierii care munceau pământul de generații au fost transformați peste noapte în infractori de mediu, iar nouă ni se propuneau ca alternative „carnea din laborator" și proteina din insecte. Cine punea întrebări era „negaționist climatic".

Ei bine, surpriză: săptămâna asta, aceeași Comisie Europeană a descoperit că vaca, porcul și găina sunt... infrastructură critică de securitate. Peste noapte, când au apărut tractoarele în fața Parlamentului European și proteste pe care nu le-au mai putut gestiona, sectorul care „polua planeta" a devenit „autonomie strategică". S-a schimbat vaca? Nu, doar frica lor de a pierde alegerile și controlul.

Aceleași inepții, de la aceeași clica de ciudați din conducerea UE, care considerau cu ani în urmă că sărbătorim un „Crăciun" prea creștin și că ar trebui să vorbim de „sărbători de iarnă" ca să nu deranjăm pe nimeni, care ne recomandau să nu mai spunem „mamă" și „tată", ci „părinte 1" și „părinte 2", ca și cum familia ar fi un formular birocratic, nu o relație vie. Și ne mai mirăm că mișcările extremiste au atât de mult succes?!", scrie Udrea pe Facebook.