Marea Înțelegere care se coace la Cotroceni: Patru guverne pentru România, în următorii trei ani

Neînțelegerile și neîncrederea dintre liderii partidelor politice conduce la planuri politice cum nu s-au mai văzut vreodată în România. Pentru că țara este efectiv blocată de aproape două luni și luminița de la capătul tunelului nu se înrezărește, la Cotroceni s-a propus un plan care ar presupune patru guverne, în următorii trei ani.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus un plan care pare să fie agreat de o mare parte dintre actorii politici. Pe scurt, planul lui Kelemen Hunor ar însemna:

Primul Guvern ar fi unul de "armistițiu", un guvern tehnocrat, care să mai salveze ce se mai poate salva din PNRR.

Al doilea și al treilea guvern ar urma să fie condus prin rotație de PSD și PNL. Ordinea ar urma să fie negociată, dacă se ajunge la o înțelegere.

Guvernul cu numărul 4 ar urma să fie tehnocrat și ar urma să intre în rol în anul electoral 2028 pentru a pregăti alegerile și pentru a evita "pomenile electorale".

Soluția lui Kelemen Hunor pare să fie una acceptabilă pentru o mare parte dintre actorii politici, chiar dacă ar genera o instabilitate politică accentuată, cu schimbări succesive de miniștri și mai ales de premier.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptați, vineri, la Palatul Cotroceni, la o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan.

Pentru că jaloanele din PNRR sunt în aer, la Cotroceni vor avea loc întâlniri tehnice între specialiștii partidelor și cei de la Administrația Prezidențială.

Prima întâlnire va avea loc, joi, pe Codul Urbanismului, iar apoi vor fi elaborate rând pe rând legile necesare pentru finalizarea PNRR.

Legea salarizarii va intra in comisiile de munca imediat cum va ajunge. Poate fi votata doar daca sunt acceptate modificarile discutate cu sindicatele si patronatele, sub forma de amendamente