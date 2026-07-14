Undă verde pentru oglinda uriașă din spațiu care poate schimba nopțile pe Pământ. O companie va putea oferi „lumină solară la cerere"

O oglindă gigantică pentru a crea „lumină solară la cerere" a fost recent aprobată de Comisia Federală de Comunicații a Statelor Unite (FCC), în ciuda opoziției astronomilor și a publicului, precum și a unor preocupări reale legate de siguranță. FCC a aprobat compania Reflect Orbital să testeze un satelit, numit Earendil-1, ca mijloc de reflectare a razelor soarelui înapoi pe Pământ pentru energie solară suplimentară și iluminare pe o suprafață largă.

Oglinda reflectă razele solare spre o zonă de pe Pământ, cerută de utilizator. Ideea este numită „lumină solară la cerere", potrivit companiei care a dezvoltat proiectul. Se așteaptă ca lumina să acopere o suprafață de aproximativ cinci kilometri lățime și va necesita reorientare la fiecare patru minute, scrie The Independent.

Reflect Orbital intenționează să aibă peste 50.000 de sateliți în acțiune până în 2035, despre care susțin că vor fi utilizați în agricultură, în situații de urgență și în alte sectoare industriale. Există multe probleme cu această propunere, inclusiv impactul pe care acești sateliți îl vor avea asupra sănătății și siguranței umane, precum și asupra astronomiei și a mediului înconjurător jos al Pământului.

Blițurile din timpul reorientării oglinzii ar putea perturba piloții și șoferii. Lumina ar putea, de asemenea, perturba ritmurile circadiene ale plantelor, animalelor și oamenilor. Detectoarele sensibile din telescoapele de cercetare, precum și camerele de urmărire a stelelor de pe sateliții de altitudine mai mică, ar putea fi supraîncărcate și prăjite.

FCC a declarat că „riscurile de vătămare ridicate în dosar cu privire la reflectorul solar al Reflect Orbital nu au legătură cu rolul Comisiei în autorizarea utilizării spectrului de radiofrecvență". Experții susțin că fenomenul ar putea afecta și ritmul biologic al oamenilor, animalelor și plantelor. Telescoapele de cercetare riscă să fie afectate de lumina puternică reflectată de oglindă.

Autoritatea americană a aprobat proiectul, deși nu a analizat riscurile pentru sănătate și mediu. Instituția a precizat că aceste riscuri nu țin de rolul ei principal, legat de radiofrecvențe.

Propunerile de sateliți pentru „activități spațiale emergente" pe orbita joasă a Pământului devin din ce în ce mai extravagante. Propunerile au devenit atât de ciudate, încât FCC a publicat recent un document intitulat „Abundența spectrului pentru chestii spațiale ciudate".

„Odată domeniul science fiction-ului", se arată în acest document, „companiile americane modernizează, relochează și întrețin acum sateliți; produc produse farmaceutice în spațiu; construiesc nave spațiale private locuibile; și efectuează misiuni robotice private pe suprafața Lunii."

De asemenea, sunt planificate milioane de centre de date orbitale cu inteligență artificială. Corporațiile par să se grăbească să lanseze orice ar putea convinge investitorii să le investească bani: publicitate spațială, hoteluri pentru miliardari, ploi de meteoriți artificiali, înmormântări spațiale pentru rămășițe incinerate, fascicule infraroșii alimentate cu energie solară pentru a alimenta centrele de date și o varietate de rachete orbitale.