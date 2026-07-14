Vești bune după luni de scumpiri. Economiștii spun că inflația a trecut de vârf, iar ieftinirile ar putea începe de luna viitoare

După o perioadă lungă în care prețurile au crescut accelerat, apar primele semne că ritmul scumpirilor începe să încetinească. Economiștii susțin că inflația a atins deja nivelul maxim în luna mai, iar în iulie și august sunt așteptate scăderi importante ale ratei anuale, dacă nu vor apărea noi șocuri economice.

Rata anuală a inflației a coborât în iunie la 10,4%, de la 10,9% în luna mai, un rezultat ușor mai bun decât anticipau analiștii și apropiat de prognoza Băncii Naționale a României.

Specialiștii spun că luna mai a fost, cel mai probabil, punctul maxim al actualului val de scumpiri, iar în perioada următoare ritmul de creștere al prețurilor ar urma să se reducă vizibil.

„Datele din această lună susțin opinia noastră conform căreia luna mai a marcat vârful ratei anuale a inflației pentru 2026, cu o decelerare bruscă care ar putea începe în iulie, pe fondul unor efecte de bază statistice favorabile.

Acest lucru este, desigur, condiționat de absența oricăror alte șocuri semnificative neprevăzute", arată Vlad Ioniță, economist la Banca Comercială Română, citat de Profit.ro.

Comparativ cu luna mai, prețurile aproape că au stagnat în iunie. Inflația lunară a fost de numai 0,06%, cel mai redus nivel din mai 2024.

Alimentele s-au ieftinit cu 0,4%, iar scăderea prețului carburanților a contribuit la temperarea scumpirilor. În schimb, serviciile au continuat să se scumpească.

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, alimentele sunt mai scumpe cu 5,8%, produsele nealimentare cu 12,3%, iar serviciile înregistrează cea mai mare creștere, de 13,7%.

Economiștii explică faptul că, în iulie și august, din calculul anual vor ieși scumpirile foarte mari înregistrate vara trecută la energie, accize și TVA. Din acest motiv, rata anuală a inflației ar putea coborî rapid, chiar dacă prețurile nu vor începe să scadă în mod spectaculos.

„Inflația va scădea semnificativ în iulie și august, iar semnalele arată o continuare a acestui declin până la finalul anului", arată o analiză a Concordia.

Concordia estimează că inflația ar putea ajunge la aproximativ 7% la sfârșitul lunii august și în jur de 6% până la finalul anului.

„Încetinirea ratei inflației și refacerea încrederii sunt esențiale pentru revenirea sectoarelor dependente de consum și pentru salvarea creșterii economice a României și, implicit, a locurilor de muncă", arată Iulian Lolea, economist-șef al Concordia.

La rândul său, BNR estimează o inflație de 5,5% la sfârșitul anului, în timp ce prognozele UniCredit și BCR sunt apropiate, cu valori între 5,5% și 5,9%.

Chiar dacă ritmul scumpirilor începe să încetinească, România are în continuare cea mai ridicată inflație dintre statele din regiune.

În timp ce România înregistrează o rată anuală de 10,4%, Cehia are 1,5%, Ungaria 1,7%, iar Polonia 2,5%.

De la începutul anului 2020 și până în prezent, prețurile au crescut cumulat cu 64% în România, față de 58,9% în Ungaria, 50,4% în Polonia și 44,7% în Cehia.