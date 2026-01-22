Adevărul despre lumea în care suntem obligați să trăim VIDEO
Postat la: 22.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Televiziunile, social media, instrumente ale serviciilor secrete străine pentru propagandă și impunerea unei ordini sociale globalist neoliberale. Dovezi, exemple, argumente. Cine este în spatele Globalismului Neoliberal, utopia care este impusă asupra noastră precum nazismul și comunismul stalinist?
Ronald Reagan, actor mediocru, ajuns Președinte SUA, vârf de lance al globalismului împotriva Rusiei, Chinei și Estului Europei.
Zelensky, tot actor mediocru, făcut Președinte de oligarhia globalist neoliberală să continue planul de schimbare al ordinii mondiale.
Televiziunea privată, arma serviciilor secrete americane (USIA) care au realizat televiziunile prin satelit și programele lor. Televiziunile private și televiziunile de știri sunt creație de intelligence, război informațional cu obiective de public diplomacy adică propagandă neoliberală!
Aveti aici exemplul primului show mondial de propagandă americană realizat în 1982, pentru a crea revolta populației Poloniei. Aveți tot aici dovada acestei primei emisiuni de televiziune făcută cu resurse de Hollywood, în care s-au folosit actori plătiți și artiști plătiți (ca azi) să facă propagandă împotriva propriei țări, fiind vectori de opinie pentru o țară străină!
Experimentul tv din 1982, Let Poland be Poland este azi model rafinat când influenceri, actori, jurnaliști doar cu numele, scriitori devin propagandiști, de data aceasta în social-media.
Tot aici vedeți un exemplu de intelectual (Daniel Lerner) care a stat la baza creării mass media ca instrument de răsturnare a ordinii sociale în țări necucerite de capitalismul în formă globalist neoliberală! Intelectualul de care vorbesc a fost strălucit analist al departamentului de stat american, a creat din radio și televiziune o armă de străpungere a lumii întregi.
Dar tot el, Daniel Lener, este cel care a efectuat cel mai complet index al Elitei Naziste. A creat profilele tuturor membrilor Partidului Nazist al lui Hitler. Cine o citește observă că este exact structura de organizare a partidelor de tip AUR. Încă o dovadă că organizatorii, unor astfel de partide care au mințit un întreg popor român, sunt fix globaliști neoliberali!
Așa cum au fost create astfel de așa zis partide suveraniste peste tot în Europa, doar pentru a deturna filonul autentic de suveranitate. Daniel Lerner a fost un om de știință magistral, el a creat studiile sale cu bună intenție, însă au fost folosite spre rău de către politic.
Cine crede că Revoluția din 1989 este un fenomen istoric apărut din senin este naiv. 1989 a fost un val tzunami reușit aruncat peste schimbarea de lume de către globalismul neoliberal. A reușit deplin în toată Europa și Europa de Est, mai puțin peste China și Rusia. De aceea, Piața Tienamen și Gorbaciov - Eltân au rămas doar încercări nereușite.
De aceea, cunoașterea lipsește. Pentru că societatea românească prin cunoașterea obiectivă ar vedea dincolo de 1989, ar vedea planul mondial în exercițiu! Pandemia, încă un val tzunami! Ucraina și războiul Rusia - SUA, aranjat și decis între marile puteri tot dinainte, la fel.
Sergiu Mihalcea
(Acestea sunt mici fragmente din prelegerea pe care o țin liber oamenilor ,,Ordinea Socială, Dușmanul Interior și Lumea în care vrem să trăim"!)
