Un fost șef al Serviciilor Secrete: Rusia, China și Iranul ar putea ataca simultan, SUA în situația de a abandona aliați

Situația geopolitică internațională cunoaște o intensificare a conflictelor care se pot uni la un moment dat. Căpitanul James Fanell, fost director al Serviciului de Informații al Flotei din Pacific a SUA, avertizează că Rusia, China și Iranul ar putea ataca simultan, iar Statele Unite vor fi puse în situația de a abandona unii aliați.

Rusia, China și Iranul nu mai sunt trei amenințări separate, ci formează din ce în ce mai mult o axă coordonată care ar putea declanșa crize simultane în Europa, Orientul Mijlociu și Pacific. O Marină a SUA suprasolicitată ar putea fi în cele din urmă forțată să aleagă ce aliat să apere, a declarat căpitanul James Fanell într-un interviu pentru Defence24.

Fostul ofițer din Serviciul de Informații al SUA analizează situația din Orientul Mijlociu, precum și legăturile cheie care apar de aici, precum și implicațiile evenimentelor din Iran pentru regiunea Pacificului și pentru Europa.

Căpitanul în retragere James Fanell spune că cea mai importantă legătură dintre Iran și Pacific este impactul asupra Marinei Statelor Unite ca forță globală. Aceasta ridică o întrebare fundamentală de scară: are suficientă capacitate pentru a fi în două sau trei locuri simultan? Are suficiente portavioane, suficiente distrugătoare și, important, suficiente rachete în depozite?

Din perspectiva lui, punctul strategic este că această situație expune și exploatează dimensiunea redusă a Marinei SUA de astăzi. Când a fost James Fanell numit în funcție în 1986, Marina Statelor Unite avea aproximativ 600 de nave și submarine. Astăzi, se chinuie să întrețină chiar și 300. În decurs de 40 de ani, efectivele Marinei SUA s-au redus la jumătate, în timp ce marina chineză a continuat să se extindă.

Marina chineză a cunoscut cea mai rapidă expansiune din istoria navală modernă, trecând de la o forță de coastă la cea mai mare marină din lume. Cu toate acestea, în ciuda acestei reduceri dramatice a dimensiunii flotei SUA, americanii nu și-au redus angajamentele globale.

Amenințarea Chinei din Pacific crește

SUA încă încearcă să acopere Orientul Mijlociu, Europa și Pacificul cu jumătate din resursele disponibile anterior și, prin urmare, este la limită a puterii, spune căpitanul Fanell. În urma acestui fapt, reducerea flotei de la 600 de nave la 300 reprezintă o schimbare structurală enormă. Cum s-a ajuns în acest punct de vulnerabilitate?

„Trebuie să ne uităm la perioada de după Războiul Rece. După al Doilea Război Mondial, am construit un sistem cuprinzător de securitate națională - cu instituții precum Biroul de Evaluare Netă - conceput să privească cu 30 de ani înainte și să se asigure că nu vom mai fi niciodată luați prin surprindere. Sistemul respectiv se concentra pe competitori. Dar după 1990, ideea dominantă a devenit „sfârșitul istoriei". Ambele partide politice au urmărit așa-numitul dividend al păcii.

Am început să închidem baze și, mai important, să închidem șantierele navale care ne furnizaseră capacitate industrială de rezervă. În anii 1990, costurile de întreținere, reparații și revizie au început să crească brusc pe măsură ce infrastructura îmbătrânea și se contracta. Apoi a avut loc evenimentul de la 11 septembrie 2001, iar în următoarele două decenii prioritățile noastre strategice s-au îndreptat aproape în întregime către contraterorismul terestru și operațiunile speciale.

Am uitat, în esență, că Statele Unite sunt, în esență, o putere maritimă dependentă de accesul liber la mări. Această neglijență ne-a lăsat cu o bază industrială care acum nu este capabilă să țină pasul cu concurenții noștri. Timp de 30 de ani, cei dintre noi care serveam în Pacific au prezentat evaluări care avertizau că amenințarea din partea Chinei creștea rapid" a explicat James Fanell.

Washingtonul în situația de a face alegeri imposibile

Aceste avertismente nu se refereau doar la numărul de corpuri de luptă. Ele se refereau și la tehnologii avansate și la războiul cognitiv. Cerințele axate pe Pacific au fost frecvent trecute cu vederea în cadrul ierarhiei Pentagonului, deoarece nu se încadrau în narațiunea centrată pe uscat a „unității comune". Acum, SUA nu pot asigura eficient o linie de comunicare strategică maritimă critică, cum ar fi Strâmtoarea Ormuz, nici măcar împotriva unui adversar care nu este egal.

Fanell explică posibilitatea ca conflictele care implică Rusia, China și Iran să fie sincronizate pentru a copleși răspunsul SUA. El este convins de asta și crede că nu mai e vorba de trei probleme separate, ci de o axă coordonată. Xi Jinping este „păpușarul" din spatele acestei alinierei, acuză fostul ofițer american de marină. China furnizează tehnologiile cu dublă utilizare și sprijinul financiar care permit mașinii de război a Rusiei din Ucraina să continue să funcționeze. Este partenerul tăcut în distrugerea arhitecturii de securitate a Europei.

În același timp, China este principalul cumpărător de petrol iranian. Aceste venituri finanțează direct atacurile Houthi și Hezbollah care blochează Marina americană în Orientul Mijlociu. Creează în mod deliberat o dilemă multi-teatru pentru Statele Unite, știind că flota actuală de 300 de nave nu poate fi peste tot în același timp. Este o strategie de epuizare și suprasolicitare.

„Vor ca noi să fim atât de epuizați, iar stocurile noastre de muniție din Europa și Orientul Mijlociu atât de reduse, încât să nu ne mai rămână nimic pentru Pacific. Prin sincronizarea acestor crize, ei obligă Washingtonul la alegeri imposibile cu privire la ce aliați să abandoneze. Este o operațiune sofisticată, la scară globală, concepută pentru a sparge hegemonia americană prin mii de tăieri, atât mari, cât și mici" a concluzionat James Fanell.