MApN anunță că a găsit resturile dronei prăbușite în Tulcea

Ministerul Apărării (MApN) anunță că resturile dronei căzute vineri în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

MApN anunță că resturile dronei căzute vineri în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate

"Resturile dronei căzute astăzi, 14 august, în nord-vestul județului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului, care a fost securizată de Poliția de Frontieră. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor și neutralizarea acestora, dacă situația o impune. La acțiunile de căutare și identificare au participat o echipă a Ministerului Apărării Naționale, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic. În zona în care au fost identificate resturile au fost constatate urme de combustie pe o suprafață limitată", precizează MApN.

Precizările Ministerului Apărării

"Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale. O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona", spuneau reprezentanții Ministerului Apărării la scurt timp după ce drona s-a prăbușit.

Ce spuneau și pompierii după prăbușirea dronei

"În urmă cu puţin timp, dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă DELTA al judeţului Tulcea a fost anunţat prin apel la numărul unic de urgenţă 112 despre faptul că a fost observată o dronă în apropierea localităţii Luncaviţa, care s-ar fi prăbuşit în zona Cetăţuia, zona carierei. În urma prăbuşirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu, motiv pentru care către locul evenimentului un echipaj format din 5 subofiţeri din cadrul Secţiei de Pompieri Măcin intervine cu o autospecială de stingere", au afirmat pompierii.

Ei au menţionat că vineri, la ora 11:45, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU despre faptul că pentru zona de nord a judeţului Tulcea este instituită alertă aeriană, motiv pentru care a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea şi informarea populaţiei. A fost emis mesaj RO-Alert pentru judeţul Tulcea şi pentru zona de est a judeţului Galaţi. Alerta aeriană a încetat la 12:30.