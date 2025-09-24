Afaceriștii grei din UE au făcut presiuni: Legea care interzice produse din zone desfrișate ilegal se amână iar

Afaceriștii grei din Uniunea Europeană au făcut iar presiuni, așa că legea care interzice produsele din zone care sunt defrișate ilegal va fi iar amânată. Oricum, SUA atenționau că legea e inutilă.

Uniunea Europeană se pregătește să amâne din nou implementarea legii care interzice importurile de produse asociate cu defrișarea pădurilor, după ce parteneri comerciali importanți, precum SUA, India, Brazilia și Indonezia, dar și mai multe state membre, au ridicat obiecții privind impactul economic și tehnic al măsurii.

Discuțiile aflate în desfășurare la Bruxelles vizează o amânare suplimentară de unu sau chiar doi ani. În urmă cu mai puțin de un an, Comisia Europeană a decis deja să întârzie aplicarea legii până la sfârșitul acestui an, motivând că multe companii și autorități naționale nu erau pregătite să se conformeze noilor cerințe.

Între timp, presiunile pentru o nouă amânare au crescut: „Mai multe capitale europene susțin, de asemenea, amânarea, argumentând că firmele lor nu sunt încă pregătite să se conformeze legislației", potrivit Financial Times, care citează surse apropiate negocierilor.

Legea, propusă ca parte a Pactului Verde European în 2021, ar urma să blocheze accesul pe piața UE pentru produse precum cafeaua, cacaua, cauciucul, lemnul și uleiul de palmier dacă nu se poate dovedi că nu provin din terenuri defrișate. SUA a criticat dur inițiativa, considerând-o o măsură protecționistă și inutilă, iar Consiliul Exploatatorilor Forestieri din SUA a declarat că legea UE „se destramă" și că este o încercare „eronată" de a preveni defrișările globale.