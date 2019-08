Alergia la ambrozie si firul de iarba. Cel mai eficient remediu

Plimbarile in natura sunt o provocare pentru cei care sufera de alergia la ambrozie sau la polenul din iarba. Stranuturile in cascada, pruritul nazal si ocular afecteaza starea generala de sanatate.

Alergia la ambrozie se manifesta mai puternic in zilele calduroase si, in caz ca nu stiai, simptomele produc suferinta persoanelor alergice pana toamna tarziu. In volumul „Vitamine, minerale, suplimente", publicat de Reader's Digest, scrie ca de vina pentru ochii rosii, iritati sau umflati, stranuturile in rafala, inflamarea cailor nazale, gatul iritat si oboseala nu sunt polenul, praful sau parul de pisica, ci sistemul imunitar hiperactiv. Alergia la ambrozie, planta care seamana cu pelinul Cea mai alergenica buruiana des raspandita la noi, care este adesea confundata cu pelinul, este ambrozia. Planta este foarte activa in lunile de vara pana la mijlocul toamnei. Polenul de ambrozie poate ajunge pe calea aerului, transportat de vant, pana la sute de kilometri distanta si poate supravietui unei ierni blande. Cu alte cuvinte, de simptomele neplacute ale alergiei la polenul ambroziei nu poti scapa nici in sezonul rece.

De ce apar alergiile

Afectiunea care scade serios calitatea vietii intra in categoria alergiilor denumite, generic, rinita alergica. Termenul medical se refera la disconfortul nazal declansat de alergiile la particulele din aer. In cele mai multe cazuri, persoanele care sufera de rinita alergica au o rezistenta mai scazuta la raceli, gripe, infectii ale sinusurilor si alte afectiuni respiratorii. Stiai ca in unele familii, rinita alergica este o problema ereditara. Nu ar strica sa faci o scurta cercetare in istoricul familiei, sa vezi daca si alti membri se confrunta cu alergii. Cand spunem alergie la polenul de ambrozie sau la alt tip de polen ne referim la rinita alergica sezoniera si vorbim despre o inflamatie acuta sau cronica a mucoasei nazale, cauzata de hipersensibilitatea la un alergen: polen, in 80% din cazuri, par de animale, acarieni, mucegai etc. Cand patrund in organism bacterii, virusuri sau alte substante, sistemul imunitar ii identifica pe cei care pot imbolnavi si incearca sa ii distruga. Nu acelasi lucru se intampla si in cazul polenul, pe care il percepe ca fiind o particula inofensiva si nu periculoasa. Insa polenul favorizeaza eliberarea de histamina, o substanta naturala care produce iritatii in zona unde a patruns polenul: nas, ochi, gat.

Alergia la polenul firului de iarba - dificil de tratat

Iarba este principalul factor declansator al alergiilor la polen pe toata perioada verii. Se manifesta puternic si este si dificil de tratat, insa Asthma and Allergy Foundation of America puncteaza ca tratamentele antialergice existente dau rezultate foarte bune in tinerea sub control a simptomelor.

Alergia la ambrozie poate declansa astmul

In sezonul cald, persoanele sensibile, cu teren atopic, pot sa prezinte alergii respiratorii sezoniere. Este vorba despre alergia la polenul gramineelor (sau plante cu spice-ierburi inalte, cereale etc). Prezenta acestor simptome, spune specialistul, ar trebui sa determine pacientul sa se prezinte la medicul alergolog, pentru un diagnostic si tratament antihistaminic corect.

Coacazul-negru, remediu eficient

Se recomanda pentru diminuarea manifestarilor rinitei alergice, utilizarea, local, unor preparate ce contin solutie hipotona de apa de mare, filtrata microbiologic, cu extracte din plante ce au efecte antialergice, antiseptice si antiinflamatorii: coacaz-negru, boswellia serrata, menta, musetel.