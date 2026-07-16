Cutremur în Congresul SUA: S-a votat oprirea finanțării statului Israel cu 3,3 miliarde de dolari. Lobbyul evreiesc e in declin major!

În Congresul Statelor Unite mai mult de jumătate din deputații democrați au votat pentru oprirea finanțării militare a statului Israel. Amendamentul, propus de republicanul disident Thomas Massie a picat la vot cu scorul de 104 la 314, în Camera Reprezentanților, conform Politico.

Propunerea de anulare a transferului de 3,3 miliarde de dolari către Israel a fost respinsă de toți colegii săi din Partidul Republican. Deși partidul președintelui Trump se prezintă ca unul patriotic și adept al statului minimal, care vrea să elimine risipa de la buget, când e pus să aleagă între interesul suveran al Americii și o țară din Orientul Mijlociu, alege în bloc loialitatea față de ceilalți. Cu un singur vot pentru acea reducere de cheltuieli, Partidul Republican e reconfirmat ca unul capturat de linia războinică neo-con.

Dar supriza, pe care Politico o descrie ca un seism, a venit din cealaltă tabără. Dintre reprezentanții Partidului Democrat, 103 au votat pentru amendament și 98 împotrivă. Pacifismul era o temă mai veche în stânga americană, dar opoziția față de acțiunile statului Israel era firavă în trecut.

Poziția e în acord cu schimbarea opiniei publice, pe care politicienii încearcă să o recucerească înainte de alegerile intermediare de la toamnă. Într-un sondaj recent, 3 din 10 americani sunt convinși că Israelul comite un genocid împotriva palestinienilor. Dar scorul e mult mai mare în rândul simpatizanților PD, unde aproximativ 50% sunt de această părere.

Uciderea a 73.000 de persoane în Gaza, ca represalii după atacul din octombrie 2023, a schimbat mult percepția publică. Doar după acordul de încetarea focului, încheiat cu Hamas, armata israeliană a ucis 1.000 de persoane, mai mult decât în atacul din 2023. Iar faptul că IDF țintește deliberat copii, potrivit rapoartelor ONU, sau nu distinge între militanți, femei, bătrâni și restul civililor, că provoacă metodic privarea de hrană și apă potabilă a populației pe care o ține captivă în lagărul din Fâșia Gaza, au contribuit de asemenea la erodarea simpatiei pentru Israel în majoritatea țărilor globului.

Acum chiar și 30% dintre evreii din Statele Unite admit că Israelul comite un genocid.

Sondajul realizat de Associated Press notează faliile între segmentele demografice americane pe acest subiect. Doar o treime dintre americani consideră subiectul Israel foarte sau extrem de important pentru ei.

58% dintre votanții democrați sunt de părere că SUA susține prea mult Israelul. Sunt de acord cu opinia chiar și 51% dintre votanții evrei ai Partidului Democrat. Iar 62% din simpatizanții democrați cred că Statele Unite nu fac destul pentru palestinieni. Procentul urcă la 68% în rândul democraților tineri, sub 45 de ani, care e limpede că ar vrea o schimbare de tabără în politica externă.

Israelul are încă o bază solidă în sânul electoratului republican, unde doar 13% recunoaște genocidul din Gaza. 60% din alegătorii republicani apreciază ca potrivit ajutorul pe care SUA îl dă Israelului și doar 20% îl consideră prea mare. Dar chiar și în acea tabără, Israelul pierde tineretul. 20% din tinerii republicani recunosc genocidul. Pe măsură ce abandonează Fox News, Breitbart sau Daily Wire, și se informează din media alternativă, nu de la televizor, opiniile lor se schimbă, la fel ca ale tinerilor din cealaltă tabără.