Donald Trump se adresează națiunii într-un discurs care va zgudui SUA: Declasifică informații sensibile despre interferența Chinei în alegerile americane
Postat la: 16.07.2026 |
Casa Albă ia în considerare să facă publice informaţii secrete sensibile legate de China şi de capacitatea acesteia de a interveni în alegerile din SUA, deşi unii oficiali ai administraţiei Trump se tem că acestea ar putea fi înşelătoare, potrivit a patru persoane care au cunoştinţă despre deliberări.
Preşedintele Donald Trump ar putea dezvălui informaţiile, care au fost colectate şi analizate în timpul primului său mandat, într-un discurs pe care urmează să-l ţină joi seara, când se aşteaptă să prezinte informaţii despre presupuse vulnerabilităţi ale infrastructurii de vot ce ar putea permite interferenţa străină în alegerile din SUA.
Sursele au afirmat că informațiile sunt clasificate şi se referă la intenţia sau capacitatea Chinei de a perturba alegerile din SUA din 2020. Sursele, cărora li s-a acordat anonimatul, au declarat că informaţiile secrete nu au arătat totuşi că Beijingul ar fi manipulat sau modificat voturile.
Trump a continuat să repete afirmaţia demontată conform căreia alegerile din 2020 au fost trucate, sugerând că un actor străin a fost implicat în alterarea voturilor, în ciuda hotărârilor judecătoreşti care au stabilit că democratul Joe Biden a câştigat.
Discursul său de joi ar putea dezvălui informaţii noi despre efortul de un an al administraţiei Trump de a colecta şi analiza materiale referitoare la ceea ce Casa Albă numeşte vulnerabilităţi ale infrastructurii electorale a ţării.
Acest efort face parte dintr-o campanie mai amplă de exercitare a controlului federal asupra administrării alegerilor din SUA - un rol care, conform Constituţiei SUA, revine exclusiv statelor.
„Ca de obicei, surse anonime speculează cu privire la ceea ce va spune preşedintele Trump în timpul discursului său de joi seara. Adevărul este că nimeni nu ştie încă ce va spune în cele din urmă preşedintele Trump", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Biroul Directorului Serviciilor de Informaţii Naţionale nu a răspuns solicitărilor de comentarii, iar CIA a refuzat să comenteze.
Informaţiile despre China au constituit o parte integrantă a dezbaterii cu privire la interferenţa străină în alegerile din 2020, în cadrul primei administraţii Trump, şi au fost analizate ca parte a evaluării oficiale a comunităţii de informaţii pe această temă, au afirmat cele patru surse Reuters.
Oficialii administraţiei Trump au declarat public, în timpul primei administraţii, că hackerii chinezi au vizat infrastructura electorală înaintea alegerilor din 2020.
Foşti oficiali au afirmat însă în repetate rânduri că nu există dovezi care să sugereze că China sau orice alt adversar străin ar fi manipulat voturile în 2020. O evaluare a comunităţii de informaţii a SUA din 2021 nu a găsit indicii că vreun actor străin ar fi încercat sau ar fi reuşit să altereze „vreun aspect tehnic" al votului în alegerile prezidenţiale din 2020, inclusiv înregistrările alegătorilor, buletinele de vot, centralizarea voturilor sau rezultatele.
Însă foşti analişti din serviciile de informaţii, printre care Christopher Porter, care a ocupat funcţia de ofiţer naţional de informaţii în domeniul cibernetic în cadrul Biroului Directorului Naţional de Informaţii, au redactat o opinie disidentă faţă de acel raport, afirmând că China avea capacitatea de a interveni în alegeri şi că ar putea încerca să facă acest lucru. O versiune a acestei opinii disidente a fost inclusă în versiunea publică a evaluării comunităţii de informaţii din 2021.
Porter a redactat, de asemenea, un document strict secret pe această temă, în care şi-a dezvoltat argumentaţia iniţială, au declarat două surse.
Două dintre sursele care au analizat documentul l-au descris ca fiind detaliat, prezentând aspecte specifice ale gândirii Beijingului cu privire la alegerile din SUA. Alte două surse au afirmat că documentul se baza pe un subset restrâns de informaţii brute şi nu reprezenta neapărat punctul de vedere oficial al Beijingului.
De atunci, Porter a acuzat public comunitatea de informaţii că i-a ascuns rapoartele de dezacord în timpul primului mandat al lui Trump. Porter a refuzat să facă vreun comentariu pentru Reuters.
Sursele şi-au exprimat îngrijorarea că administraţia Trump ar putea exagera importanţa dezacordului lui Porter şi ar putea folosi acest lucru pentru a susţine că China a avut într-adevăr influenţă asupra rezultatului alegerilor din 2020.
Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.
Funcţionarii actuali ai administraţiei Trump au dezbătut în ultimele săptămâni dacă să declasifice informaţiile, unii din cadrul agenţiilor de informaţii fiind îngrijoraţi că acest lucru ar putea dezvălui sursele şi metodele de colectare a informaţiilor şi ar putea insinua că Beijingul a intervenit cu succes în alegerile anterioare, au declarat două dintre surse.
Un grup de lucru al Casei Albe condus de jurnalistul conservator John Solomon a solicitat recent comunităţii de informaţii documente care să prezinte informaţiile secrete şi a petrecut ultimele câteva săptămâni analizându-le în perspectiva discursului lui Trump, a declarat o sursă familiarizată cu activitatea grupului.
Casa Albă nu a răspuns la întrebările privind eforturile lui Solomon.
Textul discursului nu a fost finalizat şi se poate modifica în continuare, a precizat sursa.
Casa Albă ar putea, de asemenea, să facă publice informaţii legate de o acuzaţie veche de câţiva ani, conform căreia China ar fi obţinut acces la datele alegătorilor americani în 2020, a declarat o sursă familiarizată cu dezbaterile de la Casa Albă.
Două persoane familiarizate cu această problemă au afirmat că datele alegătorilor nu sunt confidenţiale, sunt deja la dispoziţia consultanţilor politici pentru a fi utilizate în direcţionarea materialelor electorale şi nu pot fi manipulate.
Atât administraţia Trump, cât şi cea a lui Biden au analizat informaţiile privind accesul potenţial al Chinei la datele alegătorilor, dar doi foşti oficiali au declarat că, în mare măsură, comunitatea de informaţii consideră că Beijingul nu a pătruns în sistemele electorale americane, ci a accesat informaţiile online.
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