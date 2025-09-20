Alexandru Nazare îl contrazice pe consilierul lui Ilie Bolojan: "ANAF a demonstrat ce poate face!"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține că ANAF nu ar trebui desființată, ci doar reformată.

„Dacă ANAF s-ar desființa, într-o lume ideală, am putea desființa și reînființa, doar că România are ținte importante, avem nevoie de venituri. ANAF, în două luni, a demonstrat că poate obține miliarde în plus față de planul de venituri făcut la nivel înalt. (...) Vorbim de reformă instituțională, nu de desființarea ei", a spus Nazare, la Digi24.

Ministrul recunoaște că instituția are multe disfuncționalități, dar insistă că noua conducere a schimbat abordarea și că există planuri clare de transformare, de la selecția personalului, până la modul de desfășurare a controalelor.

„Cred că am fost suficient de clar în momentul audierii Guvernului. Am vorbit despre disfuncționalitățile din ANAF și că din foarte multe puncte de vedere ANAF are foarte multe disfuncționalități. (...) Singura diferență se leagă de dozaj și de metoda pe care vrem să o impunem ca să reformăm ANAF", a precizat Nazare.

El a mai arătat că instituția a început să folosească software-ul bazat pe Inteligență Artificială, capabil să detecteze fraude complexe, dar care până acum fusese ignorat. „E o chestiune de voință când ai un soft făcut pe criterii internaționale, care poate detecta fraude complexe, care e integrat cu Inteligența Artificială, îl ții sub cheie și nu îl folosești. Nu înseamnă că nu merge", a punctat ministrul.