"Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie ca să-ți distrug viața!" La doar 90 de minute după ce a primit mesajul adolescentul de 16 ani și-a luat viața

Numărul cazurilor de șantaj sexual care vizează adolescenții pe internet este în creștere în SUA și Europa. Minorii sunt manipulați să trimită fotografii și videoclipuri intime, sub amenințarea că acestea vor fi făcute publice.

„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie ca să-ți distrug viața". Acest mesaj înfiorător a fost primit pe rețelele de socializare de adolescentul american Evan Boettler, de la cineva pe care îl credea o fată - de fapt, era un escroc cibernetic. La doar 90 de minute după ce a primit primul mesaj, adolescentul de 16 ani și-a luat viața.

Sextortionul - șantajul sexual - este una dintre infracțiunile online cu cea mai rapidă creștere. Victimele, adesea adolescenți din SUA și Europa, sunt păcălite să trimită fotografii sau videoclipuri intime, pe care escrocii amenință că le vor distribui dacă nu sunt plătiți, relatează BBC.

„Când ne-au spus în sfârșit în acea noapte că s-a sinucis, nu mi s-a părut deloc logic. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla asta familiei noastre", spune Kari, mama lui Evan. În casa din Missouri pe care o împarte cu tatăl lui Evan, Brad, ea îl descrie pe fiul lor ca pe un adolescent inteligent și amuzant, care iubea pescuitul, sportul și vânătoarea.

Ea povestea cum, într-o după-amiază rece de la începutul lunii ianuarie 2024, Evan a fost contactat pe Snapchat de cineva pe care el credea că este o fată numită JennyTee60. Dar ea nu era ceea ce părea. În câteva minute, „Jenny" l-a convins să-i trimită imagini explicite cu el și a început imediat să-l șantajeze fără milă.

Aproape doi ani mai târziu, durerea familiei Boettler era încă proaspătă, iar căutarea răspunsurilor s-a soldat cu frustrare. Platformele de socializare, precum Meta, refuză să divulge informații fără un mandat judecătoresc, pe care familia nu îl are încă, în ciuda presiunilor exercitate asupra FBI pentru a acționa. În anii care au trecut de la moartea lui Evan, autoritățile par să fi făcut puține progrese.

A existat, însă, o pistă crucială: la un moment dat, escrocul a cerut datele de conectare la Facebook ale lui Evan, iar când le-a folosit, a lăsat în urmă o adresă IP. Această amprentă digitală l-a condus în mai multe locații din Nigeria, cel mai frecvent în orașul cel mai populat, Lagos, unde spera să descopere cine era responsabil.

Acolo au descoperit un grup de escroci, cunoscuți drept „Yahoo Boys" - denumiți astfel după email-urile folosite pentru a desfășura escrocherii online în anii 2000. Acești tineri, adesea în jurul vârstei de 20 de ani, trăiesc în zone sărace, dar visează la mașini scumpe și bani rapid.

Acești tineri, adesea în vârstă de 20 de ani, trăiesc în zone sărace, dar visează la mașini rapide și bani câștigați ușor. Acolo l-a întâlnit pe Ola. El i-a explicat mecanismul sextorționării cu o ușurință dezinvolte. „Îți creezi un cont feminin folosind nume false generate de generatoare false", mi-a spus. „Este un site de unde poți obține nume de persoane din țara dorită."

Odată ce profilul este creat, începe vânarea. Băieții de la celălalt capăt al ecranului devin nimic mai mult decât nume de utilizator pentru escrocii care trimit mesaje la sute de persoane pe zi, în speranța că una dintre ele le va trimite bani. Se pare că Ola nu putea să creadă că un adolescent britanic sau american nu ar putea să plătească. În mintea lui, faptul că s-au născut în Occident însemna automat că erau privilegiați.

Răspunsul lui era la fel de dur când este întrebat de ce i-a vizat pe ei. „Pentru că au un apetit sexual foarte mare, iar băieții tineri se tem că fotografiile lor vor fi distribuite colegilor de clasă, părinților și prietenilor lor." Ola lucra singur, dar alte cazuri arată cum sextorțiunea din Lagos a evoluat către operațiuni mai organizate, în rețea - bande conduse de lideri, cu ierarhii și resurse comune, menite să maximizeze profitul.

Urmele l-au dus în cele din urmă pe canalele din Makoko, unul dintre cele mai sărace cartiere ale orașului, unde case din lemn, construite pe piloni, se înalță la marginea lagunei Lagos. Pentru a filma acolo, a trebuit mai întâi să ceară permisiunea șefului comunității și am fost ghidați pe tot parcursul filmării de o echipă locală de fixatori care știau cum să se orienteze în labirintul de canale.

I s-a povestit despre operațiuni cunoscute sub numele de „Hustle Kingdoms" - camere în care bande de tineri stau la telefon și comit escrocherii. Acestea au fost rareori, dacă nu chiar niciodată, filmate. Dar, după multe negocieri, mi s-a acordat accesul.

Acest Hustle Kingdom se afla la etajul al doilea al unei clădiri joase. În interiorul camerei mici, o duzină de tineri stăteau cu laptopurile pe genunchi, telefoanele lor vibrând cu mesaje de la potențiale ținte. Atmosfera era ca într-un call center - schimbau profiluri false, scenarii și numele noilor victime.

Fiecare tânăr avea un rol, dar banii ajungeau la liderul lor, cunoscut sub numele de Ghost. Acolo, escrocii experimentați își învățau ucenicii. Momeala era banii câștigați rapid, dar sub bravada lor se ascundea ceva mai rău - băieți de doar 13-14 ani erau efectiv pregătiți pentru a comite infracțiuni.

„Mentorii" mai în vârstă le promiteau povești de succes și statut social, în timp ce le impuneau datorii sau luau o parte din fiecare escrocherie, creând un cerc vicios din care era greu să scapi. Era un sistem organizat, eficient și implacabil, conceput pentru a extrage cât mai mulți bani posibil.

Oare escrocul lui Evan făcea parte din Hustle Kingdom sau acționa singur? Liderul, Ghost, a spus că se ocupau în principal de escrocherii financiare, mai ales de natură romantică, nu de sextorțiune, deoarece el era „o persoană temătoare de Dumnezeu". El a spus că numai oamenii cu „inimă neagră" făceau asta. În acest Hustle Kingdom, sextorțiunea era considerată rușinoasă.

Acești escroci au spus că mulți dintre băieții Yahoo treceau la ceea ce ei numeau „Yahoo Plus". Aceasta presupunea să viziteze preoții locali pentru a binecuvânta escrocheriile și pentru a arunca vrăji care, credeau ei, ar fi făcut victimele mai docile sau i-ar fi protejat pe escroci de a fi prinși.

Vindecătorii tradiționali sunt de mult timp integrați în cultura nigeriană, iar pentru unii dintre acești bărbați, apelarea la ei era la fel de naturală ca și cumpărarea unei noi cartele SIM.

Mai târziu, a descoperit și un escroc care folosea vrăjitoria secolului XXI - tehnologia deepfake cu o femeie pe care o angajase, Rachel, care juca rolul victimei înșelătoriei. I-a arătat aplicația de pe laptopul său - un instrument profesional de schimbare a feței care l-a costat 3.500 de dolari (2.600 de lire sterline). Mi-a spus că merita pentru profitul obținut.

Sesizările privind sextorțiunea s-au dublat

În Statele Unite, numărul de sesizări privind sextorțiunea adresate FBI-ului s-a dublat în ultimii trei ani, ajungând la un maxim de 55.000 în 2024. În Regatul Unit, Agenția Națională de Combatere a Criminalității primește 110 sesizări în fiecare lună.

Companiile de social media afirmă că iau măsuri, dar criticii lor susțin că ar putea interveni mai agresiv. În Carolina de Sud, Brandon Guffey, un reprezentant al statului al cărui fiu, Gavin, s-a sinucis în 2022 după ce a fost ținta unor atacuri pe Instagram. Avea 17 ani.

Înainte de moartea fiului său, Brandon pregătea un proces împotriva Meta, susținând că compania nu l-a protejat de prădători. Unul dintre conturile folosite pentru a-l șantaja a fost în cele din urmă eliminat, dar altele au rămas active. Pentru Brandon, acest detaliu era condamnabil.

Meta a declarat în 2024 că a eliminat 63.000 de conturi de sextorțiune legate de Nigeria într-o singură acțiune, inclusiv 2.500 care făceau parte dintr-o rețea coordonată care viza adolescenții occidentali. Cu toate acestea, criticii susțin că aceste cifre nu fac decât să evidențieze amploarea problemei.

„Le-au șters într-o singură zi pentru a face publicitate, în timp ce copiii continuă să fie atacați?", întreabă Brandon, „sau, dacă le-au șters într-o singură zi, de ce nu au mai făcut nimic de atunci?"

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că sugestia potrivit căreia ar putea eradica sextorțiunea dacă ar dori acest lucru este „pur și simplu neadevărată". Acesta a afirmat că compania luptă agresiv împotriva acestui fenomen, destructurând rețelele de escroci și sprijinind forțele de ordine.

„Avem aproximativ 40.000 de angajați care lucrează în domeniul siguranței și securității la nivel global, cu peste 30 de miliarde de dolari investiți în acest domeniu în ultimul deceniu", a declarat purtătorul de cuvânt, „inclusiv prin setarea automată a celor mai stricte setări de mesagerie pentru adolescenți și informarea acestora atunci când discută cu cineva care se află într-o altă țară".

Scepticismul părinților îndurerați se regăsește și în cadrul Meta. Arturo Bejar, un fost director de inginerie devenit denunțător, a declarat în fața Congresului SUA în 2023 că conducerea companiei a ignorat avertismentele repetate cu privire la pericolele cu care se confruntă copiii pe platformele sale.

El mi-a spus că sistemele concepute pentru a proteja tinerii utilizatori erau fundamental inadecvate. „Ei continuă să demonstreze că nu vor să știe când copiii sunt în pericol, nu vor ca oamenii să știe când copiii sunt în pericol... pentru că nu vor să se ocupe de asta", a spus el.

Meta a declarat că multe dintre măsurile sugerate de domnul Bejar erau deja în vigoare. A adăugat că anul trecut a introdus conturi pentru adolescenți cu protecții încorporate pe Instagram, ceea ce înseamnă că aceștia pot primi mesaje numai de la persoanele cu care sunt deja conectați.

Purtătorul de cuvânt a spus că, atunci când ceva era raportat ca spam, compania lua măsuri dacă nu respecta standardele comunității. Referindu-se la cazul lui Evan Boettler, Snapchat a declarat că „simte o profundă compasiune pentru familia Boettler".

„Nu tolerăm deloc sextorțiunea pe Snapchat. Dacă descoperim această activitate, luăm măsuri rapide pentru a elimina contul și sprijinim eforturile autorităților de aplicare a legii pentru a ajuta la aducerea infractorilor în fața justiției."

Internet Watch Foundation (IWF) dispune de un instrument pe care persoanele sub 18 ani din întreaga lume îl pot utiliza pentru a raporta în mod confidențial imagini nud sau sexuale cu ele însele, pentru a le elimina de pe internet și pentru a împiedica reîncărcarea lor.

Dacă conținutul nu a apărut încă online, organizația caritabilă poate crea o amprentă digitală pentru imagine, care va împiedica distribuirea acesteia online - deși nu o poate elimina din rețelele criptate, cum ar fi WhatsApp, sau dacă a fost salvată pe telefonul sau computerul cuiva.

În Marea Britanie, organizația caritabilă colaborează cu Childline, care oferă instrumentul prin serviciul său „Report Remove", care oferă copilului și opțiunea de a vorbi cu unul dintre consilierii săi. IWF ne-a informat că, în primele opt luni ale anului 2025, a luat măsuri în urma a 723 de sesizări primite prin Report Remove, dintre care 224 se refereau la șantaj sexual.

Între timp, pentru părinții lui Evan, obstacolele în calea justiției rămân insurmontabile. Meta și Snapchat neputând divulga datele, toate speranțele de a-l găsi pe escrocul lui Evan se bazau pe GloWorld, un furnizor de servicii nigerian la care era conectată adresa IP.

După luni de încercări, am primit în sfârșit o actualizare. Deși GloWorld trebuia să păstreze informațiile utilizatorilor timp de doi ani, nu a făcut acest lucru. Urmele se răciseră. Când i-am sunat pe soții Boettler, aceștia au fost amabili și mi-au mulțumit pentru eforturile mele. Brad îl descrisese anterior pe fiul lor ca fiind „un copil extraordinar". „Nu era greu să-l crești, pentru că era un om atât de bun", a spus el. „Nici nu pot exprima în cuvinte cât de mult îl iubeam."