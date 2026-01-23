Ancheta Nordis a fost extinsă de DIICOT și pentru bancrută frauduloasă: Apar noi acuzații

Ancheta din dosarul Nordis, în care zeci de cumpărători de apartamente ar fi fost țepuiți de avocata Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, prin compania Nordis, a fost extinsă și pentru acuzații de bancrută frauduloasă. Procurorii spun că Vicol și soțul său ar fi creat datorii fictive pentru compania Nordis, ca să nu achite despăgubiri.

„Și-au anulat propria obligație de a returna 56 de milioane de lei extrași discreționar din companie și mai concret, au cheltuit pentru beneficiul personal banii promitenților cumpărători (...) Problema este că acea nesemnificativă parte rămasă de justificat ulterior totaliza peste 56 de milioane de lei, sumă pentru care asociații nu au prezentat niciodată documente justificative. Astfel, în contabilitatea Nordis s-a creat o gaură patrimonială masivă. Banii lipseau fizic din conturi, iar în evidențe, societatea figura cu creanțe. CIORBĂ VLADIMIR - avea o datorie de 6,4 milioane de lei față de firmă." se arată în dosarul de la Tribunalul Bucuresti.

„La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată", potrivit unui comunicat de presă.

Laura Vicol e acuzată că și-ar fi cumpărat produse de lux cu banii proveniți din afacerea Nordis. Oamenii care au cumpărat apartamente acolo și nu au intrat în posesia lor sunt revoltați. De cealată parte, familia Vicol - Ciorbă a acuzat că dosarul lor ar fi unul instrumentat politic pentru ca investitorii români să fie eliminați de pe piața imobiliară. Avocat de meserie, Vicol a declarat de fiecare dată că la finalul judecării dosarului se va dovedi că e nevinovată.