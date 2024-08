Anii Apocalipsei: 7 sori au apărut pe cer in China VIDEO

Un fenomen misterios a fost observat recent pe cerul din Chengdu, China, orașul fiind luminat de 7 „Sori". Videoclipul, realizat pe 18 august, a fost distribuit pe o rețea socială chinezească și a devenit viral.

După distribuirea masivă a imaginilor, s-a creat o dezbatere: este un fenomen meteo sau o iluzie optică? Ba chiar unii utilizatori au luat in calcul cateva previziuni locale care vorbeau de sapte ani apocaliptici, ca atatia ani mai sunt pana la Sfarsitul Lumii cati sori au aparut pe cer.

Recently, seven suns appeared in the sky in Sichuan, China, and the afterglow of the sunset reflected a picturesque sunset.#China ???????? #sichuan @China_Amb_India @Jingjing_Li pic.twitter.com/edFb9B37My

- 孙松.SunSong (@sunsong0909) August 20, 2024

Natura este adesea un mister pentru noi, deoarece tindem să lăsăm experților majoritatea întrebărilor fără răspuns despre modul în care funcționează lucrurile.

Cu toate acestea, o femeie din Chengdu, China, a fost martoră la un fenomen care este greu de descris ca fiind altceva decât uluitor. În videoclipul devenit viral, vedem soarele alături de alți șase sori. Este acesta un fenomen meteorologic sau pur și simplu o iluzie optică?

Deși este emoționant să te gândești că poate această priveliște fenomenală a fost opera unei puteri superioare, experții au infirmat o astfel de ipoteză. Aceste imagini captivante au fost rezultatul refracției luminii.

„Îmi amintește de un mit chinezesc despre cum au existat odată mai mulți sori și era atât de cald încât nimic nu putea crește, până când un zeu a folosit un arc și o săgeată pentru a-i doborî pe toți în afară de un singur soare", a spus un utilizator Reddit.

Refracția și împrăștierea luminii pe care le-am văzut demonstrate în acest videoclip viral sunt complet obișnuite. Refracția luminii este fenomenul prin care traiectoria luminii este modificată atunci când trece printr-un anumit mediu - în acest caz, sticlă stratificată.