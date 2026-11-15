Bursele mondiale au folosit fax-ul și telefonul după ce servicii esențiale ale Microsoft, precum email-ul, Teams sau Copilot, s-au blocat

Angajații bursei japoneze au folosit fax-ul și telefonul deoarece email-ul s-a blocat. A fost vorba despre o întrerupere globală a serviciului Microsoft 365 care a blocat poșta electronică. Problemele au început joi în SUA și s-au extins ulterior în diferite zone ale lumii.

Firmele japoneze de valori mobiliare au recurs la aparate de fax pentru a confirma tranzacțiile, după ce o întrerupere globală a serviciului Microsoft 365 a blocat poșta electronică, au relatat Nikkei și Bloomberg. Traderii din cadrul companiilor japoneze au apelat vineri la fax și telefon, după ce o defecțiune a software-ului Microsoft, la nivel mondial, a paralizat sistemele de e-mail utilizate pentru confirmarea ordinelor.

Un departament de tranzacționare dintr-un fond de investiții japonez a anunțat că o firmă de valori mobiliare, care utilizează serviciul de e-mail de la Microsoft, i-a solicitat să suspende plasarea de noi ordine. De asemenea, unele fonduri de investiții au amânat publicarea prețurilor de referință.

Instituțiile guvernamentale resimt dificultățile

Perturbările au ajuns în Japonia vineri dimineață, pe măsură ce pana informatică, începută joi în America, s-a extins. Masanao Ozaki, secretar-șef adjunct al Cabinetului, a confirmat că sistemele informatice guvernamentale au fost afectate. Angajații nu au putut utiliza Outlook sau alte produse Microsoft și au fost nevoiți să realizeze copii pe hârtie ale documentelor.

Un studiu realizat în 2025 a arătat că peste 78% dintre companiile chestionate în Japonia utilizează produse Microsoft.

Publicația Clash Report a relatat anterior că întreruperea a afectat serviciile Outlook și Teams în 74 de țări, perturbând activitatea băncilor, a instanțelor judecătorești și a agențiilor guvernamentale.

Bursele au folosit și telefoanele

Problema nu s-a limitat doar la Japonia. Bursa Euronext a solicitat companiilor listate să utilizeze telefonul, după ce echipele sale responsabile de listări au pierdut accesul la e-mail. De asemenea, Nasdaq și Deutsche Börse au raportat probleme similare cu poșta electronică. În Singapore, traderii au semnalat că unele bănci nu au putut finaliza tranzacții de finanțare. În India, firmele de brokeraj au avertizat cu privire la întârzieri în răspunsurile la solicitările primite prin e-mail.

Microsoft a anunțat restabilirea serviciilor

Microsoft a comunicat sâmbătă că „a finalizat eforturile de remediere a problemei care a stat la baza incidentului și a restabilit serviciile pentru clienții și regiunile care mai erau afectate". Anterior, compania precizase că un număr mare de servere au devenit indisponibile după ce nu au trecut verificările de stare a sistemului și că nu există indicii privind o activitate malițioasă sau cibernetică.

Daunele cauzate de defecțiunea masivă a Microsoft ar putea depăși 7 miliarde de dolari

Defecțiunea sistemului Microsoft 365 a început în seara zilei de 12 noiembrie și a durat mai bine de 35 de ore. Milioane de utilizatori din întreaga lume nu au putut accesa Outlook, Teams și Copilot. Defecțiunea la nivel global a afectat spitale, poliție, bănci, companii aeriene și servicii de informații. În Marea Britanie, polițiștii s-au confruntat cu probleme la înregistrarea online a plângerilor, iar instituțiile medicale au revenit la documentele pe hârtie și la sistemele IT de rezervă.

Defecțiunile au afectat și de operatorul bursier Euronext, companiile aeriene IndiGo, Akasa Air și Air India, precum și OpenAI și Anthropic. Una dintre companiile financiare din Taiwan a anulat răscumpărarea de obligațiuni.

Microsoft a explicat că defecțiunea a fost cauzată de o actualizare eronată, care a supraîncărcat treptat serverele. Nu au fost detectate semne de atac cibernetic.