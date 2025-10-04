Apar primele indicii solide despre existența unui univers paralel conectat la al nostru

O echipă de oameni de știință din colaborarea LIGO-Virgo investighează un semnal gravitațional de durată extrem de scurtă, care ar putea oferi indicii spectaculoase despre posibilitatea existenței unui univers paralel, legat de al nostru printr-o „poartă" teoretică cunoscută sub numele de gaură de vierme.

Evenimentul, denumit GW190521, a fost detectat timp de doar 0,1 secunde, dar proprietățile sale neobișnuite i-au atras atenția oamenilor de știință. Detectoarele LIGO și Virgo au fost concepute pentru a identifica undele gravitaționale - distorsiuni minuscule ale spațiu-timpului cauzate de obiecte masive aflate în mișcare. Aceste instrumente folosesc interferometre extrem de sensibile, unde razele laser traversează brațe lungi și oglinzi pentru a măsura schimbări infime în distanță, mai mici decât 1/10.000 din lățimea unui proton.

„Totul se reduce la modul în care oglinzile răspund la întinderea și comprimarea spațiu-timpului. Este pur și simplu fascinant", explică Ed Daw, lector de fizică la Universitatea din Sheffield. GW190521 a surprins cercetătorii prin durata sa foarte scurtă și absența tiparului obișnuit de fuziune a găurilor negre. Această anomalie a dus la ipoteza că semnalul ar putea proveni dintr-o gaură neagră dintr-un alt univers, care comunică cu al nostru printr-un wormhole (gaură de vierme). Găurile de vierme sunt structuri teoretice care ar putea conecta două puncte îndepărtate din spațiu sau chiar universuri diferite. Conceptul a fost propus pentru prima dată de Albert Einstein și Nathan Rosen în 1935, dar până în prezent nu a fost confirmată existența lor.

Cercetătorii sugerează că GW190521 ar putea reprezenta un „impuls ecou" care traversează o astfel de poartă, pătrunzând în universul nostru sub forma unei explozii scurte, fără semnalul de pre-fuziune obișnuit. Deși modelul găurii de vierme ar putea explica caracteristicile semnalului, acesta nu se potrivește mai bine datelor decât ipoteza standard a fuziunii binare a găurilor negre. Echipa subliniază că vor fi necesare teste sistematice și comparări ale diferitelor modele pentru a înțelege cu precizie originea acestor evenimente gravitaționale de scurtă durată. Deși este prematur să afirmăm că GW190521 provine dintr-un alt univers, evenimentul a deschis noi perspective în astrofizică și fizica teoretică. Detectarea unor astfel de semnale neobișnuite poate contribui la înțelegerea mai profundă a universului și a structurilor ipotetice precum găurile de vierme.