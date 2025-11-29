Apelul lui Călin Georgescu pentru români de 1 Decembrie

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu face un apel la români să se prezinte la 1 decembrie la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale.

„Dragii mei,

Pe 1 decembrie la ora 9:00, ne vedem la Alba Iulia. În Ardeal.

Din motive organizatorice, locul întâlnirii se schimbă: ne vedem la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina.

Vă aștept cu inimă deschisă, cu dor și cu drag. Să fim împreună!", a spus Georgescu.

Potrivit unor zvonuri răspândite pe unele rețele sociale unii români vor încerca să huiduie oficialitățile actuale, totul în spiritul „loviturii de stat" - așa cum numesc unii români anularea alegerilor prezidențiale.