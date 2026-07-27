Armata Română a cheltuit o sumă importantă pentru doborârea celor trei drone. O singură rachetă costă 400.000 de dolari

Armata României a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro în doar trei zile pentru doborârea a trei drone rusești care au pătruns în spațiul aerian național. Cele mai mari costuri au fost generate de rachetele lansate de avioanele F-16, iar Ministerul Apărării caută soluții mai eficiente financiar, în condițiile în care incursiunile dronelor ar putea continua.

Avioanele F-16 folosesc rachete AIM-9X, iar un singur astfel de proiectil costă aproximativ 400.000 de dolari. Pentru distrugerea celor trei drone au fost lansate trei rachete, al căror cost total ajunge astfel la aproximativ 1,2 milioane de dolari. La această sumă se adaugă costurile generate de orele de zbor și de mentenanța aeronavelor, astfel că valoarea totală a celor trei intervenții este estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro, arată Digi24.ro.

Peste 100 de atacuri la granița României

De la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri rusești în apropierea graniței României. În 33 de situații, aparatele de zbor ale Kremlinului au pătruns în spațiul aerian românesc, iar de fiecare dată au fost ridicate de la sol avioane de luptă. Fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul României în aproximativ 50 de cazuri.

În 2027 În teorie, dronele ar putea fi distruse și cu ajutorul elicopterelor.

Această metodă ar fi mai ieftină, deoarece militarii ar putea folosi mitralierele aflate la bord, însă o asemenea intervenție nu a avut loc până acum. România urmează să primească anul viitor două sisteme antidrone. Unul dintre acestea este produs de o companie israeliană, iar celălalt va fi realizat în urma unei colaborări între România și Ucraina.