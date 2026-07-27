Scaunele din ratan - diferențele care contează înainte de cumpărare
Postat la: 27.07.2026 |
Ai pus un scaun din ratan în sufragerie și acum te întrebi dacă peste doi ani va părea la fel de deplasat ca un tablou cu apus de soare din anii '90. Întrebarea e mai frecventă decât crezi, mai ales că ratanul a revenit puternic în ultimii ani și, odată cu el, și teama că e doar o tendință cu termen de expirare.
Problema nu e materialul în sine. E că pe piață există două categorii complet diferite de produse care se vând sub același nume, iar una dintre ele chiar îmbătrânește urât. Articolele existente despre mobilier din ratan explică avantajele și cum să îl întreții, dar nu spun nimic despre această diferență. Și tocmai ea decide dacă scaunele tale vor arăta bine și peste zece ani sau vor ajunge la second hand în doi.
Iată ce contează cu adevărat când alegi scaune din ratan pentru amenajarea casei.
1. Ratan fabricat industrial vs. ratan împletit manual: nu e același lucru
Ratanul ca material e o plantă tropicală cu creștere rapidă, originară din Asia de Sud-Est. Aproximativ 70% din rezervele mondiale se găsesc în Indonezia. Crește cu circa 2 cm pe zi, ceea ce îl face una dintre cele mai regenerabile surse de materie primă pentru mobilier.
Până aici, totul sună bine.
Problema apare la procesare. Există două tipuri de produse pe piață:
- Ratan împletit manual, pe cadru din lemn masiv sau bambus, cu împletitură strânsă și uniformă
- Ratan fabricat industrial, pe cadru metalic, cu împletitură mai laxă sau cu elemente din ratan sintetic (polietilenă) prezentate uneori ca „ratan natural"
Diferența vizuală e subtilă la prima vedere. Diferența în timp e dramatică. Utilizatorii din r/InteriorDesign au semnalat că ratanul fabricat industrial „începe să se desfacă sau să se cojească în timp", mai ales la punctele de contact frecvent, cum ar fi spătarul și șezutul. (u/various, r/InteriorDesign, 2021)
Cum verifici înainte să cumperi: întoarce scaunul și uită-te la cum e fixată împletitura la bază. Dacă e prinsă cu clei sau cu agrafe metalice vizibile, e produs industrial. Dacă împletitura continuă uniform și e legată în noduri, e lucrat manual.
Acum că știi la ce detalii merită să fii atent, îți va fi mai ușor să compari diferite modele înainte de a lua o decizie. Dacă vrei să alegi o piesă care să reziste atât estetic, cât și funcțional, merită să arunci o privire peste gama de scaune din ratan de pe komodocasa.ro, unde găsești modele din ratan natural, în stiluri care se integrează ușor în amenajări contemporane, scandinave sau mediteraneene.
2. De ce ratanul nu e o tendință, ci un material cu istoric
Întrebarea „va ieși din modă?" apare des în comunități de design interior. Pe r/interiordecorating, un utilizator a pus exact această întrebare, iar răspunsul cel mai apreciat a fost: „Piesele mai simple, cu linii clare, sunt mai atemporale. Un finisaj nou sau o culoare diferită le poate actualiza oricând." (u/various, r/interiordecorating, 2024)
Asta e o observație practică, nu o consolare. Ratanul a fost prezent în designul de interior de la mobilierul colonial britanic din secolul XIX, prin stilul boho al anilor '70, până la estetica resort contemporană. Nu a dispărut niciodată complet. A dispărut din tendințele de masă, ceea ce e altceva.
Suzie Anderson, creator de conținut specializat în design de interior, subliniază că ratanul funcționează în stiluri complet diferite, de la coastal la belgian country, tocmai pentru că e un material neutru ca textură, nu ca formă. „Ratanul în nuanțe închise dă o atmosferă romantică, în timp ce varianta albită se integrează perfect în spații cu tonuri reci", explică ea în videoclipul „Cum să decorezi cu ratan". (Suzie Anderson, YouTube, Cum să decorezi cu ratan | Idei creative pentru stiluri de coastă, rustic și tropical, 2023)
Concluzia practică: un scaun din ratan cu design simplu, fără ornamente excesive, nu va ieși din modă. Unul cu formă foarte specifică unui trend anume, da.
3. Cum integrezi scaunele din ratan fără să supraîncarci spațiul
Greșeala frecventă nu e că oamenii aleg ratan, ci că adaugă prea mult ratan. Un scaun din ratan lângă o masă din lemn masiv și un covor texturat funcționează. Trei scaune din ratan, un coș din ratan, o oglindă cu ramă din ratan și o lampă din bambus în același spațiu creează un efect de magazin de artizanat, nu de locuință.
Câteva reguli care funcționează în practică:
- Limitează piesele din ratan la maximum două în același câmp vizual
- Combină ratanul cu materiale cu textură diferită: metal mat, linen, ceramică
- Alege scaune cu pernă dacă spațiul e predominant rece (pardoseală din gresie, pereți albi)
- Evită să amesteci ratan natural cu ratan sintetic în același spațiu, diferența de textură e vizibilă
De exemplu: un scaun dining din ratan cu cadru din lemn de ulm, pus lângă o masă din stejar și cu o pernă din bumbac natural, costă între 400 și 800 RON bucata și se integrează în spații cu stil contemporan, scandinav sau mediteranean fără să domine. Același scaun, pus lângă o masă din sticlă și scaune din plastic, va părea deplasat indiferent de calitatea lui.
4. Alegerea sustenabilă: ratan natural sau sintetic?
Ratanul natural e sustenabil prin definiție: crește rapid, nu necesită defrișare (planta continuă să crească după recoltare) și e biodegradabil. Dacă sustenabilitatea contează în decizia ta, ratanul natural e alegerea corectă, cu condiția să fie certificat și să provină din surse responsabile.
Ratanul sintetic, din polietilenă, e mai rezistent la umiditate și UV, ceea ce îl face potrivit pentru terase și spații semi-exterioare. Nu e biodegradabil, dar durabilitatea lui mai mare înseamnă că nu ajunge la gunoi la fel de repede ca mobilierul ieftin din alte materiale.
Alegerea depinde de unde plasezi scaunele:
- Interior uscat: ratan natural, fără rezerve
- Terasă acoperită sau balcon: ratan sintetic de calitate, pe cadru metalic tratat anticoroziv
- Spații cu umiditate variabilă (bucătărie, baie): evită ambele variante
Un detaliu pe care puțini îl menționează: ratanul natural necesită hidratare periodică. Într-un apartament cu aer condiționat sau încălzire centrală intensă, materialul se poate usca și crăpa în timp. O dată la câteva luni, o ștergere cu o cârpă ușor umezită și un strat subțire de ulei de in sau ceară naturală prelungesc semnificativ durata de viață.
Stiluri de amenajare în care scaunele din ratan funcționează cel mai bine
Ratanul nu e exclusiv boho. Asta e poate cel mai persistent mit despre acest material. Funcționează în mai multe stiluri, cu condiția să alegi forma potrivită a scaunului.
- Scandinav/nordic: scaune cu linii drepte, spătar simplu din ratan, cadru din lemn deschis la culoare
- Mediteranean/coastal: scaune cu împletitură mai densă, perne în tonuri de alb sau bej, combinate cu suprafețe din teracotă sau ceramică
- Contemporan: scaune cu cadru metalic negru mat și șezut/spătar din ratan, fără ornamente
- Boho/eclectic: forme mai libere, fotolii tip papasan sau scaune cu spătar înalt, combinate cu textile cu imprimeu
Forma scaunului contează mai mult decât culoarea. Un scaun cu spătar rotund și împletitură vizibilă va fi mereu asociat cu stilul boho, indiferent de culoarea cadrului. Un scaun cu spătar drept și împletitură fină poate intra în orice stil de amenajare.
Așadar, ratanul nu îmbătrânește urât dacă e ales bine. Îmbătrânesc urât piesele cumpărate în grabă, fără să verifici cum e construită împletitura sau dacă forma scaunului se potrivește cu restul spațiului. Diferența dintre un scaun din ratan care arată bine și peste zece ani și unul care ajunge la second hand în doi nu e prețul, ci atenția cu care a fost ales. Și, uneori, asta înseamnă să întorci scaunul cu susul în jos înainte să îl cumperi.
Surse și experiențe din comunitate:
- Reddit - u/various - r/InteriorDesign - https://www.reddit.com/r/InteriorDesign/comments/qkfbxo/is_rattan_furniture_as_uncomfortable_as_it_looks/ - 2021
- Reddit - u/various - r/interiordecorating - https://www.reddit.com/r/interiordecorating/comments/1dp0qtj/will_rattan_go_out_of_style_in_a_few_years/ - 2024
- YouTube - Suzie Anderson - Cum să decorezi cu ratan | Idei creative pentru stiluri de coastă, rustic și tropical - https://www.youtube.com/watch?v=BgSSKSb3naU - 2023
Sursa foto: Pexel s.com
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