În timpul celulei de criză de la Casa Albă, Donald Trump s-a enervat și a vrut să ordone un atac dezlănțuit asupra Iranului: A fost oprit cu greu de către oficialii de rang înalt

Vicepreşedintele JD Vance şi generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, şi-au exprimat amândoi îngrijorarea cu privire la escaladarea războiului din Iran, în timp ce preşedintele Donald Trump evalua această posibilitate în cadrul unei şedinţe care a avut loc la Casa Albă vineri, au declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu problema şi un oficial american.

Vineri seara, SUA păreau să-şi fi suspendat campania de bombardamente asupra Iranului, după aproape două săptămâni de atacuri nocturne consecutive. Operaţiunile sunt „în aşteptare", a declarat sâmbătă pentru CNN o sursă din cadrul Departamentului Apărării.

Vineri, Caine şi-a exprimat în mod specific îngrijorarea cu privire la stocul de muniţie al SUA şi la alte posibile implicaţii negative, potrivit surselor.

Una dintre surse a afirmat că Dan Caine i-a spus lui Trump că ar putea pune în aplicare opţiunile de care dispune şi ar putea avea succes, dar apoi a avertizat cu privire la posibilele implicaţii.

Îngrijorarea legată de stocul de muniţie a fost una dintre numeroasele probleme aduse în atenţia lui Trump în timpul întâlnirii, au afirmat ambele surse. A fost menţionată şi posibilitatea unor pierderi masive în rândul civililor din Iran în cazul în care SUA ar relua operaţiuni militare majore, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul.

TRUMP VOIA UN ATAC DE AMPLOARE

Trump a ameninţat în ultima săptămână infrastructura civilă, inclusiv drumuri, poduri şi centrale electrice, a căror atacare ar putea constitui crime de război. O astfel de acţiune ar putea duce la moartea a zeci de iranieni şi la suferinţa multor altora care ar rămâne fără energie electrică sau hrană, a fost avertizat Trump, potrivit aceleiaşi persoane.

Printre preocupările generale exprimate în cadrul întâlnirii de vineri s-au numărat şi declanşarea unei potenţiale crize a refugiaţilor, represaliile iraniene împotriva infrastructurii energetice şi de desalinizare din Golf, precum şi riscul unei escaladări regionale, potrivit unei surse familiarizate cu discuţia.

Majoritatea consilierilor prezenţi în sală au afirmat că, dacă Trump ar dori să dea undă verde unui atac de amploare, SUA ar putea face acest lucru într-un mod devastator, dar preşedintele ar trebui să ia în considerare potenţialele efecte de ordin secundar.

În prezent, nu este clar dacă îngrijorarea legată de stocuri sau avertismentul privind escaladarea au fost motivele principale pentru care SUA au suspendat atacurile după nopţi consecutive sau dacă vor continua să facă acest lucru.

„Preşedintele Trump a fost întotdeauna consecvent în a afirma că preferă o soluţie diplomatică, dar îşi păstrează toate opţiunile în cazul în care Iranul continuă activităţile teroriste în (Strâmtoarea) Ormuz sau împotriva aliaţilor", a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-un comunicat.

„Având în vedere sancţiunile de succes care au paralizat economia Iranului şi cele 13 zile consecutive de atacuri împotriva ţintelor militare, ca răspuns la agresiunile repetate ale acestora, ar fi înţelept ca Iranul să depună eforturi pentru a ajunge la un acord negociat. În caz contrar, ştiu ce se va întâmpla", a avertizat Cheung.

Un purtător de cuvânt al generalului Dan Caine a declarat: „Nu comentăm sfaturile militare confidenţiale pe care preşedintele Comitetului le oferă preşedintelui."

CNN a contactat, de asemenea, biroul lui Vance pentru a obţine un comentariu.

EPUIZAREA STOCURILOR DE ARMAMENT

Aceasta se întâmplă în contextul în care stocurile cheie de armament ale SUA rămân semnificativ epuizate şi ar putea fi supuse unei presiuni şi mai mari dacă atacurile asupra Iranului vor continua. Duminică, ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a declarat că ajutorul acordat de SUA Ucrainei în cadrul războiului a epuizat o mare parte din stocul de muniţie.

„Am moştenit o situaţie dificilă, o mare parte din muniţiile noastre fiind furnizate Ucrainei", a spus Waltz în cadrul unei apariţii la Fox News. „O mare parte dintre acestea au fost consumate în luptele cu Houthi, dar ne refacem stocurile cu muniţii mai ieftine, mai rapide şi mai performante din punct de vedere tehnologic, pe măsură ce desfăşurăm această campanie", a asigurat el.

Democraţii au acuzat administraţia Trump că s-a angajat în război în mod imprudent.

„Nu ar fi trebuit să ne implicăm niciodată în acest război fără sens şi ar trebui să-l încheiem acum", a declarat duminică senatorul Chris Van Hollen în cadrul emisiunii „This Week" de la ABC. „Ne-am epuizat interceptorii, care sunt armele pe care le folosim pentru a intercepta atacurile iraniene iminente, necesare în mod evident pentru a proteja trupele americane, şi astfel epuizăm (interceptorii) în fiecare zi, în ciuda faptului că am putea fi confruntaţi cu alte potenţiale conflicte în întreaga lume", a arătat democratul.

NEGOCIERILE, ÎNCĂ POSIBILE

În declaraţiile făcute reporterilor după întâlnirea de vineri cu membrii Cabinetului şi consilierii de rang înatl, Trump a subliniat că oficialii americani negociază activ cu Iranul, deşi a menţionat totodată că este posibil ca armata să-şi continue campania de bombardamente sau să „intensifice atacurile". El a afirmat că Iranul pare să adopte o atitudine „mai serioasă" în cadrul discuţiilor în curs.

Până vineri după-amiază, administraţia Trump încă delibera asupra modului în care ar arăta o potenţială escaladare, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia. Ţările din Golf au îndemnat la reţinere în discuţiile recente cu oficialii administraţiei, dar au recunoscut că SUA dispun de capacităţi unice pe care le-ar putea folosi pentru a escalada conflictul dacă ar alege să o facă, a spus sursa.

Chiar şi după ce Trump a declarat că ia în considerare un atac masiv împotriva Iranului în această săptămână, el le-a dat instrucţiuni în particular negociatorilor săi să „continue discuţiile", potrivit unei surse familiarizate cu problema, subliniind modul în care preşedintele se confruntă cu realitatea unor operaţiuni militare de escaladare limitate, fără a trimite trupe americane pe teren.

Puţini dintre cei din cercul restrâns al lui Trump sau din interiorul Pentagonului cred că opţiunile preşedintelui de escaladare ar aduce rezultatele pe care le căuta, potrivit mai multor surse.

CNN a relatat, de asemenea, că înainte de începerea războiului, Caine şi alţi lideri militari l-au avertizat pe Trump că o campanie militară prelungită ar putea afecta stocurile de armament ale SUA.

„Armata americană este cea mai puternică din lume şi dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a acţiona la momentul şi în locul ales de preşedinte", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o declaraţie pentru CNN. „Am desfăşurat numeroase operaţiuni de succes în cadrul tuturor comandamentelor de luptă, asigurându-ne în acelaşi timp că armata SUA dispune de un arsenal vast de capacităţi pentru a ne proteja poporul şi interesele", a asigurat el.