În timpul celulei de criză de la Casa Albă, Donald Trump s-a enervat și a vrut să ordone un atac dezlănțuit asupra Iranului: A fost oprit cu greu de către oficialii de rang înalt
Postat la: 27.07.2026 |
Vicepreşedintele JD Vance şi generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, şi-au exprimat amândoi îngrijorarea cu privire la escaladarea războiului din Iran, în timp ce preşedintele Donald Trump evalua această posibilitate în cadrul unei şedinţe care a avut loc la Casa Albă vineri, au declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu problema şi un oficial american.
Vineri seara, SUA păreau să-şi fi suspendat campania de bombardamente asupra Iranului, după aproape două săptămâni de atacuri nocturne consecutive. Operaţiunile sunt „în aşteptare", a declarat sâmbătă pentru CNN o sursă din cadrul Departamentului Apărării.
Vineri, Caine şi-a exprimat în mod specific îngrijorarea cu privire la stocul de muniţie al SUA şi la alte posibile implicaţii negative, potrivit surselor.
Una dintre surse a afirmat că Dan Caine i-a spus lui Trump că ar putea pune în aplicare opţiunile de care dispune şi ar putea avea succes, dar apoi a avertizat cu privire la posibilele implicaţii.
Îngrijorarea legată de stocul de muniţie a fost una dintre numeroasele probleme aduse în atenţia lui Trump în timpul întâlnirii, au afirmat ambele surse. A fost menţionată şi posibilitatea unor pierderi masive în rândul civililor din Iran în cazul în care SUA ar relua operaţiuni militare majore, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul.
TRUMP VOIA UN ATAC DE AMPLOARE
Trump a ameninţat în ultima săptămână infrastructura civilă, inclusiv drumuri, poduri şi centrale electrice, a căror atacare ar putea constitui crime de război. O astfel de acţiune ar putea duce la moartea a zeci de iranieni şi la suferinţa multor altora care ar rămâne fără energie electrică sau hrană, a fost avertizat Trump, potrivit aceleiaşi persoane.
Printre preocupările generale exprimate în cadrul întâlnirii de vineri s-au numărat şi declanşarea unei potenţiale crize a refugiaţilor, represaliile iraniene împotriva infrastructurii energetice şi de desalinizare din Golf, precum şi riscul unei escaladări regionale, potrivit unei surse familiarizate cu discuţia.
Majoritatea consilierilor prezenţi în sală au afirmat că, dacă Trump ar dori să dea undă verde unui atac de amploare, SUA ar putea face acest lucru într-un mod devastator, dar preşedintele ar trebui să ia în considerare potenţialele efecte de ordin secundar.
În prezent, nu este clar dacă îngrijorarea legată de stocuri sau avertismentul privind escaladarea au fost motivele principale pentru care SUA au suspendat atacurile după nopţi consecutive sau dacă vor continua să facă acest lucru.
„Preşedintele Trump a fost întotdeauna consecvent în a afirma că preferă o soluţie diplomatică, dar îşi păstrează toate opţiunile în cazul în care Iranul continuă activităţile teroriste în (Strâmtoarea) Ormuz sau împotriva aliaţilor", a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-un comunicat.
„Având în vedere sancţiunile de succes care au paralizat economia Iranului şi cele 13 zile consecutive de atacuri împotriva ţintelor militare, ca răspuns la agresiunile repetate ale acestora, ar fi înţelept ca Iranul să depună eforturi pentru a ajunge la un acord negociat. În caz contrar, ştiu ce se va întâmpla", a avertizat Cheung.
Un purtător de cuvânt al generalului Dan Caine a declarat: „Nu comentăm sfaturile militare confidenţiale pe care preşedintele Comitetului le oferă preşedintelui."
CNN a contactat, de asemenea, biroul lui Vance pentru a obţine un comentariu.
EPUIZAREA STOCURILOR DE ARMAMENT
Aceasta se întâmplă în contextul în care stocurile cheie de armament ale SUA rămân semnificativ epuizate şi ar putea fi supuse unei presiuni şi mai mari dacă atacurile asupra Iranului vor continua. Duminică, ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a declarat că ajutorul acordat de SUA Ucrainei în cadrul războiului a epuizat o mare parte din stocul de muniţie.
„Am moştenit o situaţie dificilă, o mare parte din muniţiile noastre fiind furnizate Ucrainei", a spus Waltz în cadrul unei apariţii la Fox News. „O mare parte dintre acestea au fost consumate în luptele cu Houthi, dar ne refacem stocurile cu muniţii mai ieftine, mai rapide şi mai performante din punct de vedere tehnologic, pe măsură ce desfăşurăm această campanie", a asigurat el.
Democraţii au acuzat administraţia Trump că s-a angajat în război în mod imprudent.
„Nu ar fi trebuit să ne implicăm niciodată în acest război fără sens şi ar trebui să-l încheiem acum", a declarat duminică senatorul Chris Van Hollen în cadrul emisiunii „This Week" de la ABC. „Ne-am epuizat interceptorii, care sunt armele pe care le folosim pentru a intercepta atacurile iraniene iminente, necesare în mod evident pentru a proteja trupele americane, şi astfel epuizăm (interceptorii) în fiecare zi, în ciuda faptului că am putea fi confruntaţi cu alte potenţiale conflicte în întreaga lume", a arătat democratul.
NEGOCIERILE, ÎNCĂ POSIBILE
În declaraţiile făcute reporterilor după întâlnirea de vineri cu membrii Cabinetului şi consilierii de rang înatl, Trump a subliniat că oficialii americani negociază activ cu Iranul, deşi a menţionat totodată că este posibil ca armata să-şi continue campania de bombardamente sau să „intensifice atacurile". El a afirmat că Iranul pare să adopte o atitudine „mai serioasă" în cadrul discuţiilor în curs.
Până vineri după-amiază, administraţia Trump încă delibera asupra modului în care ar arăta o potenţială escaladare, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia. Ţările din Golf au îndemnat la reţinere în discuţiile recente cu oficialii administraţiei, dar au recunoscut că SUA dispun de capacităţi unice pe care le-ar putea folosi pentru a escalada conflictul dacă ar alege să o facă, a spus sursa.
Chiar şi după ce Trump a declarat că ia în considerare un atac masiv împotriva Iranului în această săptămână, el le-a dat instrucţiuni în particular negociatorilor săi să „continue discuţiile", potrivit unei surse familiarizate cu problema, subliniind modul în care preşedintele se confruntă cu realitatea unor operaţiuni militare de escaladare limitate, fără a trimite trupe americane pe teren.
Puţini dintre cei din cercul restrâns al lui Trump sau din interiorul Pentagonului cred că opţiunile preşedintelui de escaladare ar aduce rezultatele pe care le căuta, potrivit mai multor surse.
CNN a relatat, de asemenea, că înainte de începerea războiului, Caine şi alţi lideri militari l-au avertizat pe Trump că o campanie militară prelungită ar putea afecta stocurile de armament ale SUA.
„Armata americană este cea mai puternică din lume şi dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a acţiona la momentul şi în locul ales de preşedinte", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o declaraţie pentru CNN. „Am desfăşurat numeroase operaţiuni de succes în cadrul tuturor comandamentelor de luptă, asigurându-ne în acelaşi timp că armata SUA dispune de un arsenal vast de capacităţi pentru a ne proteja poporul şi interesele", a asigurat el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Poliţia italiană anunţă confiscarea a 2,6 tone de cocaină în Oceanul Atlantic, cu o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro
O ambarcatiune de mare viteza care transporta peste 2,6 tone de cocaina, cu o valoare de revanzare de circa 500 de milio ...
-
Până la 80 % dintre companiile petroliere globale se vor confrunta cu scăderi semnificative ale producţiei, până în 2040, arată un raport de specialitate
Pana la 80% dintre cele mai mari companii petroliere nationale si internationale se vor confrunta cu scaderi semnificati ...
-
Cresc tensiunile dintre Iran și Ucraina. Teheranul îl acuză pe Volodimir Zelenski că a ordonat atacul asupra unei nave iraniene, la cererea Israelului
Tensiunile dintre Iran și Ucraina se amplifica dupa ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a acuzat pe preșe ...
-
"Sunt convins că teritorii ale Ucrainei vor ajunge să fie ale României", susține Vladimir Putin într-un interviu
În cadrul unui interviu acordat recent, Vladimir Putin a vorbit despre viitorul Ucrainei. În opinia oficialu ...
-
Iran susține că a vândut petrol de 18 miliarde de dolari de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu
Ministerul Petrolului din Iran a afirmat sambata ca a vandut petrol in valoare de 18 miliarde de dolari in cele cinci lu ...
-
„La marginea inimaginabilului": Situaţia în Orientul Mijlociu a „scăpat de sub control"
Situatia in Orientul Mijlociu, o regiune aflata in razboi, este "scapata de sub control" si "la marginea inimaginabilulu ...
-
Lavrov, despre îngrijorarea provocată de ambițiile nucleare ale Germaniei Lavrov: Rusia este neliniștita din cauza planurilor Germaniei de a obține acces la arma nucleară
Informațiile privind intențiile Berlinului de a obține acces la arma nucleara provoaca o ingrijorare profunda in randul ...
-
Șeful AmCham: Trump va vizita Rusia cu o condiție
Dupa toate probabilitațile, președintele american Donald Trump va vizita Moscova dupa incheierea operațiunii militare sp ...
-
O postare a lui Trump a stârnit furie: „Cel mai dezgustător lucru pe care un președinte al SUA l-ar putea împărtăși"
Experții spun ca Donald Trump se afunda intr-o mlaștina in privința razboiului din Iran, unde de aproape 5 luni nu reușe ...
-
China începe exerciții militare cu muniție reală în Strâmtoarea Taiwan. Autoritățile maritime au instituit restricții de navigație
China desfașoara joi și vineri exerciții militare cu muniție reala in apropierea coastei sale din Stramtoarea Taiwan, in ...
-
Rusia e suspectată de implicare în atacuri asupra instalațiilor CIA. Indiciile care ridică semne de întrebare
Atacuri cu drone iraniene asupra unor instalații CIA din Golf au determinat analiștii serviciilor de informații american ...
-
Cadoul nuclear al lui Trump pentru Arabia Saudită. Acordul secret de 30 de ani care aprinde din nou fitilul în Orientul Mijlociu
Decizie de o proporție geopolitica uriașa la Washington. Președintele Donald Trump a dat unda verde unui acord nuclear d ...
-
Die Welt: Ucraina poate rămâne fără sprijin extern după alegerile din Europa
Conflictul din Ucraina se apropie de o etapa cheie, deoarece Kievul risca sa piarda sprijinul partenerilor din Occident, ...
-
Directorul CIA dezvăluie ce se întâmplă cu trupele lui Putin în „doar 20 de minute" pe linia frontului ucrainean
Razboiul Rusiei din țara vecina, care a ajuns la 1.600 de zile, arata ca acum campul de lupta se remodeleaza și obliga a ...
-
Strâmtoarea Ormuz a intrat în cel mai grav scenariu. Iranul atacă nemilos petrolierele, SUA lansează lovituri aeriene, iar traficul s-a prăbușit
O criza de proporții uriașe amenința sa arunce in aer piețele globale de energie, dupa ce Stramtoarea Ormuz a redevenit ...
-
Xi Jinping propune o „nouă ordine globală" în domeniul inteligenței artificiale, dominată de China. Kimi K3, modelul chinezesc care sfidează Silicon Valley
Liderul chinez Xi Jinping a prezentat Beijingul drept arhitectul unei noi ordini tehnologice mondiale, folosindu-se de o ...
-
Donald Trump declasifică date care vor arunca în aer relația dintre SUA și China: „Un coşmar fără precedent în materie de securitate electorală"
Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va declasifica informatii critice care dezvaluie vulnerabilitati in infr ...
-
Noaptea trecută a fost haos în Iran: SUA au lansat atacuri în valuri în zona Strâmtorii Ormuz
Statele Unite au lansat un nou val de atacuri impotriva Iranului pentru a sasea noapte consecutiva, a anuntat armata ame ...
-
Cutremur în Congresul SUA: S-a votat oprirea finanțării statului Israel cu 3,3 miliarde de dolari. Lobbyul evreiesc e in declin major!
În Congresul Statelor Unite mai mult de jumatate din deputații democrați au votat pentru oprirea finanțarii milita ...
-
Donald Trump se adresează națiunii într-un discurs care va zgudui SUA: Declasifică informații sensibile despre interferența Chinei în alegerile americane
Casa Alba ia in considerare sa faca publice informatii secrete sensibile legate de China si de capacitatea acesteia de a ...
-
Uniunea Europeană cere ca noii refugiați din Ucraina să-şi respecte obligaţiile militare din ţara lor ca o condiție pentru extinderea protecției temporare cu un an
Tarile membre ale Uniunii Europene au decis miercuri extinderea protectiei temporare cu un an, pana la 4 martie 2028, pe ...
-
Conflictul între von der Leyen și Kallas izbucnește în spațiu deschis. Care este motivul de dispută între cele două lidere ale UE
O disputa de lunga durata in UE va izbucni in spațiul deschis la Bruxelles luni, 13 iulie, in timp ce miniștrii de exter ...
-
Ce s-a întâmplat în cele cinci minute care i-au schimbat starea de spirit lui Trump la Summitul NATO de la Ankara: "Nu-i așa că este minunat?"
În doar trei ore, Donald Trump a trecut de la amenințarea ca va intrerupe comerțul cu Spania și numirea aliaților ...
-
Acesta este discursul lui Robert F. Kennedy Jr. - "Să vă povestesc ce s-a întâmplat în Ucraina din punctul de vedere al războiului"
"Permiteți-mi sa va povestesc ce s-a intamplat in Ucraina, din punctul de vedere al razboiului. Pentru ca noi am fost mi ...
-
Alegeri în Franța: Marine Le Pen câștigătoare în al doilea tur în toate scenariile conform unui nou sondaj
Un nou studiu realizat de institutul Elabe pentru BFMTV și La Tribune Dimanche arata o consolidare a poziției lui Marine ...
-
Iranul continuă seria de atacuri după bombardamentele americane: a lovit în plin Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar după riposta din Iordania
Emiratele Arabe Unite s-au confruntat, duminica dimineata, cu un atac cu rachete din partea Iranului, a anuntat Minister ...
-
Iranul a atacat Iordania: Baza Prințul Hassan a fost avariată grav
Gardienii Revolutiei Islamice din Iran (IRGC) au declarat ca au lansat „atacuri de represalii" asupra bazei aerien ...
-
Unul dintre cele mai mari aliați ai lui Donald Trump a murit subit la scurt timp după o întâlnire cu Volodimir Zelenski
Lindsey Graham, senator de lunga durata din Carolina de Sud și unul dintre aliații președintelui american Donald Trump, ...
-
Măsuri împotriva migranților și a comunității LGBT, în planul pe 100 de zile cu care candidează extrema dreaptă într-un land german unde conduce în sondaje
Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a prezentat sambata un plan de acțiune cu masuri pentru primele 100 de zile i ...
-
Trump anunță că a lăsat instrucțiuni în caz că va fi asasinat de Iran: "Sunt ținta numărul 1. Sper că o să-mi simțiți lipsa"
Președintele Donald Trump a declarat vineri, 10 iulie, ca a „lasat instrucțiuni" in cazul in care Iranul ar reuși ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu