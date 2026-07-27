Epidemia de Ebola ia amploare. A fost depășit pragul de 3.000 de cazuri, în lipsa unui tratament pentru tulpina actuală

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo continuă să ia amploare, depășind pragul de 3.000 de cazuri confirmate și provocând peste 1.350 de decese. În lipsa unui vaccin sau tratament aprobat împotriva tulpinii Bundibugyo, autoritățile și comunitatea științifică accelerează dezvoltarea unor soluții experimentale pentru limitarea focarului.

RDC se confruntă cu un focar de Ebola în estul țării, o regiune afectată de peste 30 de ani de conflicte.

Ebola, care se transmite prin contactul cu fluidele corporale și provoacă febră hemoragică, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani. Cea mai mortală epidemie din RDC a provocat aproape 2.300 de decese din totalul de 3.500 de cazuri înregistrate între 2018 și 2020.

Cea de-a 17-a epidemie din RDC, declarată oficial pe 15 mai, este cauzată de virusul Bundibugyo, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament. Duminică, au fost confirmate 3.075 de cazuri în cinci provincii ale țării, dintre care 1.354 s-au soldat cu deces, conform datelor publicate de autoritățile din RDC.

Pragul de 2.000 de cazuri confirmate a fost depășit pe 15 iulie.

Focar de câteva luni

Autoritățile congoleze au declarat în acest raport că „datele disponibile permit urmărirea mai precisă a evoluției cazurilor și a deceselor", datorită unei „îmbunătățiri concrete a depistării și confirmării cazurilor".

Focarul crizei care ar putea dura câteva luni se află în Ituri, o provincie din nord-estul Republicii Democrate Congo, la granița cu Sudanul de Sud și Uganda, unde se concentrează aproape 90% din cazuri, potrivit OMS.

În ultimele zile, în mai multe spitale din această zonă au avut loc mișcări de grevă ale personalului implicat în combaterea epidemiei, care își revendică salariile.

Între timp, experții din domeniul sănătății și organizațiile s-au mobilizat pentru a dezvolta rapid vaccinuri și tratamente împotriva virusului Bundibugyo.

Un prim voluntar a primit vineri un vaccin experimental care vizează în mod specific tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, potrivit Universității din Oxford. Mai multe alte vaccinuri experimentale împotriva virusului Bundibugyo se află, de asemenea, în curs de dezvoltare accelerată în vederea intrării în faza de teste clinice, în timp ce două tratamente potențiale sunt în curs de pregătire.