Gigi Becali are deja soluții în caz că va fi implementat euro digital. "Folosesc portofelul soției sau al nepoților"

Uniunea Europeană vrea introducerea euro digital la 1 ianuarie 2027, la 25 de ani de la intrarea în circulație a bancnotelor și monedelor euro, însă măsura a trezit nemulțumirea unor oameni de afaceri din România, printre care și Gigi Becali.

Acesta spune că nu plătește niciodată cu telefonul și nici măcar nu are un card de credit. "Unde este libertatea omului? Am bani, dar nu-i pot folosi", a declarat omul de afaceri pentru România TV.

Chiar și așa, Gigi Becali a găsit deja câteva soluții, în eventualitatea în care euro digital va fi implementat.

"O să-mi fac, că nu am ce face. Sau folosesc alt portofel. Face Luțu (n.r. fostul fotbalist Ionuț Luțu, om de încredere al afaceristului) portofel sau îl folosesc pe al soției, al nepoților".

De asemenea, omul de afaceri s-a declarat revoltat de faptul că România încă nu are guvern și spune că țara noastră are nevoie ca partidele să constituie rapid o alianță și să treacă peste blocajele care sunt instrumentate de USR, la comanda lui George Soros.