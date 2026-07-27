Microsoft pregătește o lovitură pentru Windows piratat. Cum vrea să oprească una dintre cele mai cunoscute metode de activare ale sistemului
Postat la: 27.07.2026 |
Una dintre cele mai cunoscute metode de activare neoficială a Windows ar putea deveni mult mai greu de folosit. Microsoft pregătește o schimbare prin care serverele KMS vor trebui să treacă printr-o verificare hardware înainte de a putea activa calculatoare.
Noul sistem va folosi TPM, cipul de securitate devenit cunoscut odată cu cerințele impuse pentru Windows 11. De această dată, componenta nu va verifica PC-ul obișnuit, ci serverul care aprobă activările într-o companie.
KMS, prescurtarea de la Key Management Service, este folosit în mod legitim de organizațiile care au sute sau chiar mii de dispozitive. În loc ca fiecare calculator să se conecteze separat la Microsoft, toate pot primi activarea printr-un server intern.
Același mecanism a fost însă imitat de instrumentele de piratare. Acestea creează sau contactează servere false, care se prezintă drept infrastructură KMS legitimă și conving Windows că licența este validă.
Microsoft vrea acum ca un asemenea server să nu mai fie recunoscut doar pe baza software-ului pe care îl rulează. Gazda KMS va trebui să demonstreze că este un dispozitiv fizic autentic și că nu a fost modificată sau compromisă.
De ce TPM poate bloca serverele KMS false
Verificarea se va face criptografic, cu ajutorul cipului TPM. Acesta poate stoca și procesa în condiții de siguranță chei și informații folosite pentru autentificare.
Practic, un server KMS va trebui să treacă două teste: Microsoft trebuie să îi recunoască identitatea hardware, iar sistemul trebuie să confirme că infrastructura nu a fost alterată. Doar după aceste verificări va putea procesa cererile de activare trimise de calculatoare.
Măsura țintește în special metodele care depind de emularea unui server KMS. Un exemplu este Online KMS, folosit de colectivul Massgrave, care menține activarea prin reconectarea periodică la un asemenea server, la fiecare șase luni.
Odată ce autentificarea prin TPM devine obligatorie, falsificarea identității unei gazde KMS ar putea fi mult mai dificilă. Totuși, dezvoltatorii soluțiilor neoficiale au început deja să se orienteze spre alte metode. TSforge Activation ar ataca mai larg sistemul DRM al Microsoft și nu ar mai depinde de un server KMS fals.
Schimbarea nu înseamnă că toate calculatoarele cu Windows 11 vor primi imediat o nouă verificare. Ea vizează în primul rând infrastructura folosită în companii.
Cerința va deveni obligatorie odată cu următoarea versiune Windows Server. Pentru Windows Server 2025, Microsoft va începe să trimită notificări de pregătire din august 2026.
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