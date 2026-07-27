Descoperire fără precedent: "Iliada" lui Homer a stat ascunsă aproape 2.000 de ani pe trupul unei mumii. Un fragment din războiul Troiei a ieșit la lumină
Postat la: 27.07.2026 |
Arheologii care cercetau un mormânt din epoca romană, în Egipt, au găsit pe trupul unei mumii un papirus sigilat cu versuri din „Iliada" lui Homer. Fragmentul conține celebrul „Catalog al corăbiilor", în care sunt enumerate forțele grecești plecate spre Troia. Este primul text literar grecesc despre care se știe că a fost introdus intenționat într-un proces de mumificare.
Ce au descoperit arheologii
Mumia a fost găsită în Mormântul 65, Sectorul 22 al Necropolei Înalte de la Oxyrhynchus, oraș antic aflat în apropierea actualei localități egiptene Al-Bahnasa.
Descoperirea a fost făcută în campania arheologică din noiembrie-decembrie 2025. Papirusul a fost analizat la începutul anului 2026 de conservatoarea Margalida Munar, papiroloaga Leah Mascia și filologul Ignasi-Xavier Adiego.
Textul a fost identificat ca aparținând Cărții a II-a din „Iliada", mai exact pasajului cunoscut drept „Catalogul corăbiilor", potrivit Universității din Barcelona.
Papirusul nu era în interiorul corpului
Primele relatări internaționale au prezentat descoperirea drept un fragment din „Iliada" găsit „în interiorul mumiei". Cercetătorii de la Universitatea din Hamburg au făcut ulterior o precizare importantă.
Papirusul fusese așezat deasupra trupului mumificat, între abdomen și piept, apoi acoperit de bandaje. Nu fusese introdus în corpul persoanei decedate, arată Centrul pentru Studiul Culturilor Manuscrise din Hamburg.
Diferența nu reduce importanța descoperirii. Poziționarea atentă și faptul că documentul fusese sigilat indică includerea sa deliberată în ritualul funerar.
Ce este „Catalogul corăbiilor"
Pasajul ocupă o parte importantă din Cartea a II-a a „Iliadei" și enumeră conducătorii, cetățile și corăbiile care ar fi participat la expediția împotriva Troiei.
Pentru cititorul modern, textul poate părea o listă lungă de nume și locuri. Pentru cercetători, el este unul dintre cele mai discutate fragmente ale poemului, deoarece ar putea păstra informații despre geografia și organizarea lumii grecești dinaintea lui Homer.
Nu se știe încă de ce tocmai această parte a poemului a fost aleasă pentru ritual. Papirusul poate să fi avut o semnificație specială pentru persoana decedată, să fi fost folosit ca obiect protector sau, pur și simplu, să fi fost un manuscris disponibil în atelierul de îmbălsămare.
Cercetătorii nu au stabilit deocamdată dacă alegerea versurilor a fost intenționată sau dacă papirusul a fost reutilizat pentru valoarea sa materială.
De ce descoperirea este fără precedent
Oxyrhynchus este celebru pentru numărul uriaș de papirusuri descoperite aici, de la documente fiscale și scrisori personale până la texte literare grecești.
Arheologii mai găsiseră papirusuri sigilate și așezate pe trupurile unor persoane mumificate. Acestea conțineau însă formule magice, texte rituale sau documente administrative. Un fragment literar grec nu mai fusese identificat până acum într-un asemenea context funerar.
„Noutatea reală este găsirea unui papirus literar într-un context funerar", a explicat Ignasi-Xavier Adiego în prezentarea Universității din Barcelona.
Descoperirea nu reprezintă, așadar, prima copie din „Iliada" găsită în Egipt. Elementul excepțional este folosirea poemului în procesul de mumificare.
Cum a ajuns Homer într-un mormânt egiptean
În perioada greco-romană, cultura egipteană, tradiția greacă și administrația romană coexistau și se influențau reciproc. Limba greacă era utilizată în educație și administrație, iar operele lui Homer se aflau în centrul formării culturale.
Oxyrhynchus a oferit unele dintre cele mai importante colecții de texte grecești descoperite vreodată. Orașul avea o populație educată și era integrat în lumea culturală elenistică și romană.
Prezența „Iliadei" lângă o mumie arată însă ceva mai profund decât simpla răspândire a poemului: un text fundamental al culturii grecești putea fi absorbit într-un ritual funerar cu rădăcini egiptene.
Misterul rămâne deschis
Mormântul din care provine descoperirea a fost descris drept unul din epoca romană, iar ansamblul funerar a fost datat la aproximativ 1.600 de ani. Cercetătorii din Hamburg estimează însă că persoana mumificată ar fi putut muri în secolul I sau al II-lea după Hristos, ceea ce arată că datarea exactă a pieselor și a contextului funerar continuă.
Și papirusul se află încă în studiu. Specialiștii încearcă să afle ce versuri s-au păstrat, cât de veche este copia și dacă prezintă diferențe față de versiunile cunoscute ale poemului.
Până la finalizarea cercetării, un lucru este cert: după aproape două milenii, un ritual funerar egiptean a păstrat una dintre cele mai neașteptate pagini din istoria „Iliadei".
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