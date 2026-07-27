Marii finanțiști ai lumii au început să facă prognozele în funcție de "Super El-Nino": Va afecta omenirea pe toate planurile, nu doar prin temperaturile crescute

Intensificarea rapidă a fenomenului meteorologic El Niño, combinată cu preţurile mai mari ale energiei, ar putea adăuga 0,3 puncte procentuale la inflaţia globală anul viitor, pieţele emergente urmând să fie afectate în mod deosebit, potrivit unui raport publicat de economiştii JPMorgan, transmite Reuters, informează News.ro.

El Nino va majora inflația mondială

Prognozele indică în prezent o probabilitate de 81% ca actualul episod El Niño să se transforme până la sfârşitul anului într-un fenomen "foarte puternic" sau "super-puternic" şi o probabilitate de 97% ca aceste condiţii să persiste şi anul viitor.

Un asemenea fenomen s-ar număra printre cele mai puternice înregistrate în ultimele decenii şi ar creşte riscul apariţiei unor perturbări în producţia alimentară şi în lanţurile globale de aprovizionare.

JPMorgan estimează că un fenomen El Niño super-puternic ar majora, de unul singur, inflaţia mondială a alimentelor cu aproximativ 0,7 puncte procentuale în momentul de vârf. Cel mai puternic impact apare, de regulă, la patru până la opt luni după declanşarea şocului meteorologic.

Totuşi, dacă efectele fenomenului El Niño se combină cu creşterea preţurilor energiei provocată de războiul din Iran, care a majorat costurile motorinei, îngrăşămintelor şi ambalajelor alimentare, impactul asupra inflaţiei alimentare globale s-ar putea dubla, ajungând la aproximativ 1,3-1,5 puncte procentuale.

"Creşterea rezultată a inflaţiei alimentare la o rată anualizată de 5% în prima jumătate a anului 2027 ar adăuga 0,6 puncte procentuale la inflaţia generală mondială şi ar încetini cu 0,3 puncte procentuale, la nivelul întregului an, scăderea inflaţiei anticipată pentru anul viitor", au afirmat analiştii JPMorgan.

Pieţele emergente vor suporta cea mai mare parte a impactului

Pieţele emergente din Asia şi America Latină ar urma să suporte cea mai mare parte a efectelor, deoarece alimentele au o pondere mai ridicată în coşurile de consum, iar agricultura este, în general, mai vulnerabilă la condiţiile meteorologice.

India, Indonezia, Brazilia şi Columbia se numără printre economiile considerate deosebit de expuse. Taiwan şi Coreea de Sud par, de asemenea, vulnerabile la şocurile provocate de creşterea preţurilor alimentelor, potrivit raportului.

În schimb, impactul direct al fenomenului El Niño asupra inflaţiei alimentare din Europa şi din alte economii avansate ar urma să fie mai redus. În aceste state, principalul factor care ar putea determina scumpirea alimentelor va fi creşterea costurilor energiei.

Banca a precizat că situaţia actuală este mai favorabilă decât în timpul altor episoade majore El Niño, deoarece stocurile mondiale de cereale sunt suficiente, rezervele de orez din Asia se află la niveluri relativ bune, iar inflaţia alimentară este în prezent destul de scăzută.

Cu toate acestea, combinaţia dintre un fenomen El Niño puternic şi menţinerea preţurilor energiei la niveluri ridicate pentru o perioadă îndelungată ar putea provoca o creştere semnificativă a preţurilor alimentelor.

În acest context, inflaţia alimentară ar putea deveni o sursă tot mai importantă de diferenţe între evoluţiile economice ale statelor şi regiunilor lumii.