Mișcări tectonice în lumea crypto: BitMart - unul dintre marile exchange-uri se închide, iar HTX este blocat în UE. Ce se întâmplă cu banii utilizatorilor

Două dintre marile platforme de criptomonede sunt lovite simultan de decizii care pot afecta milioane de utilizatori. BitMart își închide operațiunile și le recomandă clienților să-și retragă fondurile, în timp ce Uniunea Europeană interzice, din 23 august, tranzacțiile cu HTX, exchange asociat miliardarului Justin Sun.

Lumea crypto trece printr-o reașezare puternică: un exchange care afirma recent că deservește peste 13 milioane de utilizatori se pregătește să dispară, iar o altă platformă importantă este izolată de piața europeană prin sancțiuni.

Deși cauzele sunt diferite - o decizie comercială în cazul BitMart și o măsură geopolitică în cazul HTX -, efectul imediat este asemănător: utilizatorii trebuie să urmărească termenele din luna august și să decidă ce fac cu fondurile păstrate pe cele două platforme.

BitMart își oprește tranzacțiile pe 26 august

BitMart a început deja să suspende treptat înregistrarea noilor utilizatori, depunerile și plasarea unor ordine, înaintea opririi complete a tranzacțiilor.

Toate serviciile de tranzacționare spot, futures și celelalte produse similare vor fi oprite pe 26 august, la ora 01:00 UTC, potrivit anunțului platformei citat de The Block.

BitMart intenționează să închidă operațiunile platformei pe 31 ianuarie 2027. După această dată, utilizatorii vor mai păstra temporar accesul la conturi pentru consultarea istoricului și solicitarea retragerilor.

Exchange-ul le recomandă clienților să-și închidă pozițiile până pe 26 august, la ora 01:00 UTC, și să transmită cererile de retragere până la ora 05:00 UTC în aceeași zi.

Cererile depuse ulterior vor intra într-o procedură separată de procesare și ar putea necesita verificări suplimentare privind identitatea, proveniența fondurilor, sancțiunile internaționale sau securitatea contului.

Tokenul BitMart s-a prăbușit cu aproape 60%

Anunțul închiderii a provocat o cădere masivă a tokenului BMX, emis de platformă. Prețul acestuia a coborât până în apropierea nivelului de 0,066 dolari, pierzând aproape 60% într-un interval de 24 de ore.

Decizia reprezintă o schimbare bruscă față de mesajele transmise recent de companie. Într-un raport pentru prima jumătate a anului, BitMart vorbea despre extinderea produselor, a piețelor de predicții și a serviciilor cu active tokenizate.

Cu numai o lună înainte, exchange-ul anunțase obținerea unei licențe de servicii financiare în Australia și susținea că deservește peste 13 milioane de utilizatori din mai mult de 180 de țări și teritorii.

Comunicatul privind închiderea nu explică ce s-a schimbat între timp.

Directorul general al BitMart spune că a aflat odată cu publicul

Decizia a declanșat și un conflict la vârful companiei. Nenter „Nathan" Chow, directorul general global al BitMart, a declarat că fusese informat pe 24 iulie despre încetarea raporturilor sale de muncă și că nu a fost consultat în privința închiderii.

Potrivit acestuia, nu a mai participat la conducerea sau la procesul decizional al companiei după momentul respectiv și a aflat despre oprirea platformei atunci când anunțul a devenit public.

Chow le-a recomandat clienților să urmărească exclusiv canalele oficiale ale exchange-ului și să acționeze fără întârziere. BitMart nu răspunsese public acuzațiilor sale la momentul apariției informațiilor.

Al doilea șoc: UE interzice tranzacțiile cu HTX

În paralel, Uniunea Europeană a inclus exchange-ul HTX, cunoscut anterior sub numele de Huobi, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Începând cu 23 august, persoanele și companiile din Uniunea Europeană nu vor mai putea efectua direct sau indirect tranzacții cu platforma.

UE susține că HTX și celelalte servicii crypto incluse pe listă au contribuit la eludarea restricțiilor financiare impuse Rusiei după invadarea Ucrainei.

Măsura nu echivalează cu înghețarea completă a activelor platformei, dar blochează relațiile financiare dintre HTX și operatorii din spațiul comunitar, potrivit Reuters.

Ce se întâmplă cu fondurile utilizatorilor HTX din UE

Cetățenii și rezidenții eligibili din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Elveția ar putea solicita autorizație pentru retragerea fondurilor sau închiderea conturilor.

Cererile trebuie depuse în intervalul prevăzut de reglementările europene, respectiv în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a interdicției. Procedura concretă poate diferi în funcție de autoritatea națională competentă.

HTX a susținut anterior că tratează conformitatea drept o prioritate și că folosește sisteme pentru identificarea persoanelor și entităților sancționate.

Un reprezentant al companiei afirmase, după sancțiunile adoptate anterior de Regatul Unit, că Huobi Global SA, entitatea menționată în documentele oficiale, ar fi distinctă de actuala platformă HTX.

Exchange-ul nu transmisese o reacție specifică la noua decizie europeană la momentul publicării informațiilor.

Presiune tot mai mare asupra marilor exchange-uri crypto

Cele două decizii nu au aceeași cauză și nu indică automat o criză generală a pieței crypto. Ele arată însă că marile exchange-uri sunt presate simultan de costurile operaționale, schimbarea condițiilor de piață și extinderea reglementărilor internaționale.

În cazul BitMart, compania renunță la activitate la numai câteva săptămâni după ce vorbea despre dezvoltare și extindere. În cazul HTX, accesul la piața europeană este blocat printr-o sancțiune legată direct de războiul din Ucraina.

BitMart este, de altfel, al doilea exchange care își anunță închiderea într-un interval de numai câteva zile. BitMEX anunțase anterior că își va înceta definitiv activitatea pe 23 septembrie, după o analiză strategică.

Pentru utilizatori, consecința imediată se măsoară în două date: 23 august pentru intrarea în vigoare a interdicției europene împotriva HTX și 26 august pentru oprirea tranzacțiilor pe BitMart.