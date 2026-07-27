Doi frați s-au înecat într-un râu din Neamț în timp ce încercau să-și salveze sora de 6 ani

Doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani, au murit înecați duminică, 26 iulie, în râul Moldova din județul Neamț. Cei doi băieți încercau să-și salveze sora de 6 ani, au transmis anchetatorii. ISU Neamț a intervenit la locul tragediei pentru recuperarea trupurilor neînsuflețite ale celor doi băieți.

„Fetița a fost luată de curent, iar un bărbat în vârstă de 38 de ani, concubinul mamei, a sărit în apă după ea. Curentul i-ar fi luat pe amândoi, iar bărbatul a cerut ajutor băiatului în vârstă de 15 ani. Acesta le-a dat mâna, fiind luat și el de curent. La fel, băiatul în vârstă de 12 ani a încercat să intervină, fiind luați toți de curent", spun sursele citate.

Bărbatul și fetița au reușit să iasă la mal, dar, din nefericire, cei doi frați au murit înecați. La fața locului au intervenit pompierii scafandri, medici de la Serviciul de Ambulanță Județean și SMURD. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de ucidere din culpă.