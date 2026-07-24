Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA pentru luare de mită. Prima reacție a Romarm

Trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA vineri, 24 iulie, într-un dosar de luare de mită. Tribunalul București decide dacă acuzații vor fi arestați preventiv, așa cum au propus procurorii DNA. Directorul Uzine Mecanice București, alături de directorul și directorul comercial al Uzinei Mecanice Plopeni au fost reținuți de DNA.

Cei trei ar putea fi arestați preventiv în urma solicitării DNA. Cei trei sunt acuzați de luare de mită în urma perchezițiilor de joi, 24 iulie, la mai multe fabrici de armament. DNA i-a reținut pe:

Rafiu Mihai - director Uzina de Armament București din 2017

Pîrvu Tiberiu Alexandru - director Uzina de Armament Plopeni din 2023

Sorescu Liliana - director comercial Uzina de Armament Plopeni

Ambele uzine sunt filiale ale Romarm. La Uzina Mecanică București se produce tancul T8-85M1, alături de transportoarele Piranha V, dotări destinate Armatei Române. Uzina Mecanică Plopeni produce muniție de artilerie și muniție de calibru mediu, alături de componente pirotehnice și contramăsuri pentru forțele armate.

Reacția Romarm la reținerea celor 3 directori

„Problemele actuale din filiale sunt o consecință a unor deficiențe semnalate de Romarm în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Posibile soluții au fost creionate de conducerea Romarm, discutate și agreate cu partenerii instituționali (Guvern și Administrația Prezidențială), aprobate de consiliul de administrație al companiei și avansate pentru aprobarea finală către MEDAT, încă din luna aprilie 2026. Până în prezent, Ministerul Economiei nu a luat nicio decizie și nici nu știm dacă va lua", a transmis compania.

Romarm spune că nu sunt afectate contractele în derulare.

„Conducerea Romarm se teme că procesul de devalizare va continua în filiale dacă ministerul de resort nu inițiază demersurile necesare relansării industriei de apărare. Asigurăm toți partenerii că activitatea operațională legitimă și contractele în derulare nu sunt afectate", se mai arată în comunicatul Romarm.