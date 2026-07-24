Ucraina cere ajutorul ONU după ce transporturile de cereale prin Marea Neagră s-au oprit în urma atacurilor rusești
Postat la: 24.07.2026 |
Exporturile de cereale ale Ucrainei prin Marea Neagră sunt amenințate, după ce companiile de transport maritim au suspendat serviciile către porturile ucrainene. Cauza ține de intensificarea atacurilor rusești asupra coastei, iar Kievul a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie.
Escaladarea conflictului într-o regiune esențială pentru exporturile mondiale de cereale determină creșterea prețurilor internaționale la grâu, potrivit Lloyd's List Intelligence, o companie specializată în date maritime.
Ucraina este un exportator important de porumb, grâu, rapiță, semințe de floarea-soarelui și ulei vegetal, iar 90% din exporturile sale de mărfuri trec prin porturile de la Marea Neagră din Odesa și din împrejurimi. Rusia și Ucraina reprezintă împreună aproximativ 30% din aprovizionarea mondială cu grâu.
Companiile de transport maritim Maersk și Hapag-Lloyd au declarat pentru AFP că și-au suspendat operațiunile la Chornomorsk, unul dintre cele trei terminale cheie de apă adâncă ale Ucrainei.
„Recentele atacuri cu rachete și drone din regiunea Odesa au crescut semnificativ riscurile operaționale și de securitate", a declarat Hapag-Lloyd, într-un comentariu adresat AFP.
Cu toate acestea, piața ucraineană este în continuare deservită prin rute rutiere și feroviare care traversează Polonia și România, a adăugat compania.
Exporturi oprite în plin sezon de recoltare
Potrivit site-ului de monitorizare MarineTraffic, joi dimineață nicio navă comercială nu a intrat într-un port ucrainean de la Marea Neagră.
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiga, a declarat, miercuri, că nicio navă nu a folosit coridorul maritim ucrainean de la Marea Neagră în acea zi, „chiar în plin sezon de recoltare".
Atacurile reprezintă o amenințare la adresa securității alimentare globale, a avertizat el, adăugând că Ucraina a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie.
Pentru Ucraina, exporturile agricole - care aprovizionează în principal Asia, Africa și Orientul Mijlociu - reprezintă una dintre puținele surse de valută forte în timpul războiului care se desfășoară cu intensitate din februarie 2022.
Moscova intensifică atacurile asupra porturilor ucrainene
Rusia a atacat în mod regulat Odesa, dar recent a intensificat atacurile asupra porturilor, terminalelor de cereale și ulei de floarea-soarelui, precum și asupra navelor comerciale din porturile ucrainene.
„În ultimele zile, situația a devenit cea mai gravă din mai 2022", a declarat Anton Shapran, broker maritim din Odesa, angajat al firmei Maritime Logistics.
Totuși, a adăugat el, a fost încă posibilă redirecționarea unor nave mai mici prin porturile de pe Dunăre.
Duminică, un atac rusesc a provocat moartea a 10 persoane, printre care patru membri ai echipajului de origine indiană, aflați la bordul navei de marfă "Golden Leo", în largul coastei Odesei. India l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a protesta împotriva acestor decese.
La rândul său, Ucraina a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Azov, precum și asupra așa-numitei „flote fantomă" a Rusiei, formată din petroliere care încalcă sancțiunile.
Nu s-a înregistrat niciun export de produse agricole din Odesa începând cu 12 iulie, când 20.000 de tone de porumb au plecat spre Turcia, potrivit site-ului de monitorizare a comerțului și mărfurilor Kpler.
La Cernomorsk, nu s-a mai înregistrat nicio mișcare de marfă de când, pe 19 iulie, au fost expediate 65.000 de tone de porumb către Bulgaria, a adăugat sursa citată.
În portul Pivdennyi, situat la 40 de kilometri (25 de mile) est de Odesa, nu s-au înregistrat exporturi în această săptămână.
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