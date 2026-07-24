China pune frână „relațiilor" cu inteligența artificială. Boții trebuie să le amintească oamenilor că nu sunt reali

China introduce reguli noi pentru serviciile bazate pe inteligență artificială, după ce tot mai mulți utilizatori au început să dezvolte atașamente emoționale față de boții conversaționali.

Măsurile au intrat în vigoare pe 15 iulie și urmăresc să reducă dependența, utilizarea excesivă și înlocuirea interacțiunilor umane cu discuții purtate alături de un model AI. Autoritățile acordă o atenție specială copiilor și adolescenților, considerați mai vulnerabili în fața unor astfel de servicii.

Boții AI sunt folosiți în mod obișnuit pentru documentare, muncă sau rezolvarea unor sarcini zilnice. În unele cazuri, însă, conversațiile capătă un caracter personal sau romantic, iar utilizatorii ajung să trateze aplicația ca pe un partener real.

Noile reguli încearcă să limiteze tocmai acest tip de relație. Platformele vor trebui să introducă avertismente clare prin care să le amintească utilizatorilor că discută cu un program, nu cu o persoană.

Furnizorii de servicii AI sunt obligați să adauge instrumente prin care timpul petrecut pe platformă să poată fi limitat. Utilizatorii trebuie să primească notificări atunci când interacțiunea devine prea lungă și să aibă acces la metode simple pentru dezactivarea contului.

Printre companiile care au început deja să implementeze noile cerințe se numără ByteDance, Alibaba și Tencent.

Decizia autorităților chineze vine și pe fondul problemelor demografice ale țării. China se confruntă cu o scădere record a natalității și cu îmbătrânirea populației, iar reducerea interacțiunilor sociale reale este privită ca un risc suplimentar.

Reacțiile utilizatorilor sunt împărțite. Susținătorii acestor aplicații spun că boții pot reprezenta un sprijin important pentru persoanele singure sau pentru cele care trec printr-o perioadă dificilă, inclusiv după pierderea unei persoane apropiate.

De cealaltă parte, criticii avertizează că atașamentul față de un chatbot poate deveni excesiv și poate afecta relațiile din viața reală. Au existat inclusiv utilizatori care au declarat că s-au simțit devastați după pierderea istoricului conversațiilor cu botul preferat.