Ucraina introduce inteligența artificială în procesul de comandă al armatei. Sistemul „Maricika" promite să reducă analiza câmpului de luptă de la ore la câteva minute
Postat la: 24.07.2026 |
Forțele Armate ale Ucrainei au prezentat un nou sistem bazat pe inteligență artificială, denumit „Maricika", care ar urma să îi ajute pe comandanți să analizeze rapid situația din teren și să ia decizii operaționale. Oficialii militari susțin că tehnologia nu va înlocui factorul uman, ci va accelera procesarea informațiilor și elaborarea planurilor de luptă.
Noul sistem a fost prezentat de Institutul Central de Cercetare al Forțelor Armate ale Ucrainei în cadrul unui briefing susținut de conducerea instituției.
Potrivit șefului institutului, Iurii Kliat, în prezent un comandant de regiment sau de brigadă are nevoie, în medie, de șase până la 12 ore pentru a analiza aproximativ 20 de documente și a pregăti o decizie operațională. Cu ajutorul sistemului „Maricika", acest proces ar putea fi redus la doar câteva minute.
„Sistemul funcționează pe un principiu similar cu cel al ChatGPT. El centralizează informațiile disponibile, calculează raportul dintre potențialele de luptă ale celor două părți și generează mai multe scenarii posibile de acțiune. Decizia finală rămâne însă întotdeauna la comandant", a explicat Kliat.
Ce poate face sistemul „Maricika"
Potrivit dezvoltatorilor, platforma utilizează o rețea neuronală închisă și este proiectată pentru uz exclusiv militar.
Printre funcțiile sale se numără:
-colectarea, procesarea și verificarea informațiilor primite din diferite surse;
-calcularea automată a raportului de forțe și mijloace;
-estimarea necesarului de resurse și a posibilelor pierderi;
-simularea situației tactice pe o hartă interactivă;
-actualizarea în timp real a informațiilor de pe câmpul de luptă;
-generarea unor variante de acțiune pentru comandanți.
Denumirea „Maricika" a fost aleasă după un prenume feminin ucrainean. Sistemul a fost deja testat pe seturi de date experimentale, iar următoarea etapă presupune instruirea acestuia cu documente clasificate, inclusiv cu informații marcate „Pentru uz oficial" și „Secret". Caracteristicile tehnice ale platformei nu au fost făcute publice din motive de securitate.
Oficial ucrainean: Inteligența artificială este deja folosită pe front
Adjunctul comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andrii Lebedenko, a declarat că tehnologii bazate pe inteligență artificială sunt deja integrate în sistemele de comandă și control și în unele platforme fără pilot utilizate de armata ucraineană.
În opinia sa, noul sistem va accelera analiza informațiilor și coordonarea operațiunilor militare, contribuind la o utilizare mai eficientă a armamentului și a resurselor disponibile.
Inteligența artificială, tot mai prezentă în planificarea militară
În ultimii ani, armatele folosesc din ce în ce mai frecvent inteligența artificială nu doar pentru operarea unor sisteme de armament, ci și pentru analiza datelor, prognozarea evoluției conflictelor și simularea unor scenarii de criză.
Potrivit unor experimente și studii din domeniu, modelele avansate de inteligență artificială pot procesa volume foarte mari de informații și pot realiza analize de tip „stat major" într-un timp considerabil mai scurt decât echipele umane.
Aceste evoluții alimentează dezbaterea privind rolul pe care inteligența artificială îl va avea în viitor în procesul de luare a deciziilor militare și în modul în care vor fi gestionate conflictele armate.
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