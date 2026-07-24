Avertisment de la agențiile de spionaj: Hackerii ruși vizează experții din domeniul nuclear și din sectorul apărării din SUA

Un grup de hackeri ruși a petrecut ultimul an vizând oameni de știință americani din domeniul nuclear, contractori din domeniul apărării și angajați ai guvernului SUA, în cadrul unei campanii de spionaj cibernetic, potrivit experților din sectorul privat și avertismentelor agențiilor de spionaj, publicate joi.

Țintele lor sugerează un interes pentru tehnologia fuziunii nucleare și căutarea de informații care ar putea ajuta în războiul Kremlinului cu Ucraina, relatează CNN.

Firma americană de securitate a e-mailurilor Proofpoint, care a investigat o parte din aceste activități, a declarat că hackerii au vizat serverele de e-mail utilizate de „instalațiile nucleare și baza industrială de apărare" din SUA.

Hackerii „vizau entități și utilizatori interesați de fuziunea nucleară", a declarat pentru CNN expertul de la Proofpoint, Greg Lesnewich. Probabil că scopul era „să vadă ce progrese au făcut omologii (Rusiei) din acest domeniu", a spus el.

Avertismentul emis de agențiile de spionaj și securitate din SUA și de peste o duzină de aliați ai lor semnalează o campanie de spionaj rusă „în curs de desfășurare", care testează tehnici de hacking asupra Ucrainei înainte de a le folosi împotriva țărilor NATO. Avertismentul ar putea ajuta SUA și aliații săi să evalueze pagubele și să determine ce informații au reușit să adune agenții ruși.

O vulnerabilitate de software rară

Hackerii au folosit o vulnerabilitate de software rară, care necesită doar ca ținta să aibă un sistem de e-mail vulnerabil și să deschidă un e-mail, fără a fi nevoie să dea clic pe vreun link. Această vulnerabilitate este capabilă să fure trei luni de corespondență electronică a victimei, împreună cu întregul director de e-mail al unei organizații, se arată în avertismentul federal.

Guvernele federale și locale, forțele de ordine, precum și sectoarele apărării, educației și energiei au fost toate vizate de această activitate cibernetică, au declarat SUA și aliații săi, fără a divulga detalii.

„Autorul atacului spera probabil să obțină informații strategice privind informațiile militare occidentale, logistica și deciziile politice", a declarat Sherrod DeGrippo, vicepreședinte al departamentului de informații privind amenințările din cadrul diviziei Unit 42 a firmei de securitate cibernetică Palo Alto Networks, care urmărește, de asemenea, această activitate.

Testare pe ucraineni

Activitatea arată o „tendință crescândă în rândul grupurilor rusești care se ocupă de amenințări cibernetice de a viza mai întâi utilizatorii ucraineni - atât ca țintă prioritară, cât și ca banc de testare pentru tehnici cibernetice malițioase înainte de o desfășurare globală mai amplă", se arată în alerta guvernamentală.

„Pe baza succesului acestei campanii și al celor anterioare, este foarte probabil ca grupul (rus) să continue să vizeze" sistemele de e-mail utilizate de organizațiile occidentale.

„Este deosebit de îngrijorător faptul că acești infractori și-au testat metodele pe victime din Ucraina, înainte de a viza membrii NATO", a declarat ministrul britanic al securității, Dan Jarvis, într-un comunicat.

Caracterul detaliat al avertismentului, care conține informații nepublicate de companiile de securitate cibernetică, sugerează o colectare amplă de informații despre grupul de spionaj rus de către serviciile de informații ale SUA și ale aliaților, notează CNN.

Arestare în Thailanda

Autoritățile de aplicare a legii i-au urmărit, de asemenea, pe hackeri. Autoritățile thailandeze au arestat în noiembrie un presupus membru al grupului, un bărbat rus în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a fost extrădat și a compărut pentru prima dată în fața instanței din Boston luna trecută.

După o acalmie inițială care a urmat invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, „am observat, probabil în ultimul an sau cam așa, o intensificare a atacurilor (cibernetice rusești) îndreptate împotriva Statelor Unite", a declarat pentru CNN în această lună Brett Leatherman, director adjunct al diviziei cibernetice a FBI.

Departamentul Energiei, care supraveghează mai multe laboratoare de cercetare axate pe energia nucleară, nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la concluziile Proofpoint. FBI și Agenția Națională de Securitate au declarat că oficialii nu erau disponibili imediat pentru interviuri referitoare la avizul federal. Ambasada Rusiei la Washington, DC, nu a răspuns la o solicitare de comentarii, menționează CNN.