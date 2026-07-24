Avertisment de la agențiile de spionaj: Hackerii ruși vizează experții din domeniul nuclear și din sectorul apărării din SUA
Postat la: 24.07.2026 |
Un grup de hackeri ruși a petrecut ultimul an vizând oameni de știință americani din domeniul nuclear, contractori din domeniul apărării și angajați ai guvernului SUA, în cadrul unei campanii de spionaj cibernetic, potrivit experților din sectorul privat și avertismentelor agențiilor de spionaj, publicate joi.
Țintele lor sugerează un interes pentru tehnologia fuziunii nucleare și căutarea de informații care ar putea ajuta în războiul Kremlinului cu Ucraina, relatează CNN.
Firma americană de securitate a e-mailurilor Proofpoint, care a investigat o parte din aceste activități, a declarat că hackerii au vizat serverele de e-mail utilizate de „instalațiile nucleare și baza industrială de apărare" din SUA.
Hackerii „vizau entități și utilizatori interesați de fuziunea nucleară", a declarat pentru CNN expertul de la Proofpoint, Greg Lesnewich. Probabil că scopul era „să vadă ce progrese au făcut omologii (Rusiei) din acest domeniu", a spus el.
Avertismentul emis de agențiile de spionaj și securitate din SUA și de peste o duzină de aliați ai lor semnalează o campanie de spionaj rusă „în curs de desfășurare", care testează tehnici de hacking asupra Ucrainei înainte de a le folosi împotriva țărilor NATO. Avertismentul ar putea ajuta SUA și aliații săi să evalueze pagubele și să determine ce informații au reușit să adune agenții ruși.
O vulnerabilitate de software rară
Hackerii au folosit o vulnerabilitate de software rară, care necesită doar ca ținta să aibă un sistem de e-mail vulnerabil și să deschidă un e-mail, fără a fi nevoie să dea clic pe vreun link. Această vulnerabilitate este capabilă să fure trei luni de corespondență electronică a victimei, împreună cu întregul director de e-mail al unei organizații, se arată în avertismentul federal.
Guvernele federale și locale, forțele de ordine, precum și sectoarele apărării, educației și energiei au fost toate vizate de această activitate cibernetică, au declarat SUA și aliații săi, fără a divulga detalii.
„Autorul atacului spera probabil să obțină informații strategice privind informațiile militare occidentale, logistica și deciziile politice", a declarat Sherrod DeGrippo, vicepreședinte al departamentului de informații privind amenințările din cadrul diviziei Unit 42 a firmei de securitate cibernetică Palo Alto Networks, care urmărește, de asemenea, această activitate.
Testare pe ucraineni
Activitatea arată o „tendință crescândă în rândul grupurilor rusești care se ocupă de amenințări cibernetice de a viza mai întâi utilizatorii ucraineni - atât ca țintă prioritară, cât și ca banc de testare pentru tehnici cibernetice malițioase înainte de o desfășurare globală mai amplă", se arată în alerta guvernamentală.
„Pe baza succesului acestei campanii și al celor anterioare, este foarte probabil ca grupul (rus) să continue să vizeze" sistemele de e-mail utilizate de organizațiile occidentale.
„Este deosebit de îngrijorător faptul că acești infractori și-au testat metodele pe victime din Ucraina, înainte de a viza membrii NATO", a declarat ministrul britanic al securității, Dan Jarvis, într-un comunicat.
Caracterul detaliat al avertismentului, care conține informații nepublicate de companiile de securitate cibernetică, sugerează o colectare amplă de informații despre grupul de spionaj rus de către serviciile de informații ale SUA și ale aliaților, notează CNN.
Arestare în Thailanda
Autoritățile de aplicare a legii i-au urmărit, de asemenea, pe hackeri. Autoritățile thailandeze au arestat în noiembrie un presupus membru al grupului, un bărbat rus în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a fost extrădat și a compărut pentru prima dată în fața instanței din Boston luna trecută.
După o acalmie inițială care a urmat invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, „am observat, probabil în ultimul an sau cam așa, o intensificare a atacurilor (cibernetice rusești) îndreptate împotriva Statelor Unite", a declarat pentru CNN în această lună Brett Leatherman, director adjunct al diviziei cibernetice a FBI.
Departamentul Energiei, care supraveghează mai multe laboratoare de cercetare axate pe energia nucleară, nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la concluziile Proofpoint. FBI și Agenția Națională de Securitate au declarat că oficialii nu erau disponibili imediat pentru interviuri referitoare la avizul federal. Ambasada Rusiei la Washington, DC, nu a răspuns la o solicitare de comentarii, menționează CNN.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ucraina cere ajutorul ONU după ce transporturile de cereale prin Marea Neagră s-au oprit în urma atacurilor rusești
Exporturile de cereale ale Ucrainei prin Marea Neagra sunt amenințate, dupa ce companiile de transport maritim au suspen ...
-
Casa Albă a anunțat ce va face în cazul cererii de extrădare a fraților Tate. Precizările, după declarațiile avocatului influencerilor
Președintele Donald Trump nu se va opune extradarii influencerului Andrew Tate și a fratelui sau Tristan catre Regatul U ...
-
Fostul judecător CCR Augustin Zegrean spune că Nicușor Dan este "în afara Constituției": "Drumul pe care se merge acum nu-l duce la țintă"
Fostul judecator al CCR Augustin Zegrean a declarat, joi, ca atitudinea președintelui in privința desemnarii unui premie ...
-
Trump susţine că acordul americano-saudit în domeniul nuclear civil e condiţionat de aderarea Riadului la Acordurile Avraamice, ce vizează normalizarea relațiilor cu Israelul
Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca acordul de cooperare in domeniul nuclear civil dintre SUA si Arabia ...
-
Elon Musk: Inteligența artificială ar putea depăși inteligența întregii omeniri în aproximativ cinci ani
Inteligența artificiala ar putea deveni mai inteligenta decat intreaga umanitate in aproximativ cinci ani, iar dezvoltat ...
-
Un urs a murit electrocutat după ce a rămas blocat în vârful unui stâlp de electricitate
Un urs a fost gasit blocat in varful unui stalp de electricitate in statul american New Mexico și a murit ulterior, elec ...
-
Uscătorul de rufe pentru exterior: ce contează cu adevărat înainte să-l cumperi
Vara, rufele puse afara se usuca in doua ore. Iarna, stau trei zile și tot nu sunt gata. Primavara, le-ai scos la 9 dimi ...
-
Strâmtoarea Ormuz: Cum se extinde conflictul dintre SUA și Iran - Rebelii houthi și Rusia intră într-o nouă ecuație
La aproape doua saptamani de la reinceperea confruntarilor directe dintre Statele Unite și Iran, conflictul a depașit de ...
-
România, în pragul unei noi crize a carburanților. Ce înseamnă blocarea petrolului kazah și cât de expusă este rafinăria Petromidia
Suspendarea exporturilor de petrol kazah prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice de la Marea Neagra lovește una d ...
-
Ce s-a întâmplat cu acțiunile Romradiatoare ale lui Mircea Lucescu după decesul fostului antrenor. Valoarea pachetului transferat se ridică la 3,31 milioane de lei
Un pachet important de acțiuni ale companiei Romradiatoare Brașov a fost transferat catre familia lui Mircea Lucescu, du ...
-
Ce se schimbă în școli din toamnă: Noile opționale, admiterea la liceu și deciziile care îi privesc pe toți elevii
Anul școlar 2026-2027 incepe cu mai multe modificari in sistemul de invațamant. Ministerul Educației și Cercetarii a ext ...
-
De ce oamenii nu vor putea trăi la nesfârșit chiar dacă îmbătrânirea ar putea fi încetinită. Speranța maximă de viață a oamenilor s-ar situa între 150 și 190 de ani
Chiar daca medicina ar reuși intr-o zi sa elimine principalele cauze ale imbatranirii și sa previna bolile asociate vars ...
-
Scandalul SAFE: reprezentanții Rheinmetall au fost întrebați de ce nu au participat la licitarea şantierului naval Mangalia deşi primesc bani pentru modernizarea sa
Pachetul de 920 de milioane de euro, finantat prin SAFE, destinat cumpararii a patru nave de patrulare, a fost justifica ...
-
Teoria conspirației în Bulgaria: "Le-au aruncat din elicopter" - Invazie de lăcuste uriașe. Oamenii se tem pentru culturile agricole
Locuitorii din mai multe regiuni ale Bulgariei semnaleaza, de cateva saptamani, apariția unui numar neobișnuit de mare d ...
-
Conducta prin care vin 63% din importurile de petrol ale României s-a închis după atacuri ucrainene. Experții avertizează: „O criză a carburanților cum n-am mai avut până acum"
Kazahstanul a suspendat temporar transportul de petrol catre terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice (CPC), ...
-
Consecințe în lumea reală după ce un agent autonom OpenAI a scăpat de sub control și a ieșit din mediul izolat
OpenAI a recunoscut ca un agent autonom de inteligența artificiala pe care il testa a fost responsabil pentru atacul cib ...
-
Scenariu alarmant prezentat de ministrul apărării polonez: Rusia ar putea lansa atacuri în România folosind drone ucrainene capturate
Ministrul apararii polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a avertizat marti cu privire la posibila utilizare a dronelor ucr ...
-
România intră în elita mondială a pașapoartelor. În câte țări pot călători românii fără viză
Romania ocupa locul 11 la nivel mondial in clasamentul celor mai puternice pașapoarte, realizat de Henley Passport Index ...
-
Lista de verificare înainte să comanzi: ce trebuie să știi când folosești un configurator de jante online
Primele clicuri pe un configurator de jante online pot fi foarte tentante: alegi mașina, vezi instant cum ar arata cu al ...
-
Cercetători în fizică și medicină: "După moarte, e posibil să ajungem într-un tărâm tahionic, în care putem călători în trecut"
Fizicianul american dr. Gerard Feinberg, profesor la Universitatea Columbia (SUA), a elaborat o demonstratie matematica ...
-
De ce Dunărea este la un minim istoric, deși a plouat? Explicațiile Apelor Române și ce măsuri au fost luate pentru protejarea centralei de la Cernavodă
Debitul Dunarii la intrarea in Romania ramane la un nivel mic, record in ultimii 30 de ani, in ciuda precipitațiilor inr ...
-
Un bărbat a murit după ce un bolovan desprins de pe versant i-a strivit mașina pe DN7, în județul Sibiu
Un grav accident s-a produs marți dimineața, 21 iulie, pe Drumul Național 7, intre Boița și Lazaret, in județul Sibiu, d ...
-
Doi membri ai clanului Cârpaci care au obligat un bărbat să doneze un rinichi, prinși de polițiști
Doi membri ai familiei Carpaci din Timișoara au fost ridicați de polițiști intr-o operațiune desfașurata in județul Cara ...
-
Roboții cugași umanoizi "Phantom 2", tot mai aproape să ia locul soldaților pe front. Testele din Ucraina deschid o nouă eră a războiului
Inteligența artificiala și progresele rapide din domeniul roboticii schimba radical modul in care ar putea arata conflic ...
-
Aproape jumătate de milion de bugetari riscă să rămână cu salariile înghețate, după noua lege a salarizării
Noua lege a salarizarii (proiect) din sectorul public ar putea duce la inghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de an ...
-
Raport israelian: Iranul a mutat mii de centrifuge nucleare în Muntele Târnăcop
Serviciile secrete israeliene au evaluat, se pare, ca Iranul a mutat mii de centrifuge nucleare in Muntele Tarnacop, ing ...
-
Detalii despre intervenția din Marea Neagră, în urma exploziei la un petrolier. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați
O misiune de salvare a avut loc in noaptea de luni spre marti in Marea Neagra, dupa un incendiu produs la un petrolier a ...
-
Descoperire care poate schimba căutarea vieții în Univers. Astronomii au detectat în premieră atmosfera unei planete asemănătoare Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a identificat, pentru prima data, atmosfera unei exoplanete cu caracteristici apr ...
-
Mobilierul masiv în dormitor nu iese din modă. Se schimbă doar cum îl folosești
Exista un moment in care te uiți la dormitorul tau și realizezi ca arata exact ca toate dormitoarele pe care le-ai vazut ...
-
Un cip din aur și sticlă ar putea aduce tehnologia cuantică în dispozitivele de zi cu zi
Tehnologiile cuantice sunt asociate, de obicei, cu laboratoare uriașe și temperaturi apropiate de zero absolut. O echipa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu