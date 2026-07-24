Cum se „hrănesc" găurile negre? Telescopul Spațial James Webb a oferit unul dintre cele mai așteptate răspunsuri din astronomie

Telescopul Spațial James Webb a oferit astronomilor una dintre cele mai clare imagini de până acum asupra modului în care se alimentează găurile negre supermasive.

Observațiile arată că materia împinsă în exterior de aceste obiecte nu dispare complet în spațiu. După ce se răcește, gazul poate reveni spre centrul galaxiei și poate hrăni din nou gaura neagră.

Mecanismul ar putea explica de ce în Universul timpuriu existau deja găuri negre cu mase de milioane sau miliarde de ori mai mari decât cea a Soarelui. Potrivit modelelor clasice, astfel de obiecte ar fi avut nevoie de peste un miliard de ani pentru a crește atât de mult, scrie Playtech.

James Webb a identificat însă găuri negre uriașe într-o perioadă în care Universul nu ajunsese încă la vârsta de un miliard de ani. Cercetătorii încearcă de mai mult timp să afle cum au putut acestea să acumuleze atât de multă materie într-un interval atât de scurt.

În centrul celor mai multe galaxii mari se află câte o gaură neagră supermasivă. Unele sunt inactive, iar altele consumă cantități mari de gaz și praf, devenind nuclee galactice active.

În timpul acestui proces, ele pot elibera jeturi puternice care împing materia departe de centrul galaxiei. Până acum, acest comportament ridica o întrebare importantă: cum poate continua să crească o gaură neagră dacă își îndepărtează singură sursa de hrană?

Răspunsul a venit în urma studierii galaxiei NGC 4696, aflată la aproximativ 145 de milioane de ani-lumină de Pământ, în centrul roiului de galaxii Centaurus.

Telescopul Hubble observase anterior în această galaxie o structură neobișnuită de gaz, asemănătoare unui cârlig. James Webb a reușit să analizeze mai clar mișcarea materiei și să arate că formațiunea face parte dintr-un filament uriaș.

Prin această structură, gazul răcit se deplasează înapoi spre gaura neagră aflată în centrul galaxiei. Filamentul are o lățime de aproximativ 800 de ani-lumină, iar materia din interior se mișcă cu viteze apropiate de 600 de kilometri pe secundă.

Simulările realizate de cercetători au produs forme asemănătoare celor observate de telescop, susținând ideea că gazul se întoarce într-adevăr spre centrul galaxiei.