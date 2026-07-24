Google are la dispoziție 60 de zile pentru a modifica unul dintre cele mai importante servicii după o amendă uriașă din partea UE

Google are la dispoziție 60 de zile pentru a modifica modul în care funcționează unele dintre cele mai importante servicii ale sale în Europa. Comisia Europeană a amendat compania cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor prevăzute de Digital Markets Act.

Sancțiunea vizează două zone importante. Prima este Google Search, unde compania este acuzată că își favorizează propriile servicii în rezultatele afișate utilizatorilor. A doua privește Google Play și restricțiile impuse dezvoltatorilor care vor să le prezinte clienților oferte disponibile în afara magazinului oficial.

Din totalul amenzii, 460 de milioane de euro sunt legate de motorul de căutare, iar alte 430 de milioane de euro au fost aplicate pentru practicile din Play Store.

Comisia Europeană consideră că Google nu a respectat suficient obligațiile impuse marilor platforme digitale și avertizează că pot urma penalități suplimentare dacă schimbările nu sunt făcute în termenul stabilit.

Teresa Ribera, comisarul european responsabil pentru concurență, susține că produsele trebuie să câștige prin calitatea lor, nu pentru că aparțin companiei care controlează principala poartă de acces către utilizatori.

În cazul Google Search, problema este legată de modul în care sunt afișate serviciile companiei pentru hoteluri, zboruri, restaurante sau cumpărături. Bruxelles-ul consideră că rivalii trebuie să aibă șanse mai bune de a ajunge la utilizatori.

În Play Store, Google ar trebui să le permită dezvoltatorilor să informeze mai ușor utilizatorii despre prețuri sau oferte disponibile în afara magazinului. Comisia Europeană consideră că actualele restricții limitează concurența și îi împiedică pe clienți să găsească variante mai avantajoase.

Google contestă însă interpretarea autorităților europene. Kent Walker, președintele diviziei Global Affairs, spune că măsurile de conformare afectează funcții deja folosite de consumatori.

Potrivit companiei, unele instrumente în timp real pentru hoteluri, zboruri și restaurante ar putea fi eliminate sau limitate. Google mai susține că noile reguli pot duce și la reducerea anumitor protecții de siguranță din Play Store.

Prin această sancțiune, valoarea totală a amenzilor primite de Google în Uniunea Europeană trece de 10 miliarde de euro. Printre cele mai mari se numără penalitatea de 4,13 miliarde de euro pentru Android, cea de 2,95 miliarde pentru publicitatea digitală și amenda de 2,42 miliarde pentru Google Shopping.