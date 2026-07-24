Fostul judecător CCR Augustin Zegrean spune că Nicușor Dan este "în afara Constituției": "Drumul pe care se merge acum nu-l duce la țintă"

Fostul judecător al CCR Augustin Zegrean a declarat, joi, că atitudinea președintelui în privința desemnării unui premier „este în afara Constituției". Acesta susține că Nicușor Dan „trebuie forțeze formarea guvernului".

„Președintele este cel care trebuie să numească. În Constituție, termenele pentru astfel de situații sunt foarte scurte. Persoana desemnată să formeze Guvernul are la dispoziție 10 zile, după care, dacă nu se prezintă în Parlament, se consideră că și-a depus mandatul, cum le place unora să spună", a declarat Zegrean la Digi24.

Acesta susține că președintele trebuie să forțeze formarea guvernului și termenul de dizolvare a Parlamentului este foarte scurt.

„Dacă în 60 de zile Parlamentul nu-și însușește niciuna din acele propuneri făcute de președinte, el poate să dizolve Parlamentul. Președintele, de la momentul în care țara a rămas fără guvern și până în ziua de azi, președintele este cel care trebuie să aibă inițiativa. Cred că s-a epuizat orice drum pe această direcție. Drumul pe care se merge acum nu-l duce la țintă. Pentru că se știe de două luni fiecare partid cu cine ar vota și cum ar vota o nouă formulă guvernamentală", a declarat Zegrean.

Zegrean susține însă că nu crede că suspendarea președintelui este o soluție.

„Eu n-o recomand, pentru că am avut două suspendări pe vremea președintelui Băsescu. Amândouă au fost respinse de populație. Nu cred că ar fi nici asta o soluție. Românii sunt foarte ciudați și nervoși în politică. Eu știu asta. Eu am făcut și politică și am fost și senator, deputat și de toate. Românul spune „te-am ales să conduci țara, nu să mă întrebi pe mine ce să faci"", conchide Augustin Zegrean.