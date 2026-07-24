Casa Albă a anunțat ce va face în cazul cererii de extrădare a fraților Tate. Precizările, după declarațiile avocatului influencerilor

Președintele Donald Trump nu se va opune extrădării influencerului Andrew Tate și a fratelui său Tristan către Regatul Unit, unde sunt urmăriți penal, printre altele, pentru presupuse violuri, a afirmat joi Casa Albă.

Cei doi reprezentanți ai „manosferei" au fost arestați sâmbătă la Miami, o arestare pe care avocatul lor a calificat-o ca fiind „motivată politic". Frații Tate contestă extrădarea lor.

Întrebată în cadrul unei conferințe de presă dacă președintele american ar putea interveni în procedura de extrădare, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns: „Nu", relatează AFP, confirmând informații pe surse în acest sens publicate cu o zi înainte de Axios.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, s-a distanțat și el de acest caz.

„Nu avem niciun rol de jucat în acest moment, și poate niciodată, în acest caz", a declarat el miercuri jurnaliștilor din Filipine, unde se află pentru reuniunile Asociației Țărilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Frații Tristan și Andrew Tate, arestați la Miami după noi acuzații ale autorităților britanice, se așteptau ca președintele SUA Donald Trump să intervină în favoarea lor, a lăsat să se înțeleagă avocatul celor doi acuzați, printre altele, de trafic de persoane și viol.

Joseph McBride, avocatul american al fraților Tate, a lăsat să se înțeleagă că președintele SUA Donald Trump va interveni în favoarea lor.

Barron Trump, audiat?

Frații Tate sunt susținători fervenți ai lui Donald Trump și fac parte din „manosferă", această mișcare masculinistă care a contribuit la victoria republicanului în alegerile prezidențiale din 2024. Andrew Tate a încercat, de asemenea, în trecut să stabilească relații cu fiii lui Donald Trump, Don Jr. și Barron, potrivit presei americane.

Având în vedere aceste legături, politiciana democrată Yassamin Ansari a solicitat deschiderea unei anchete în cadrul Congresului american pentru a stabili dacă „rețelele politice apropiate de președinte și-au folosit influența pentru a-i proteja" pe cei doi frați de urmărirea penală în Statele Unite.

Într-o scrisoare transmisă agenției AFP, reprezentanta din Congresul SUA solicită, în special, ca o comisie parlamentară de anchetă să ceară Casei Albe și mai multor agenții să prezinte toate documentele referitoare la frații Tate. Ea cere, de asemenea, citarea lui Barron Trump pentru a se afla „dacă a avut vreo implicare" în modul în care cei doi bărbați au fost tratați de guvernul american.

Frații Tate au fost arestați după ce parchetul britanic a anunțat noi acuzații la adresa lor pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune. Frații Tate se confruntă acum cu 42 de capete de acuzare în cazul lui Andrew și 17 în cazul lui Tristan.

„Ne opunem, evident, extrădării, deoarece Andrew și Tristan sunt nevinovați", a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere în acest caz în fața unui tribunal din Miami.

Andrew Tate și fratele său au fost deja închiși timp de câteva luni în România, unde locuiesc de mai mulți ani și unde au fost acuzați că au înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale. La începutul mandatului lui Trump, autoritățile române au relaxat regimul fraților Tate și aceștia au avut permisiunea de a părăsi țara.

De asemenea, în martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală împotriva celor doi frați, dar nu se cunoaște stadiul actual al acestei anchete.