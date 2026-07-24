Șobolanii invadează tot mai multe cartiere din București. Rozătoarele ajung în blocuri și transformă zone întregi în focare de infecție

Locuitorii din mai multe cartiere ale Capitalei reclamă o invazie de șobolani, pe care îi întâlnesc frecvent printre blocuri, în apropierea platformelor de gunoi sau chiar la intrările în scări.

Specialiștii avertizează că rozătoarele reprezintă un risc pentru sănătatea publică, iar fără deratizări constante și implicarea asociațiilor de proprietari fenomenul riscă să se extindă. Numai în acest an au fost înregistrate 216 sesizări la Primăria Capitalei.

Rozătoarele sapă prin pereții blocurilor și ajung în locuințe

În unele zone ale Bucureștiului, șobolanii au început să sape galerii prin termoizolația blocurilor, iar locatarii spun că rozătoarele ajung tot mai aproape de apartamente.

Oamenii povestesc că au observat tuneluri în pereții exteriori ai blocurilor și se tem că șobolanii vor pătrunde în locuințe.

Mulți spun că situația s-a agravat în ultimele luni, iar rozătoarele sunt văzute aproape în fiecare seară în jurul blocurilor, în apropierea stațiilor de metrou, a platformelor de gunoi și în parcuri.

Sute de reclamații, dar problema persistă

În acest an au fost înregistrate 216 sesizări privind prezența șobolanilor în Capitală, însă locuitorii consideră că intervențiile sunt insuficiente.

Biologii atrag atenția că blocarea gurilor de aerisire ale subsolurilor, astuparea golurilor din jurul țevilor și al ghenelor, precum și depozitarea corectă a deșeurilor în pubele închise sunt măsuri esențiale pentru limitarea înmulțirii rozătoarelor.

De asemenea, unii locuitori continuă să lase hrană pentru animale în jurul blocurilor, iar utilizatori ai rețelelor sociale au descris situația ca fiind una alarmantă, comparând-o cu imaginile întâlnite în orașe puternic afectate de astfel de infestări.

Hrana lăsată afară atrage și mai mulți șobolani

„Problema cu mâncarea este cam peste tot. La pisici aruncă, am văzut persoane care aruncă de la balcon pâine, vin și șobolanii și mănâncă", a subliniat Tudorel Balaciu, agent de dezinsecţie.

Specialiștii spun că hrana abandonată în jurul blocurilor contribuie direct la înmulțirea rozătoarelor și îngreunează efectele deratizării.

Cât costă deratizarea

Prețul pentru deratizarea unui apartament pornește de la aproximativ 150 de lei și poate ajunge la 400 de lei.

În cazul subsolurilor de bloc, costurile depășesc frecvent 1.000 de lei, în funcție de suprafața care trebuie tratată și de amploarea infestării.