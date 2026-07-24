România a doborât prima dronă deasupra teritoriului național. Nicușor Dan: A fost doborâtă de un pilot pe F-16

România a doborât prima dronă lansată spre țara noastră, a declarat Nicușor Dan după participarea la evenimentul „Romania India Business Forum".

„Am avut o dronă în spațiul aerian al României. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot F-16. Important este că zona era nelocuită, de aceea a putut să tragă de sus în jos. Acum echipele cercetează în teren", a declarat vineri, 24 iulie, Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, caracteristicile zonei în care a fost interceptată drona au permis pilotului să angajeze ținta fără a pune în pericol populația sau clădirile aflate la sol. „Ăsta este și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează, pentru a veni cu toate detaliile", a precizat Nicușor Dan.

O dronă care a pătruns vineri în spațiul aerian al României a fost doborâtă, în jurul orei 11.00, de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16. Incidentul explică alerta neobișnuită transmisă în cursul dimineții inclusiv locuitorilor din județul Ialomița, la o distanță considerabilă de frontiera româno-ucraineană.

Din declarația președintelui rezultă că drona a fost interceptată deasupra unei zone nelocuite, iar structurile Ministerului Apărării și ale celorlalte instituții competente au început căutarea și examinarea resturilor.

Potrivit unor surse, drona a fost doborâtă în județul Buzău. Inițial au fost trimiși în misiune piloții italieni, la un moment dat, un pilot a lansat o rachetă care a ratat drona, apoi piloții români au fost trimiși în misiune și au primit undă verde, au lansat o rachetă și au doborât drona deasupra unui câmp.

Autoritățile urmează să stabilească tipul dronei, proveniența acesteia, dacă transporta explozibil, traseul parcurs în spațiul aerian românesc și locul exact în care au căzut fragmentele. De asemenea, nu a fost comunicat deocamdată ce armament a folosit avionul F-16 pentru neutralizarea țintei și nici cât de adânc pătrunsese drona pe teritoriul României.

Cu doar câteva minute înainte de ora indicată de președinte, locuitorii din Slobozia au primit un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min", se arată în mesajul transmis de IGSU.

Incidentul ar reprezenta prima neutralizare cunoscută a unei drone, de către un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, în spațiul aerian al României.

În luna mai, un F-16 românesc aflat într-o misiune NATO doborâse o dronă deasupra Estoniei, însă acțiunea avusese loc în spațiul aerian baltic, nu pe teritoriul național. NATO a confirmat atunci intervenția pilotului român.

În alte incidente produse în România, piloții au primit aprobarea de a angaja țintele, dar au renunțat la deschiderea focului din cauza riscului ca proiectilele, rachetele sau resturile dronei să cadă în zone locuite.

La sfârșitul lunii mai, o dronă rusească de tip Geran-2 a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane. Aeronava fusese urmărită, dar nu a fost doborâtă din cauza pericolului producerii unor pagube colaterale într-o zonă dens populată.

Nicușor Dan declara, pe 15 iulie, că România și-a îmbunătățit apărarea antidronă cu sprijinul mai multor state aliate, dar avertiza că sistemul de protecție nu ajunsese încă la o eficiență de 100%.