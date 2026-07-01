Audiere în Congresul SUA privind programul secret al CIA, MKUltra. Experți avertizează că tehnologiile de control mental ar putea exista și astăzi

Un program secret al CIA asociat cu experimente de control mental, arme biologice și teste pe subiecți umani ar putea avea ecouri și în prezent, au afirmat doi experți în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților a SUA.

Programul, cunoscut sub numele de MKUltra, a fost dezvăluit publicului american în anii 1970 și a fost coordonat de chimistul și ofițerul de informații Sidney Gottlieb. Potrivit documentelor și investigațiilor ulterioare, proiectul a inclus cel puțin 149 de subproiecte desfășurate între anii 1950 și 1970.

În cadrul audierii, istoricul Stephen Kinzer, cercetător la Brown University, și jurnalistul de investigație Tom O'Neill, ambii implicați de ani de zile în documentarea activităților programului MKUltra, au declarat că progresele în inteligența artificială, neuroștiințe și tehnologiile cibernetice ridică întrebări privind posibilitatea existenței unor metode moderne de influențare a comportamentului uman.

Întrebați dacă astfel de programe ar putea continua sub alte forme, cei doi experți nu au prezentat dovezi concrete, dar au spus că nu exclud această posibilitate. „Au existat progrese uriașe în domeniul tehnologiei cibernetice, al neuroștiinței și al inteligenței artificiale. Este posibil ca agențiile secrete să aibă astăzi acces la instrumente de influențare a minții pe care Sidney Gottlieb nici nu și le-ar fi putut imagina", a declarat Kinzer. „Nu pot spune că astfel de activități continuă și nu am dovezi că se întâmplă.

Dar având în vedere amploarea investițiilor făcute atunci și succesul anumitor cercetări, este greu de crezut că interesul pentru asemenea tehnologii a dispărut complet", a spus O'Neill. Mai mulți congresmeni au ridicat în timpul audierii întrebări legate de posibilitatea ca programe de manipulare psihologică să fi fost continuate în secret și chiar utilizate pentru influențarea unor indivizi implicați în acte de violență politică. Nu au fost prezentate însă probe care să susțină aceste afirmații.

Cum funcționa MKUltra

Potrivit documentelor analizate de Congres, MKUltra a inclus cel puțin 149 de subproiecte, desfășurate în peste 80 de instituții și cu participarea a aproximativ 185 de cercetători din afara guvernului. CIA ar fi finanțat în secret spitale, clinici și centre de cercetare pentru a utiliza pacienți neavizați drept subiecți experimentali. Printre persoanele vizate s-au numărat deținuți, pacienți psihiatrici, dependenți de droguri, militari și cetățeni obișnuiți. „Poporul american merită să cunoască întregul adevăr. Victimele și familiile lor merită recunoaștere, responsabilitate și justiție", a declarat Kinzer în fața congresmenilor.

Operațiunea „Midnight Climax"

Una dintre cele mai notorii componente ale programului a fost „Operation Midnight Climax". CIA a amenajat apartamente conspirative și bordeluri unde bărbați atrași de prostituate erau drogați în secret cu LSD și monitorizați prin oglinzi unidirecționale. „Nu exista nici măcar aparența unei cercetări științifice autentice", a spus Kinzer, sugerând că operațiunea devenise și un mijloc prin care unii oficiali ai agenției își satisfăceau propriile interese.

Documente despre inducerea amneziei și a falselor amintiri

Tom O'Neill a prezentat corespondență atribuită psihiatrului Louis Jolyon West, un colaborator apropiat al lui Gottlieb. Potrivit jurnalistului, documentele descriu experimente menite să inducă stări de transă, confuzie, amnezie și alte tulburări psihice prin combinații de LSD și hipnoză. Cel mai controversat pasaj invocat de O'Neill se referă la un raport din 1956, în care West ar fi susținut că este posibilă înlocuirea unor amintiri reale cu unele false prin sugestie hipnotică. „Acesta era, practic, Sfântul Graal al MKUltra: cheia pentru preluarea controlului asupra comportamentului unei persoane", a afirmat jurnalistul.

Moartea misterioasă a lui Frank Olson

Audierea a readus în atenție și cazul lui Frank Olson, cercetător implicat în programele americane de arme biologice și participant la activități legate de MKUltra. Olson a murit în 1953 după ce a căzut de la etajul unui hotel din New York. Moartea a fost clasificată oficial drept sinucidere, însă atât Kinzer, cât și O'Neill au declarat că suspectează o crimă. „Cred că urma să dezvăluie informații despre programele de arme biologice și despre experimentele letale din cadrul MKUltra", a spus Kinzer.

Documente distruse și întrebări fără răspuns

În 1973, directorul CIA Richard Helms a ordonat distrugerea arhivelor MKUltra. Mii de documente au fost arse sau mărunțite, ceea ce face imposibilă reconstituirea completă a programului și a numărului real al victimelor. Cu toate acestea, Kinzer consideră că povestea nu s-a încheiat odată cu desființarea oficială a programului. „Gottlieb a concluzionat în cele din urmă că controlul total al minții nu poate fi atins.

Însă astăzi, odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale și a neuroștiinței, nu mai este clar dacă această concluzie rămâne valabilă", a declarat el. Audierea nu a oferit dovezi că un program similar MKUltra funcționează în prezent. Ea a readus însă în prim-plan întrebări vechi despre limitele cercetării secrete, supravegherea democratică a serviciilor de informații și modul în care noile tehnologii ar putea schimba relația dintre stat și individ.