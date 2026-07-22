Teoria conspirației în Bulgaria: "Le-au aruncat din elicopter" - Invazie de lăcuste uriașe. Oamenii se tem pentru culturile agricole

Locuitorii din mai multe regiuni ale Bulgariei semnalează, de câteva săptămâni, apariția unui număr neobișnuit de mare de lăcuste uriașe. Fotografiile și filmările distribuite pe rețelele sociale au atras atenția publicului, iar numeroase persoane s-au întrebat dacă insectele pot afecta culturile agricole sau dacă reprezintă un risc pentru oameni.

Cele mai multe sesizări au venit din regiunile Pazardjik, Plovdiv, Blagoevgrad, Sofia și Sliven. În Pazardjik, localnicii spun că insectele, care ajung la dimensiuni cuprinse între 6 și 10 centimetri, pot fi văzute nu doar pe câmpuri, ci și pe străzi, în parcuri și în apropierea locuințelor. Aparițiile sunt mai frecvente după lăsarea întunericului, potrivit nova.bg.

Fenomenul a fost însoțit și de numeroase speculații în mediul online. Un bărbat care susține o teorie a conspirației deja populară a declarat pentru televiziunea națională bulgară că: „Le-au aruncat din elicopter, sunt sigur". Autoritățile bulgare au transmis că insectele observate nu sunt lăcuste marocane, specie cunoscută pentru pagubele pe care le poate provoca în agricultură.

Tania Țvetkova, inspector principal în cadrul Departamentului pentru Protecția Plantelor din Direcția Regională pentru Siguranța Alimentelor din Pazardjik, a explicat, la postul Nova TV, că exemplarele identificate aparțin unei alte specii, un reprezentant de mari dimensiuni al familiei lăcustelor arboricole.

„Nu sunt periculoase pentru oameni și animalele domestice, nu transmit boli, nu sunt veninoase, nu caută contactul cu oamenii și nu reprezintă o amenințare pentru culturile agricole", spune aceasta. Specialistul a precizat că insectele se hrănesc cu alte insecte de dimensiuni mici, motiv pentru care nu afectează recoltele.

Potrivit Taniei Țvetkova, numărul mare de exemplare observate în orașe este explicat printr-o combinație de factori, printre care schimbările climatice, transformările din mediul urban și poluarea luminoasă. Insectele sunt atrase de iluminatul stradal, la fel ca fluturii de noapte, ceea ce explică prezența lor frecventă în zonele locuite în timpul serii.

Specialista mai arată că fenomenul este unul sezonier. Apariția masivă a acestor insecte începe, de regulă, la mijlocul lunii iulie și continuă până la începutul lunii august, după care numărul lor scade, iar exemplarele sunt întâlnite doar izolat. În ultimele zile, imaginile cu roiurile de insecte au circulat intens și în alte țări din regiune, inclusiv după ce locuitori din Istanbul au semnalat apariția unor lăcuste de mari dimensiuni.