Conducta prin care vin 63% din importurile de petrol ale României s-a închis după atacuri ucrainene. Experții avertizează: „O criză a carburanților cum n-am mai avut până acum"
Postat la: 22.07.2026 |
Kazahstanul a suspendat temporar transportul de petrol către terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice (CPC), după o serie de atacuri ucrainene asupra petrolierelor care transportau țiței kazah. Experții spun că efectele măsurii vor fi simțite de România, deoarece ruta asigură peste 60% din importurile de petrol ale țării. România acoperă prin importuri 77% din necesarul de țiței, iar din acestea aproximativ 63% provin din Kazahstan. Întreruperea furnizării ar putea pune din nou presiune pe prețurile carburanților.
„Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Mai avem Azerbaidjan, un alt punct important, probabil 10-15% și avem și o producție internă, dar România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil, foarte puțin, și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan, trece pe teritoriul Rusiei cam 1.500 km și se oprește în portul Novorossiisk, de unde petrolul este încărcat pe aceste vase și transportat pe Marea Neagră. Aceasta este cea mai importantă rută de transport", a explicat expertul în energie Ciprian Cherciu.
Specialistul a criticat România pentru că investește în combustibili fosili în timp ce tendința corectă este eliminarea dependenței de ardere. „Vedem că această infrastructură este atacată peste tot în lume și atunci nu există o altă cale decât electrificarea accelerată. Asta înseamnă stocare, asta înseamnă mașini electrice, asta înseamnă pompe de căldură. Asta îți poate reduce dependența de combustibil fosil", a mai spus Cherciu. Efectele întreruperii importurilor prin CPC includ pentru România o penurie de carburanți și un preț al motorinei peste 10 lei, avertizează și consultantul economic Adrian Negrescu.
„România, potrivit datelor disponibile pentru anul 2025, își acoperă aproximativ 77% din necesarul de țiței din import, restul provenind din producția internă. Din aceste importuri, aproximativ 63% provin din Kazahstan, principalul furnizor de țiței al pieței românești. Făcând calculul, rezultă că aproximativ jumătate din întregul țiței procesat în rafinăriile din România este, de fapt, de origine kazahă. Restul necesarului este acoperit, în principal, din Azerbaidjan, Norvegia, Libia și alți furnizori mai mici", a explicat specialistul pe Facebook.
„Petromidia, controlată de compania petrolieră națională kazahă, este alimentată aproape integral cu țiței kazah (...) Petrobrazi, rafinăria OMV Petrom, folosește la rândul ei țiței kazah, deși într-o proporție mai redusă, restul necesarului ajungând prin portul Constanța, din alte surse. Tocmai din acest motiv, orice perturbare a exporturilor de țiței din Kazahstan sau a transportului prin terminalul CPC de la Novorossiisk poate avea efecte semnificative asupra aprovizionării rafinăriilor românești și, implicit, asupra întregii piețe interne de carburanți - de la disponibilitatea efectivă a motorinei și benzinei, până la prețul final plătit de șoferi la pompă", transmite Adrian Negrescu. El spune că soluție pentru a preveni penuria de carburanți în România este declararea stării de urgență în domeniul energetic.
„Dacă autoritățile de la București nu vor lua urgent măsuri, riscăm să ne trezim cu o criză a carburanților cum n-am mai avut până acum. Parlamentul ar trebui să pună pe prima pagină a deciziilor din sesiunea extraordinară problema carburanților și să decidă declararea stării de urgență energetice. În scenariul în care problemele cu kazahii vor continua pe o perioadă mai lungă de timp, nu este exclus să ajungem la restricționarea consumului dacă nu vom găsi surse alternative de petrol și mai ales de motorină, acolo unde importăm 80% din necesar.(...) Cert este că, în toate scenariile, prețul la pompă va crește. Scumpirea petrolului, problemele de aprovizionare, creșterea costurilor de asigurare vor duce prețul motorinei, în primul rând, peste nivelul de 10 lei/litru", susține economistul Adrian Negrescu.
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